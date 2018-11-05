Почему Екатерина Андреева ушла с первого канала: причина
После громкого скандала и последующего увольнения лица Первого канала – Екатерины Андреевой, в интернете и в СМИ стали появляться публикации о том, что Екатерина Андреева уехала из России. Многие поклонники неувядающей красавицы посчитали, что бессменная телеведущая новостных блоков канала навсегда покинула страну.
Причина ухода с Первого канала
После того как любимая всей телезрительской аудиторией Екатерина Андреева, которая 20 лет вела программу «Время», перестала появляться на телевизионном экране, появилась информация о ее увольнении.
Зрители стали забрасывать канал вопросами о причине отсутствия Андреевой в эфире, некоторые даже просили объяснить, почему Екатерина Андреева уехала из России.
Администрации Первого канала пришлось разъяснить сложившуюся ситуацию. Пресс-служба канала в начале года объяснила, что Андрееву никто не увольнял. Просто из-за модернизации студии новостей, новости для европейской части России будет читать вместо Екатерины ее коллега Кирилл Клейменов.
Андреева же будет теперь вещать на восточные регионы и по субботам вести вместе с другим телеведущим Виталием Елисеевым специальную новостную программу.
Официальные представители канала поспешили заверить свою аудиторию, что сложившаяся ситуация вызвана только техническими работами, а не конфликтом Андреевой с руководством, что любимица телезрительской аудитории обязательно вернется в скором времени в эфир Первого канала.
Что думает о такой ситуации сама Екатерина Андреева
Ведущая программы «Время» Екатерина Сергеевна Андреева сложившуюся ситуацию и слухи о ее отъезде из России поспешила разъяснить в своем микроблоге. Знаменитая российская телеведущая активно ведет страницу в Инстаграм, в которой выкладывает свои фото и комментарии. Она поспешила сообщить своим подписчикам, что ее не увольняли, а просто перенесли на другой часовой пояс.
Также она выложила свои последние фото на отдыхе, стараясь таким способом, скорее всего, опровергнуть слухи о своем отъезде из России навсегда. Она прокомментировала выложенные фотографии как долгожданный отпуск, в который она ушла по графику.
Выкладывая позитивные фотографии с дельфинами и снимок поездки на катере по морю, Андреева, скорее всего, хочет показать, что сложившаяся ситуация ее не задела за живое, и что она с большим удовольствием наслаждается заслуженным отпуском.
Меж тем, в строчках сообщения в соцсети можно увидеть ее сожаление и досаду на решение руководства Первого канала, ведь после 20 лет безупречной работы и большого количества заслуженных наград, она могла рассчитывать на что-то большее, чем субботняя программа и запись новостей для восточных регионов страны.
Возможно, ее близкие посоветовали отстраниться от сложившейся ситуации и хорошо отдохнуть во время отпуска.
Биография и карьера на телевидении
Екатерина Андреева, которая, по слухам, уехала из России, родилась в Москве в 1961 году в семье советского чиновника, работавшего в Госснабе СССР. Кроме нее в семье, была еще младшая дочка Света. Катя росла крепким и здоровым ребенком, хорошо училась в школе и активно занималась спортом.
Какое-то время даже выступала за школьную баскетбольную команду, а потом обучалась в школе олимпийского резерва.
Она получила высшее юридическое образование, работала в Генеральной прокуратуре. В начале 0-х гг. Екатерина Сергеевна поступает на курсы телеведущих, оканчивает их и в 1991 году дебютирует в программе «Доброе утро». Талантливую девушку заметил знаменитый советский диктор Игорь Кириллов, который впоследствии помогал ей в освоении телевизионной специальности.
В 1995 году Андреева становится редактором информационных программ, в 1998 году переходит работать в программу «Время» ведущей. На этой должности она проработала с успехом 20 лет.
Личная жизнь
Екатерина Сергеевна два раза была замужем. От первого мужа имеет свою единственную дочь Наташу. В 1992 году выходит второй раз замуж за серба Душко Перовича, который влюбился в нее, увидев в телевизоре. Он попросил своих друзей журналистов познакомить его с девушкой и после знакомства предложил выйти за него замуж. Супруги вместе более 20 лет. Екатерина говорит, что у нее идеальный муж.
Сегодня Екатерина Андреева взяла отпуск и вместе с мужем уехала из России отдыхать на Мальдивы.
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sealek Казань / 06.11.18 01:48Мой любимый диктор 1TV
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Сергей / 06.11.18 00:05Потрясающе выглядит на фото. Необыкновенно привлекательная женщина.
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Наталья / 06.11.18 00:05Не знаю, почему возникли такие слухи. Даже если бы Андрееву уволили, зачем ей из России то уезжать?
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Яна / 06.11.18 00:04Как хорошо, что мы ее увидим ее в телевизоре. Так мало таких красивых и приятных лиц на телеэкране. Привыкли видеть ее каждый день в программе «Время».