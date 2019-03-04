День птиц в 2019 году - интересные факты

Какого числа в 2019 году пройдет День птиц известно не всем. Орнитологи смогли возродить интересные традиции и привлекли внимание людей к проблемам экологии. Оказывается, численность пернатых в последнее время сократилась, а специалисты ищут способы решения необратимых последствий.

История праздника

Птицы выполняют важную функцию в экосистеме. Нельзя допускать того, чтобы их численность сокращалась. В связи с этим и был придуман праздник, посвященный пернатым.

День птиц появился в Америке еще в конце XIX века. Первое мероприятие было проведено в школе. За несколько лет идея прижалась, и теперь праздник отмечают по всей стране.

В России также было принято решение проводить День птиц. Школьники развешивали кормушки, делали скворечники, и наблюдали за пернатыми. Событие стало значимым для всех жителей страны. Но мероприятие просуществовало недолго – до 1934 года. Много раз его пытались возродить, но все было напрасно. Лишь в 1950 году детский праздник вновь вернулся в Россию.

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Какого числа в 2019 году

Какого числа в России пройдет День птиц в 2019 году известно уже сейчас. Дата это фиксированная, и выпадает на 1 апреля.

Кто отмечает праздник

Мероприятие проводят для всех неравнодушных людей. В основном праздник отмечают следующие граждане:

экологи;

исследователи;

благотворительные организации;

защитники окружающей среды.

Кроме того, событие является значимым для научных сотрудников, студентов, преподавателей. Каждый желающий может присоединиться к участникам праздника, и оказать непосильную помощь.

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Интересные факты

День птиц отмечают по всей России, с этим праздником связано много традиций. В школах и университетах читают лекции, проводят семинары. Активные деятели призывают участвовать во флешмобах, привлекая внимание публики.

Специалисты рассказывают о пернатых интересные факты:

Как только в России начали отмечать праздник, в нем приняли участие более 500 москвичей. Каждый из них сделал скворечник, и повесил его на дереве. Многие растения размножаются с помощью птиц. Пернатые едят семена, которые проходят через пищеварительный тракт, после чего прорастают. Птицы – это часть экосистемы. Они расселились на всех континентах, островах. В настоящее время орнитологи насчитывают более 10 тысяч разновидностей птиц.

Когда и какого числа пройдет День птиц в 2019 году мы выяснили - выпадает праздник на 1 апреля. В это время каждый желающий может принять участие в празднике, и помочь пернатым. Отличная возможность провести время с пользой, подключая к работе всю семью.