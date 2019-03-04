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День птиц в 2019 году - интересные факты

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Какого числа в 2019 году пройдет День птиц известно не всем. Орнитологи смогли возродить интересные традиции и привлекли внимание людей к проблемам экологии. Оказывается, численность пернатых в последнее время сократилась, а специалисты ищут способы решения необратимых последствий.

История праздника

Птицы выполняют важную функцию в экосистеме. Нельзя допускать того, чтобы их численность сокращалась. В связи с этим и был придуман праздник, посвященный пернатым.

День птиц появился в Америке еще в конце XIX века. Первое мероприятие было проведено в школе. За несколько лет идея прижалась, и теперь праздник отмечают по всей стране.

  • Вы любите птиц?

В России также было принято решение проводить День птиц. Школьники развешивали кормушки, делали скворечники, и наблюдали за пернатыми. Событие стало значимым для всех жителей страны. Но мероприятие просуществовало недолго – до 1934 года. Много раз его пытались возродить, но все было напрасно. Лишь в 1950 году детский праздник вновь вернулся в Россию.

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Какого числа в 2019 году

Какого числа в России пройдет День птиц в 2019 году известно уже сейчас. Дата это фиксированная, и выпадает на 1 апреля.

Кто отмечает праздник

Мероприятие проводят для всех неравнодушных людей. В основном праздник отмечают следующие граждане:

  • экологи;
  • исследователи;
  • благотворительные организации;
  • защитники окружающей среды.

Кроме того, событие является значимым для научных сотрудников, студентов, преподавателей. Каждый желающий может присоединиться к участникам праздника, и оказать непосильную помощь.

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Интересные факты

День птиц отмечают по всей России, с этим праздником связано много традиций. В школах и университетах читают лекции, проводят семинары. Активные деятели призывают участвовать во флешмобах, привлекая внимание публики.

Специалисты рассказывают о пернатых интересные факты:

  1. Как только в России начали отмечать праздник, в нем приняли участие более 500 москвичей. Каждый из них сделал скворечник, и повесил его на дереве.
  2. Многие растения размножаются с помощью птиц. Пернатые едят семена, которые проходят через пищеварительный тракт, после чего прорастают.
  3. Птицы – это часть экосистемы. Они расселились на всех континентах, островах. В настоящее время орнитологи насчитывают более 10 тысяч разновидностей птиц.

Когда и какого числа пройдет День птиц в 2019 году мы выяснили - выпадает праздник на 1 апреля. В это время каждый желающий может принять участие в празднике, и помочь пернатым. Отличная возможность провести время с пользой, подключая к работе всю семью.

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04.03.2019
Теги: День птиц 2019 году какого числа

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  • Инна / 04.03.19 21:56
    -
    0
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    День птиц отмечаем очень давно. С радостью принимаем участие во флешмобах, посещаем лекции и семинары. Как детям, так и взрослым интересно узнать подробности о пернатых, и немного им помочь.
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  • Полина / 04.03.19 21:55
    -
    0
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    Как же интересно узнать что-то новое. Детям в школе рассказывали об исчезающих видах птиц, они пришли домой и все пересказали нам. Теперь будем наблюдать за пернатыми и делать для них скворечники. Ведь помогать птицам так просто.
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  • Светлана / 04.03.19 21:54
    -
    0
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    День птиц – новый праздник для нашей семьи. Детям в школе дали задание сделать скворечник. Папа с радостью принялся за работу, сыновья ему в этом помогали. В результате получился хороший дом для пернатых, который в скором времени будет висеть на дереве.
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