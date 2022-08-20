Екатерина Климова — биография и личная жизнь

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Кто такая Екатерина Климова, биография и личная жизнь актрисы, семья, муж, дети? Творческая карьера Екатерины Климовой, работа в кино, самые успешные проекты. Последние новости, фото

Екатерина Климова считается одной из самых красивых российских актрис. Ее актерская биография, начавшаяся с сериала «Бедная Настя», постоянно пополняется новыми работами. Климова — поющая драматическая актриса театра и кино, которая исполняет романсы. У Екатерины много поклонников, которые пристально следят за ее творчеством и личной жизнью.

Екатерина Климова — биография

Катя появилась на свет 24 января 1978 года в Москве. Ее папа был художником, а мама домохозяйкой. В семье, кроме Кати, росла еще старшая дочка Вика, которая была старше ее на 4 года. После рождения младшей дочери отец оказался на 12 лет в тюрьме по обвинению в непреднамеренном убийстве. Однако после возвращения домой он смог наладить контакт с обеими дочерьми и поддерживал с ними хорошие отношения до конца своих дней.

Эмоциональный характер девочкам передался от отца, в роду которого были цыгане. Сама актриса в интервью не раз признавалась, что от своей прабабки, которая была настоящей таборной цыганкой, она унаследовала влюбчивость, вокальные данные и тягу к кочевой театральной жизни.

В школе Катя училась плохо, но благодаря своему природному обаянию и активному участию в школьной жизни умудрялась заканчивать каждый класс вовремя. Девочка в пионерском лагере увлеклась театром и стала настоящей звездой в школе — участвовала во всех школьных концертах и театральных постановках, регулярно срывая зрительские овации.

После школы Катя легко поступила в театральное училище им. М. Щепкина, которое закончила в 1999 году с красным дипломом. Молодая актриса Климова Екатерина, поклонники которой сегодня активно следят за ее биографией, поступила в труппу Театра Российской армии и сразу получила главную роль — Дездемону. За воплощение этого образа Климову наградили «Хрустальной розой». Приз был учрежден в честь советского драматурга Виктора Розова.

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С 2001 года началась ее работа в кинематографе. Молодую актрису сразу заметил известный режиссер Карен Шахназаров и пригласил сниматься в свой фильм «Яды, или Всемирная история отравлений». После этого последовали эпизодические роли в других успешных проектах:

  • «Дальнобойщики»;
  • «Времена не выбирают»;
  • «Московские окна».

Триумфом молодой актрисы стали съемки в сериале «Бедная Настя», в котором она благодаря роли Наташи Репниной получила всероссийское признание. Затем Климова была задействована в большом количестве проектов, продолжая работать в театре:

  • В 2012 она снялась в роли второго плана в картине «Матч», основанной на реальных событиях Великой отечественной войны и посвященной команде киевского «Динамо».
  • В 2015 Климова сыграла одну из главных ролей в сериале «Черная кошка» вместе со своим вторым и третьим мужем.
  • В 2017 актриса стала успешно сниматься в главной роли в военном сериале «По закону военного времени», который пережил 5 сезонов и восторженно был принят зрителями.
  • В 2017 Климова перешла в театр «Ателье», где успешно дебютировала в спектакле «Love letters». Также у нее был контракт с Театральной компанией Сергея Виноградова.

Напряженный творческий график актриса успешно совмещала с семейной жизнью и рождением детей. При активно развивающейся творческой биографии у Екатерины Климовой насыщенная личная жизнь — она несколько раз была замужем, родила четырех детей от разных браков, сохранив идеальные формы и красивую внешность.

Поклонников привлекает то, что Климова не стала жертвой моды и не использует современные средства индустрии красоты для омоложения. Она сохраняет яркую индивидуальность и естественную красоту своего лица, что выгодно отличает ее от многих коллег и делает узнаваемой.

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Личная жизнь, семья, дети Екатерины Климовой

Красивую и талантливую актрису Екатерину Климову всегда окружали поклонники, она рано вышла замуж, в ее биографии появились дети, когда ей было 24 года. Екатерина вышла замуж в 2001 году за успешного ювелира Илью Хорошилова, в 2002 родила старшую дочку Лизу. Первый муж актрисы был ее другом детства, она влюбилась в него в 15 лет. Илья ждал, когда Катя закончит школу и театральное училище. Актриса признается, что ощущает вину перед своим первым супругом, который был в нее безумно влюблен и понимал, что она уйдет от него к какому-нибудь актеру.

Брак оказался недолгим, супруги разошлись в 2004 году из-за того, что у Климовой начался бурный роман с актером Игорем Петренко. Хорошилов до последнего момента старался вернуть любимую жену, но Климова оказалась непреклонной в своем решении о разводе.

Со вторым мужем актриса познакомилась еще в Щепке, он учился на курс младше. Во время съемок в одной картине молодые актеры играли влюбленную пару. Оба артиста состояли в браке, поэтому, прежде чем начать отношения в реальной жизни, им пришлось развестись. Пара официально оформила свои отношения 31 декабря 2004 года — без свадьбы, просто расписавшись в ЗАГСе.

У супругов родилось двое сыновей — Матвей в 2006 и Корней в 2008. Супруги счастливо прожили 10 лет и считались самой красивой парой отечественного кинематографа. В 2011 были признаны парой года, но в 2014 они развелись, чем очень удивили своих поклонников, которые ставили их в пример. Климова и Петренко попросили прощения у публики за то, что не оправдали их ожиданий, при этом Игорь официально заявил, что причина развода не в Кате. Она была самой лучшей женой и матерью.

После этого Екатерина Климова хоть и рассказывала в интервью о своей творческой биографии, но про личную жизнь и мужей ничего не сообщала. В 2015 году поклонники актрисы были ошарашены переменами в ее личной жизни. Актриса вышла замуж за молодого актера Гелу Месхи, который был младше ее на 8 лет. Будущие супруги познакомились на съемочной площадке фильма «Волчье сердце» во Львове. Сначала Екатерина не принимала ухаживания партнера по съемкам, который влюбился в нее с первого взгляда, но потом не выдержала и сдалась. В конце 2015 Климова в четвертый раз стала мамой, родив Геле дочку Бэллу.

Актер Гела Месхи, третий муж Екатерины Климовой: «Катя не принимала мои ухаживания. Мне приходилось даже портить сцены в кадре, чтобы несколько раз повторять сцену поцелуя, за что доставалось от режиссера. Я два раза делал ей предложение выйти за меня замуж: сначала в Нью-Йорке, а потом в Париже, забравшись на Эйфелеву башню».

Впервые пара вместе вышла в свет в 2017 году, посетив Московский кинофестиваль. После этого в желтой прессе стали появляться слухи о том, что супруги не ладят друг с другом и готовы развестись.

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Интрига, касающаяся личной жизни актрисы, возникла во время съемок сериала «Черная кошка» в 2016, в котором Климова снималась со своим мужьями — Игорем Петренко и Гелой Месхи, герои которых были антагонистами. По сюжету Петренко и Месхи должны были драться друг с другом. Актеры с достоинством вышли из создавшейся ситуации, после чего Месхи высоко оценил Петренко как актера и как человека.

В 2019 актриса развелась с Гелой Месхи. Такое решение она объяснила в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» своим желанием дать мужу творческую свободу. На сегодняшний день актриса официально ни с кем не состоит в браке.

Карьера Екатерины Климовой

Актерская карьера Климовой удачно складывалась с самого начала. В ее плотном рабочем графике каждый год было несколько фильмов. В результате сегодня в копилке актрисы 70 завершенных проектов. Климова успешно совмещает съемки в кино с работой в театре, создавая разноплановые роли.

Екатерине одинаково хорошо удаются драматические, лирические и характерные персонажи. Она органично смотрится в исторических драмах, военных фильмах, посвященных советскому периоду истории России, детективах, комедиях и мелодрамах.

Актриса успевает заниматься преподавательской работой, ведя мастер-классы актерского мастерства в детском модельном агентстве. Она снималась в рекламе и занималась озвучкой мультфильмов. Первой работой Климовой в дубляже стал мультфильм «Маленький принц».

У актрисы прекрасный вокал, доставшийся ей по наследству от прабабушки-цыганки. В шоу «Ледниковый период» она каталась под песню собственного исполнения.

Екатерина Климова — новости, фото

В последних новостях сообщается, что многодетная мама Екатерина Климова занята в съемках картин «Мстители» и «Артек. Большое путешествие». Недавно журналисты были потрясены признанием Климовой о том, что она в свои 44 года мечтает о пятом ребенке и готова выйти замуж в очередной раз. Все гадают, кто стал ее новым избранником. Многие думают, что новое предложение ей сделал ее третий муж Гела Месхи, который только после развода понял, кого он потерял. Близкие к нему люди сообщают, что роковая красотка Климова разбила ему сердце. Близкие актера утверждают, что Месхи умоляет Климову выйти снова за него замуж.

Итоги

  1. Актриса Екатерина Климова считается одной из самых ярких и красивых в отечественном кинематографе.
  2. На счету Климовой 70 завершенных работ в кино и успешные театральные постановки в разных театрах.
  3. Актриса три раза была замужем официально, у нее четверо детей от трех браков: две дочери и два сына.
  4. С третьим мужем, который младше ее на 8 лет, Климова развелась из-за того, что не хотела ломать его творческую карьеру, ей не нравилось, что Месхи получил статус «мужа Климовой».
  5. Актриса сообщила, что планирует снова родить ребенка в 44 года и выйти замуж в четвертый раз. Всех своих детей Екатерина рожала только от любимых мужчин, оформив с ними официальные отношения.
Настя Ромашова

 

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