Какого числа день Полиции в 2018 году и как отмечать
День полиции в 2018 году отмечается 10 ноября, как и остальные 56 лет, которые прошли с момента учреждения Дня советской милиции в 1962 году. А какое число для этого выбрано и почему именно оно. Это неслучайная дата. Именно в этот день в 1917 было подписано Постановление о создании рабочей милиции, в функции которой входила борьба с криминалитетом и уголовными преступлениями.
После Великой Отечественной работники милиции перешли в ведомство Министерства внутренних дел, а до этого были сначала в подчинении у местных Советов, а затем – в Народном комиссариате внутренних дел. В 1962 году, в честь 45-летия со дня образования структуры, был учрежден всенародный праздник.
История и теория
Российская полиция была создана Петром I в 1715 году, как Полицмейстерская канцелярия, а в 1718 – назначен первый генерал-полицмейстер в Санкт-Петербурге, генерал-адъютант А. М. Девиер. Поэтому в 2018 году, в честь памятной даты, 300-летия образования российской структуры как таковой был учрежден День образования российской полиции и установлено, какого числа он будет праздноваться.
Отсюда и некоторое недоумение по поводу того, как и когда отмечать День полиции в 2018 году. На самом деле, это два абсолютно разных праздника.
Учреждение Дня образования российской полиции никоим образом не изменило дату привычного профессионального торжества, которое называется сейчас не День полиции, а День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
У него до этого было несколько названий:
- День советской милиции;
- День российской милиции;
- День сотрудника органов внутренних дел РФ, после принятия в 2011 году закона «О полиции».
Если вспомнить, какого числа был подписан Закон «О полиции», то днем ее образования в ее нынешнем виде можно было бы считать 1 марта 2011 года.
Но привычная дата празднования всенародного торжества, с его знаменитым концертом, неизменно транслируемым по российскому, а ранее – советскому телевидению, перенесена не была. Она была только переименована Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина, изданным 13 октября 2011 года, в День работника органов внутренних дел Российской Федерации.
Республики постсоветского пространства перенесли празднование даты, установленной Советским правительством. Зато на Кубе День полиции тоже отмечается 10 ноября.
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Традиции
По сложившимся традициям, работники Министерства внутренних дел РФ выходят на работу в парадной форме, празднование проходит в масштабах всей страны, а по телевидению транслируется великолепный концерт.
Попасть в число артистов на сцену, где такое феерическое зрелище практически без перерыва происходит уже 56 лет – артисты считают большой честью. В этот же день тоже следуя сложившимся тенденциям, получают награды сотрудники МВД, которые отличились во время исполнения своих профессиональных обязанностей.
Как и в прошлые годы начиная с 2000, главной сценой и площадкой для отечественных правоохранителей будет Государственный Кремлевский дворец.
День сотрудника Министерства внутренних дел Российской Федерации относится к числу профессиональных праздников, которые не предполагают отдельного выходного дня. Но все торжества такого рода установлены в знак признания профессиональных заслуг представителей профессии перед обществом. Поэтому они отмечаются с размахом и транслируются по Российскому телевидению начиная с торжественной части и заканчивая концертом.
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А как вы отмечаете День Полиции? 3
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Борис / 06.11.18 15:37Преображенский полк и полицмейстер Питера имеют самое опосредованное отношение к нынешней структуре МВД, куда входят ФСИН, ППС, криминалисты, опера, служба по наркотикам и еще много других подразделений. Так что правильно, что не совмещали.
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Дарья / 06.11.18 15:37Не вижу ничего плохого в установлении Дня образования российской полиции. Осталось начать праздновать День первого созыва боярской думы, день основания в России земства и профессиональный праздник налоговиков, который начался со сбора дани в казну с незапамятных времен.
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Татьяна / 06.11.18 15:34От количества праздников праздничности в жизни не прибавится. И хорошо, что не перенесли дату в рамках своей декоммунизации. Настоящие менты все равно бы отмечали в привычное время, да и концерт тоже стоит кое-каких денежек, на которых можно сделать неплохой пиар исполнителю. Подозреваю, что сейчас не исполнителю платят, а он приплачивает, только бы попасть в списки.