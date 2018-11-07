Нюша родила дочь: фото, как назвали

Последние новости 2018 года сообщают, что знаменитая певица Нюша впервые стала мамой. Молодая женщина родила девочку 7 ноября в элитной клинике, которая находится в Америке. Это радостное известие подтвердил муж счастливой роженицы Игорь Сивов.

Милые подробности

Анна Шурочкина (более известная как Нюша) всю свою жизнь посвятила творчеству. Еще в школе девочка увлеклась пением и не смогла отказать себе в удовольствии заниматься этим всю жизнь.

Но у певицы была и еще одна мечта – стать хорошей женой и отличной мамой для своих детей. Поэтому преданные поклонники очень обрадовались, когда узнали, что в июле прошлого года Нюша вышла замуж за Игоря Сивова – главного советника президента Международной федерации студенческого спорта.

А сегодня, 7 ноября 2018 года, появились новости о том, что молодая женщина родила девочку. Ее первая фотография уже опубликована в инстаграме.

Нюша очень ответственно подошла к предстоящему событию и еще за несколько месяцев до рождения малышки начала выбирать клинику и общаться с врачами с большим опытом работы.

Первое время знаменитость обследовалась в одном из лучших медицинских центров в Москве, но в итоге было принято решение рожать за границей.

Клиника в Майами имеет хорошую репутацию, и во всем устроила будущих родителей. Но в первую очередь их привлекло:

многолетний опыт специалистов;

вежливое обращение;

экологически чистая мебель только из натуральных материалов;

отдельная VIP-палата со всем удобствами;

хорошее питание только из качественных и полезных продуктов.

Певица призналась, что за сутки, проведенные в таких условиях, необходимо заплатить около 4 тыс. долларов. Но как известно, ради своего здоровья и здоровья будущего ребенка, ничего не жалко.

Впечатления супруга

Нюше посчастливилось родить ребенка вместе со своим любимым человеком. Игорь захотел присутствовать на родах, чтобы поддержать свою жену и первым взять на руки маленькую дочку.

В социальных сетях мужчина поделился своими впечатлениями и эмоциями с подписчиками. Сивов уверен, что после такого его жизнь изменилась навсегда. Теперь он будет еще больше любить свою супругу и делать все возможное, чтобы его ребенок был счастлив.

Главный советник президента FISU обратился ко всем мужчинам. Суть его послания заключается в следующем:

«Сегодня я в третий раз стал отцом, но до этого мне не приходилось присутствовать на родах. Я уверен, что в обычной жизни такое невозможно испытать. Я еще раз убедился, что женщины – это настоящее чудо. Их нужно любить, холить и носить на руках. Берегите своих любимых женщин. Обещаю, что перестану ворчать, спорить и упрекать любимую супругу. Она смогла сделать невозможное. Люблю тебя».

Сделать все ради тех, кого любим

Нюша долгое время отказывалась подтверждать слухи о своем интересном положении. Она не отвечала на провокационные вопросы, да и, вообще, не любила поднимать тему личной жизни.

Правда раскрылась на презентации линии одежды, которую разработала сама певица. Выпирающий животик говорил сам за себя, поэтому счастливая женщина официально подтвердила счастливую новость: «Уже, как говорится, не скроешь. Вы сами обо всем догадались».

После этого будущая мама стала намного реже появляться на людях и преданные поклонники все чаще задавались вопросом, родила Нюша своего первого ребенка или еще нет.

Знаменитости пришлось от многого отказаться, но она ни о чем не жалеет и говорит, что ей даже понравилось «жить правильно». Под этим высказыванием подразумевается:

здоровое питание;

полноценный отдых;

занятия спортом;

меньше работать и проводить время в кругу семьи.

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Талантливая артистка отменила большой музыкальный тур, но продолжала заниматься творчеством. Певица даже сняла клип на песню «Таю», где предстала перед зрителями с большим животом и показала снимок УЗИ своего будущего малыша.

Фанаты невероятно рады, что Нюша родила ребенка и, наконец, познала радость материнства. Под фото в социальных сетях они желают маме здоровья и бесконечного счастья в семейной жизни.