Сколько отдыхать россиянам? Календарь праздников в 2018 году

В России календарь праздничных дней с переносами в 2018 году активно используется не только работодателями, но и обычными сотрудниками российских предприятий. Если знать особенности переноса выходных и будних дней, можно правильно составлять планы на предстоящие праздничные периоды.

Официальные праздники в России

В России следующие праздники считаются самыми важными:

новогодние каникулы, которые обычно приходятся на начало января;

23 Февраля – День защитника Отечества;

8 Марта – Международный женский день;

1 мая – Праздник Весны и Труда;

9 Мая – День Победы;

12 июня – День России;

4 ноября – День народного единства.

При возможности период отдыха можно продлить до 3—4 дней. При этом в начале года, может быть, отдых длительностью в 1,5 недели. В результате многие работающие россияне могут планировать интересные краткосрочные путешествия для отрыва от будних.

В 2018 году многие выходные, связанные с переносом, миновали:

30 декабря 2017 – 8 января 2018;

23–25 февраля;

8–11 марта;

29 апреля – 2 мая.

Однако в 2018 году можно будет еще дважды насладиться длинными выходными благодаря переносу:

10–12 июня;

3–5 ноября.

Таким образом, россияне получают хорошие шансы для того, чтобы запланировать особенный краткосрочный отдых, приуроченный к празднику.

12 июня – День России

В 2018 году 12 июня, День России, будет дополнительным выходным днем. На этот раз праздничный день приходится на вторник. Российские власти решили не разрывать выходные одним рабочим днем, а именно: понедельником, 11 июня. По данной причине понедельник, 11 июня, становится выходным днем за счет субботы, 9 числа. В результате суббота станет рабочим днем.

В календаре праздничных дней в 2018 году в России часто решают вопросы, связанные с отдыхом, с помощью переносов. Такие изменения в трудовом графике большинства работающих россиян гарантируют возможность провести более насыщенный отдых.

На День России будут организованы многочисленные мероприятия:

праздничные концерты;

экскурсии по известным старинным достопримечательностям;

фестивали;

фейерверки на главных городских площадях.

Многие россияне смогут в полной мере насладиться государственным праздником, который призван подчеркивать значимость единства народа, истории и традиций.

Не так давно ко Дню России приурочили ежегодную церемонию награждения специалистов в области науки и технологий, литературы и искусства, гуманитарной деятельности. Многие выдающиеся россияне получают хорошие шансы стать обладателями престижных дипломов.

Нужно отметить, что День России – это один из самых молодых и значимых государственных праздников. История праздника берет начало с 1990 года, когда состоялось подписание Декларация о независимости страны. Однако День России начали ежегодно отмечать спустя пару лет после важного события.

4 ноября – День народного единства

4 ноября 2018 года будут отмечать День народного единства. Этот праздник существует с 2005 года. День народного единства связан с освобождением Москвы от польских интервентов в 1612 году, причем он приурочен ко Дню Казанской иконы Божией Матери.

День народного единства связан со следующими праздничными мероприятиями:

народные гуляния;

торжественные концерты;

представления;

спортивные матчи.

Во многих городах России организовывают и проводят митинги, шествия, благотворительные акции.

Нужно отметить, что в ноябре 2018 года россияне также смогут отдохнуть три дня подряд. Это обусловлено действующими нормами ТК РФ.

Работающие россияне смогут отдохнуть в следующие дни:

4 ноября – праздничная суббота;

5 ноября – воскресенье;

6 ноября – нерабочий понедельник благодаря переносу.

Таким образом, россияне выйдут на работу только во вторник, 7 ноября. Календарь праздничных дней с переносами в 2018 году, который актуален во всей России, также учитывается в этом случае. Нужно отметить, что многие россияне смогут отдохнуть в ноябре и при этом отметить значимость Дня народного единства.

Важно отметить, что празднику также предшествует рабочая пятница, которая приходится на 3 число. По данной причине в пятницу россияне смогут официально отработать на час меньше, что обусловлено статьей 95 ТК РФ.

Праздники в регионах России

В 2018 году во многих регионах России будут определены на местном уровне дополнительные праздники и законные выходные:

Курбан-байрам – это праздник завершения хаджа в Мекку. Праздник всегда отмечается в разные дни, так как он привязан к фазе Луны. Ураза-байрам – это праздник, который посвящен окончанию поста в Рамадан. В Республике Якутия местные жители отмечают особый языческий праздник Ысыах. Дата праздника всегда определяется специальным указом. В Бурятии, Калмыкии люди дополнительно отдыхают в праздник Цаган Сар. Праздничный день всегда приходится на новолуние в январе – феврале.

Во многих субъектах России дополнительным выходным днем будет дата, посвященная образованию республики. Такие праздники для субъектов России являются государственными и тесно связаны с важными историческими событиями.

Государственные праздники и дополнительные выходные дни доступны во многих регионах России, поэтому желательно внимательно изучить актуальный календарь праздничных дней и узнать все продленные выходные для успешного составления личных планов.

Можно ли отдохнуть с нестандартным графиком работы

Далеко не все россияне могут воспользоваться соответствующими предложениями по изменению рабочего графика. Нестандартный рабочий режим приводит к тому, что переносы перестают быть актуальными.

Для тех, кто работает шесть дней в неделю, суббота могла быть выходным днем. Однако, если праздник выпадает на рабочий день, перенос перестает быть актуальным и придется работать в обычном графике только с сокращенным рабочим днем.

В некоторых ситуациях граждане России должны быть трудоустроены в постоянно работающих компаниях или должны выходить на смены определенной продолжительности. Порой россияне вынуждены выходить на работу даже в праздничный день.

Специальный посменный график актуален для тех, кто обеспечивает оптимальные условия для всего общества:

сотрудники силовых ведомств и правоохранительных органов;

рабочие на производстве с бесперебойным режимом;

врачи;

продавцы.

Несмотря на то что работники порой вынуждены работать даже в праздничные дни, их права по-прежнему защищены на законодательном уровне. Работа в праздничный день должна быть оплачена в двойном размере или должна быть предоставлена возможность отдохнуть в другое выбранное число.

В России, если работники не успели вернуться из командировок, также могут рассчитывать на получение двойной зарплаты за нужные дни.

Важно отметить, что работники 40-часовой трудовой недели могут получить фиксированный оклад. Это обусловлено тем, что работники обычно могут воспользоваться законным выходным без уменьшения оклада и дополнительной оплаты.

Целесообразно ли брать отпуск в выходные

Зачастую работающие россияне с нетерпением ожидают отпусков, поэтому они планируют по-особенному провести его. Однако в отпуск нецелесообразно уходить в тот период, когда будут удлиненные выходные. Трудовое законодательство определяет, что праздничные выходные не могут быть включены в длительность отпуска (статья 120 ТК РФ). При этом на расчет отпускных это никак не повлияет.

Наилучшим вариантом будет оформление отпуска с первого дня после длинных выходных для увеличения длительности отпускного периода и получения большей зарплаты.

Календарь рабочих дней в 2018 году в России

В России в 2018 году определены нормы рабочего времени. Такие нормы напрямую зависят от продолжительности рабочей недели:

Стандартная длительность рабочей недели составляет 40 часов, рабочего дня – 8 часов. Большинство работающих россиян в 2018 году должны отработать 1970 часов. Количество рабочих дней в 2018 году – 247, выходных – 118.

Такие нормы рабочего времени в 2018 году в России следует принимать во внимание. Важно отметить, что календарь праздничных дней с переносами в 2018 году в России позволяет наилучшим образом спланировать отпуск и даже краткосрочные выходные дни.