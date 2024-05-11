Как отбелить тюль в домашних условиях: простые и эффективные способы

Сделать интерьер красивым и уютным – естественное желание каждой женщины. Многие используют для оформления окон тюль. Он выглядит невероятно воздушно и создает неповторимую атмосферу в помещении. Однако зачастую бывает так, что по разным причинам материал перестает быть белоснежным и приобретает желтоватый оттенок. В этом случае любая хозяйка наверняка захочет узнать, как отбелить тюль в домашних условиях. Это можно сделать разными способами, которые довольно доступны и просты. Результатом станет то, что тюль вернет свое былое великолепие.
Причины пожелтения тюли
Занавески, выполненные из тончайшей белоснежной ткани, могут пожелтеть по разным причинам. Это может произойти при следующих условиях:
- Тюль на окне в любом случае будет находиться под воздействием воздуха. В результате на ткани будет оседать пыль и мельчайшие частички грязи. Из-за этого материал может приобрести желтоватый или сероватый цвет.
- Тюль зачастую изготавливают из материалов с добавлением синтетики. Такие ткани подвержены воздействию солнечных лучей, из-за которых изменяют свой цвет, приобретая желтизну.
- Неправильная стирка тоже может повлиять на оттенок материала. Это может происходить в случае, если хозяйка пренебрегает предварительной очисткой тюля от пыли, или если стирка проводится при повышенной температуре, не подходящей для такой разновидности ткани.
Способы отбеливания тюли в домашних условиях
Если вы заметили, что ваши любимые занавески приобрели желтизну, то наверняка побольше захотите узнать об отбеливании в домашних условиях. Перед тем, как приступить к этому процессу, Клео.ру советует обязательно провести предварительную подготовку, заключающуюся в следующем:
- После того, как вы сняли занавески, их нужно стряхнуть от пыли. Это удобно делать, вынеся их на балкон или на улицу.
- Замочите тюль в теплой воде, температура которой не превышает +35 градусов. При желании можно добавить моющие синтетические средства, но они обязательно должны быть без хлорки. Оставьте тюль в таком состоянии на несколько часов. По мере загрязнении жидкости меняйте ее на чистую воду. При этом ткань не нужно мять, пыль будет отходить самостоятельно.
- Прополощите занавески, но не выжимайте их, а оставьте в ванной, чтобы жидкость постепенно стекала сама по себе.
После завершения этого процесса можно приступать к отбеливанию. В этом помогут различные народные средства. Среди популярных вариантов можно перечислить следующие:
- Поваренная соль, которая берется в количестве 60 г или 4 ст. ложки на 5 л воды. В этот раствор можно добавить моющее средство в случае, если предварительная стирка не осуществлялась. Если проводилась подготовка, то на замачивание будет достаточно полчаса. В противном случае понадобится около восьми часов. После этого нужно просто прополоскать занавески в чистой воде.
- Картофельный крахмал – прекрасное народное средство, которое не только отбелит тюль, но и создаст на нем тонкую пленку, которая будет не допускать проникновение пыли внутрь ткани. Занавески будут выглядеть свежими и белоснежными. Один стакан крахмала нужно будет развести в 3 л кипятка. Получившийся клейстер выливают в емкость, в которой будет производиться замачивание. При этом важно следить, чтобы в итоге жидкость была без комков. В нее погружают тюль и оставляют на полчаса. После этого ткань не нужно прополаскивать, ее просто оставляют для стекания жидкости, а потом вывешивают для просушивания.
- Смесь нашатыря (2 ст. ложки) и перекиси водорода (4 ст. ложки) разводят в 10 л воды. В жидкость погружают занавески и оставляют на полчаса. После тюль нужно прополоскать в чистой воде и развесить сушиться на открытом воздухе.
- Синька не только отбелит полотно, но и придаст ему приятный голубоватый оттенок, создающий дополнительный эффект чистоты. Вначале проведите предварительную стирку. После приготовьте раствор с синькой согласно инструкции на упаковке, замочите занавески на 5–7 минут. Дайте воде стечь, не прибегая к прополаскиванию. Альтернативный вариант – использовать вместо синьки марганцовку.
Советы по безопасному использованию
Чтобы отбеливание получилось безопасным и максимально эффективным, Клео.ру рекомендует учитывать такие моменты:
- Чтобы заранее узнать, какой будет результат, проведите предварительное тестирование на небольшом участке. Если он вас удовлетворит, можете замочить тюль полностью.
- При приготовлении раствора обязательно соблюдайте пропорции. Если увеличить количество используемого средства, это может привести к неожиданному результату, который не всегда радует.
- Учитывайте особенности материала тюли. Занавески изготавливают из тонкой ткани, поэтому важно обращаться с ней максимально деликатно. Осторожность с тюлем особенно важно соблюдать, когда он находится во влажном состоянии, чтобы избежать растяжения или разрыва.
- Чтобы сохранить яркий белый цвет занавесок после стирки и высыхания, их нужно хранить подальше от прямых солнечных лучей и влаги.
Подведем итог
Теперь вы знаете, как отбелить тюль в домашних условиях, и можете воспользоваться одним из предложенных способов. Надеемся, что наши советы помогут достичь нужного результата, и ваш интерьер приобретет свежие черты после того, как занавески снова станут белоснежными.