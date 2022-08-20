Актриса Мария Горбань — биография и личная жизнь

Популярная актриса Мария Горбань запомнилась зрителю комедийными ролями, но в ее профессиональной биографии представлены разноплановые работы. Поклонников актрисы восхищает то, как ей удается с красивой внешностью и идеальной фигурой создавать яркие образы злодеек и характерных героинь в комедиях, сериалах и рекламных роликах. Всероссийскую известность актрисе принес сериал «Кухня».

Мария Горбань — биография

Маша родилась в актерской семье в Ярославле 26 декабря 1986 года. Ее отец Александр был известным в театральной среде актером и режиссером ярославской драмы, а мама Лариса Зиброва — ведущей актрисой ярославского ТЮЗа. Актерами были и родственники ее родителей, поэтому еще в раннем детстве девочка, окруженная творческой обстановкой, твердо решила пойти по стопам своих родителей. Все раннее детство маленькая Маша провела в маминой гримерке.

После распада СССР в 1992 году семья переехала в Москву, где Маша пошла в школу. Ее постоянно привлекали к постановке школьных спектаклей, предлагая главные роли Снегурочки, принцессы, Золушки или царевны, о которых мечтают все девочки. Маша была исключением из этого правила — она имела бойкий и задиристый характер и в раннем детстве мечтала быть клоуном. Главные героини казались ей слишком обычными. Ей с детства нравилось смешить публику, а цирк для нее был особым волшебным миром, окутанным сказочным ореолом.

Сниматься в кино Мария Горбань начала еще в подростковом возрасте — ее биографию и личную жизнь определила работа в сериале «Простые истины», в котором она сыграла, когда ей было 13 лет. После этого она, став официальным участником актерского агентства, постоянно получала предложения от разных режиссеров, снялась в эпизодической роли в сериале «Женская логика», где партнерами стали мэтры советского и российского кино — Алиса Фрейндлих и Станислав Говорухин. Также молодая актриса снималась в нескольких клипах известных российских певцов.

После школы она поступила в ГИТИС, в мастерскую Бориса Морозова, имея статус профессиональной киноактрисы. Педагог старался развить в ученице, имевшей склонность к клоунаде и комедии, драматическое мастерство, давая ей роли в серьезных постановках. Сама актриса признавалась позднее, что во время перевоплощения в таких ситуациях она испытывала чудовищное депрессивное состояние. Только к концу обучения Мария смогла по-настоящему полюбить работу над драматической ролью, когда педагог смог подобрать подходящую по темпераменту и характеру роль в спектакле «Мандат», в котором она создала образ кухарки Насти.

После получения диплома актрисы в 2007 году Мария Горбань начала сниматься в крупных проектах, которые обеспечили быстрый старт ее профессиональной биографии и сделали личную жизнь интересной для публики. Она стала узнаваемой, у нее появились первые профессиональные награды. В 2008 она получила свою первую премию «Звездный мост», а за роль в ремейке картины Владимира Меньшова «Розыгрыш» она получила звание самой обаятельной отрицательной героини.

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В 2000-е годы актриса снялась в большом количестве успешных проектов с известными российскими актерами:

«Я лечу» с Владиславом Галкиным, для которого этот фильм стал последним;

«Улыбка бога»;

«Доктор Тырса» с Михаилом Пореченковым;

«Высший пилотаж» и др.

В 2010 актриса неожиданно для ее поклонников сделала серию откровенных фотосессий для мужских глянцевых журналов. До этого Мария Горбань отказывалась играть роли с откровенными сценами, но после смены концепции в ее биографии появились лучшие роли роковых красоток, во многом на это повлияли откровенные фото для журналов «Максим» и XXL.

После этого актриса успешно снялась в ряде комедийных сериалов, которые принесли ей всероссийскую известность:

«Реальные пацаны»;

«Кухня»;

«Отель Элеон».

Образы, созданные актрисой, активно использовались для рекламной компании сотового оператора МТС, где Мария снималась вместе с Дмитрием Нагиевым.

С 2017 по 2019 год Горбань успешно снимается в разноплановых сериалах: мелодрамах, детективах, боевиках, комедиях и драмах.

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Успешная актерская карьера помогла актрисе сделать карьеру телеведущей — ее приглашают не только в рейтинговую рекламу, но и в популярные телешоу. Она успешно дебютировала в российско-украинском проекте о путешествиях «Орел и решка». В 2020 поклонники актрисы увидели ее в новом рекламном клипе МТС, где ее партнерами, кроме Дмитрия Нагиева, были Леонид Ярмольник и Ингеборга Дапкунайте.

Также Мария Горбань работает в театре, но вместо участия в репертуарных спектаклях, требующих вхождения в состав определенной труппы, актриса выбрала для себя антрепризу. Большим успехом у публики пользовался спектакль с ее участием «Мужчина нарасхват».

Личная жизнь, семья, дети Марии Горбань

Личная жизнь Марии Горбань складывалась непросто — красивой актрисе сложно было выбрать мужа, хотя у нее всегда было много поклонников. Сама Маша — неконфликтный и мягкий по характеру человек, который не любит вступать в конфронтации с окружающими и старается со всеми сохранить теплые отношения. Во многом из-за этой черты характера она не смогла остаться в труппе репертуарного театра, где отношения между коллегами зачастую очень сложные.

Актриса сохраняет тесную связь со своей семьей. Она признается в интервью в том, что самой близкой подругой до сих пор остается ее мама, а папа для нее идеал мужчины, по которому она выбирает спутника жизни. При этом Мария понимает, что окружающие ее мужчины не дотягивают до ее любимого отца.

У актрисы был роман со словацким футболистом Яном Дюрицей, игравшим за российский клуб «Локомотив». С ним девушка познакомилась в ночном клубе, где молодой человек, пригласивший ее на танец, привлек внимание своим джентльменским поведением. Она сама дала ему визитку и номер своего телефона. Роман продлился 2 года, после чего в 2011 году молодые люди расстались.

На съемках в Киеве в 2012 году актриса познакомилась с Олегом Филатовым, который работал осветителем. Пара официально оформила отношения, и в 2014 у них родилась дочь Стефания, а в 2015 супруги развелись из-за политических и национальных разногласий. Олег хотел, чтобы его жена приняла украинское гражданство и жила вместе с ним в Украине. Мария не хотела оставлять Москву и Россию. Из-за проживания на две страны пара не могла часто встречаться, поэтому Мария решила развестись со своим супругом.

В 2016 году личная жизнь актрисы снова изменилась — она оформила официальные отношения с оператором-постановщиком Кириллом Зоткиным. Новый супруг, активно увлекавшийся серфингом, приобщил и Марию к этому виду спорта. Пара часто летала на совместный летний отдых на Шри-Ланку.

В 2019 в семье Марии произошло печальное событие — скончался ее любимый папа, к которому Маша была сильно привязана. В 2021 Мария во второй раз стала матерью, у нее родился общий с Кириллом ребенок — сын Нилан.

Во время беременности актриса поправилась на 16 кг, но смогла быстро прийти в форму после родов. Поклонники актрисы Марии Горбань не только пристально следят за ее творческой биографией и личной жизнью, но также отслеживают изменения ее внешности. В кругу ее фолловеров в сети часто обсуждают то, как часто актриса прибегает к услугам пластического хирурга, сравнивая фотографии молодой актрисы с ее сегодняшними фото. Мария ведет свой аккаунт в соцсетях, размещая в нем свои фото, среди которых много откровенных.

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Карьера Марии Горбань

У Марии Горбань успешная актерская карьера в кино и на телевидении. Обладая яркой внешностью и стройной фигурой, она не стала простой исполнительницей красоток-сердцеедок, а сумела создать яркий узнаваемый комедийный образ. Горбань отлично удаются комедийные и характерные персонажи. Она не лишена и драматического таланта перевоплощения.

Сама Мария в немногочисленных интервью поясняет, почему она не может работать в театре, ссылаясь на мнение своей мамы, к которому всегда прислушивается: «Я привыкла использовать мимику, работая над ролью. В театре это сделать практически невозможно. Зрители на задних рядах просто этого не увидят».

За счет того, что Маша начала сниматься еще в детстве, в ее фильмографии скопилось более 50 завершенных проектов. Актриса работает не только в кино, но и в антрепризе. Недавно она успешно дебютировала в качестве телеведущей в трэвел-шоу «Орел-решка», завоевав практически сразу симпатии зрителей. Одновременно с карьерой в кино и на телевидении Мария делает успешную карьеру модели, снимаясь в откровенных фотосессиях для мужских глянцевых журналов.

Актер Дмитрий Нагиев, партнер Марии Горбань по сериалу «Кухня» и рекламе МТС: «Маша все прекрасно делает в кадре, она молодец, отлично чувствует партнера и тонко реагирует на юмор. С ней легко работать».

Мария Горбань — новости, фото

Весной 2022 актриса в одном из интервью сообщила новости о своей работе, анонсировав выход нового комедийного сериала «Модный синдикат». Ее партнером в этом проекте будет Ян Цапник, который сыграет ее мужа. В начале лета Мария дебютировала в новом шоу канала СТС «Интуристы» в качестве телеведущей. Программа посвящена внутреннему туризму и достопримечательностям России.

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