Какого числа день Полиции в 2018 году и как отмечать

День полиции в 2018 году отмечается 10 ноября, как и остальные 56 лет, которые прошли с момента учреждения Дня советской милиции в 1962 году. А какое число для этого выбрано и почему именно оно. Это неслучайная дата. Именно в этот день в 1917 было подписано Постановление о создании рабочей милиции, в функции которой входила борьба с криминалитетом и уголовными преступлениями.

После Великой Отечественной работники милиции перешли в ведомство Министерства внутренних дел, а до этого были сначала в подчинении у местных Советов, а затем – в Народном комиссариате внутренних дел. В 1962 году, в честь 45-летия со дня образования структуры, был учрежден всенародный праздник.

История и теория

Российская полиция была создана Петром I в 1715 году, как Полицмейстерская канцелярия, а в 1718 – назначен первый генерал-полицмейстер в Санкт-Петербурге, генерал-адъютант А. М. Девиер. Поэтому в 2018 году, в честь памятной даты, 300-летия образования российской структуры как таковой был учрежден День образования российской полиции и установлено, какого числа он будет праздноваться.

Отсюда и некоторое недоумение по поводу того, как и когда отмечать День полиции в 2018 году. На самом деле, это два абсолютно разных праздника.

Учреждение Дня образования российской полиции никоим образом не изменило дату привычного профессионального торжества, которое называется сейчас не День полиции, а День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

У него до этого было несколько названий:

День советской милиции;

День российской милиции;

День сотрудника органов внутренних дел РФ, после принятия в 2011 году закона «О полиции».

Если вспомнить, какого числа был подписан Закон «О полиции», то днем ее образования в ее нынешнем виде можно было бы считать 1 марта 2011 года.

Но привычная дата празднования всенародного торжества, с его знаменитым концертом, неизменно транслируемым по российскому, а ранее – советскому телевидению, перенесена не была. Она была только переименована Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина, изданным 13 октября 2011 года, в День работника органов внутренних дел Российской Федерации.

Республики постсоветского пространства перенесли празднование даты, установленной Советским правительством. Зато на Кубе День полиции тоже отмечается 10 ноября.

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Традиции

По сложившимся традициям, работники Министерства внутренних дел РФ выходят на работу в парадной форме, празднование проходит в масштабах всей страны, а по телевидению транслируется великолепный концерт.

Попасть в число артистов на сцену, где такое феерическое зрелище практически без перерыва происходит уже 56 лет – артисты считают большой честью. В этот же день тоже следуя сложившимся тенденциям, получают награды сотрудники МВД, которые отличились во время исполнения своих профессиональных обязанностей.

Как и в прошлые годы начиная с 2000, главной сценой и площадкой для отечественных правоохранителей будет Государственный Кремлевский дворец.

День сотрудника Министерства внутренних дел Российской Федерации относится к числу профессиональных праздников, которые не предполагают отдельного выходного дня. Но все торжества такого рода установлены в знак признания профессиональных заслуг представителей профессии перед обществом. Поэтому они отмечаются с размахом и транслируются по Российскому телевидению начиная с торжественной части и заканчивая концертом.