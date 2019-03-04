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Когда отмечают День защиты Земли в 2019 году

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День защиты Земли в 2019 году отмечают весной. Есть 2 даты, посвященные празднику. Первая – 20 марта. Этот день имеет гуманистическую и миротворческую ориентированность. Второй – 22 апреля. Он больше посвящен экологическим проблемам. Это фиксированные даты, они стали праздничными, посвященными именно этим важным проблемам в ХХ веке. Примечательна история этих дат.

История праздника

Долгое время, до начала эпохи научно-технического прогресса, человек гармонично сосуществовал в природе. Была тесна взаимосвязь, но не было разрушающего, агрессивного воздействия на окружающий мир. Именно развитие человека, научно-технический прогресс, и стали причиной печальных последствий, которые порой необратимы и ведут к разрушению экологии, баланса природных сил Земли.

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Увидев проблему, люди стали предпринимать меры для защиты нашей планеты, чтобы минимизировать вред, наносимый Земле человечеством. Это все происходило не сразу, урон планете уже нанесен. Но некоторые мероприятия способны обратить вспять процесс разрушения экологии или свети вредоносное воздействие к минимуму.

Мы вновь вспомнили о том, что является неотъемлемой частью всего живого на Земле, зависим от тех условий, которые есть на планете. По всему миру стали проходить митинги, лекции, семинары, посвященные проблеме защиты окружающей среды.

На государственном уровне принимаются законодательные проекты, обязывающие предприятия и людей заботится о планете, минимизировать вредные выбросы, соблюдать чистоту и порядок.

1971 году ООН учредила празднование всемирного Дня Земли в дату весеннего равноденствия – 20 марта. Это обосновано тем, что природа преображается, пробуждается, заходит в следующий виток по спирали своего развития.

  • А вы отмечаете День защиты Земли?

Именно это и стало определяющим фактом в вопросе выбора, какого числа установить дату, посвященную защите планеты. 

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Кроме того, есть интересный факт, который сыграл важную роль в определении, какое число посвятить Дню Земли, который и отмечают с начала ХХ века вплоть до сегодняшнего, 2019 года. Один общественный деятель в США по имени Джон Мортон развернул кампанию в 1840 году с целью посадки деревьев и озеленение города. Именно он предложил праздник «День Дерева», который является популярным в США и стал прообразом Дня Земли во всем мире.

Когда отмечают Всемирный День защиты Земли в 2019 году

Всемирный День защиты Земли в 2019 году будут отмечать 20 марта и 22 апреля. Как обычно, 20 марта буду проходить мероприятия и беседы о мире на планете, а 22 апреля день будет посвящен защите планеты от разрушающей деятельности человека.

Представители ООН говорят о том, что «День Земли» – это время, предназначенное для привлечения внимания людей к теснейшей взаимосвязи и зависимости человечества от нашей планеты, к осознанию того, что Земля – наш общий дом.

У Дня земли есть свои символы, знамя и определенные традиции.

Мероприятия

20 марта и 22 апреля в 2019 году по всей планете будут проходить мероприятия по случаю Дня защиты Земли. Одной из традиций является минута колокольного звона. Во многих странах есть колокол Земли. В него звонят, призывая к миру, дружбе и солидарности народов.

Смысл этого мероприятия в том, чтобы задуматься, хотя бы на эту минуту о том, что нужно сохранить жизнь на планете, улучшить ее и сделать будущее реальным для человечества, народов.

22 апреля обычно проводят субботники, сажают новые деревья. Сборы мусора в парках и природных зонах, уборка все территории – это малое, что может сделать каждый человек для своего дома, для Земли. Кроме того, популярной стала традиция выключения света и электроприборов на час с целью экономии ресурсов планеты Земля.

Каждый человек должен знать, какого числа будет День защиты Земли в 2019 году, чтобы внести свой небольшой вклад в спасение планеты. 

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04.03.2019
Теги: земля какого числа история

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