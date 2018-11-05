Почему Екатерина Андреева ушла с первого канала: причина

После громкого скандала и последующего увольнения лица Первого канала – Екатерины Андреевой, в интернете и в СМИ стали появляться публикации о том, что Екатерина Андреева уехала из России. Многие поклонники неувядающей красавицы посчитали, что бессменная телеведущая новостных блоков канала навсегда покинула страну.

Причина ухода с Первого канала

После того как любимая всей телезрительской аудиторией Екатерина Андреева, которая 20 лет вела программу «Время», перестала появляться на телевизионном экране, появилась информация о ее увольнении.

Зрители стали забрасывать канал вопросами о причине отсутствия Андреевой в эфире, некоторые даже просили объяснить, почему Екатерина Андреева уехала из России.

Администрации Первого канала пришлось разъяснить сложившуюся ситуацию. Пресс-служба канала в начале года объяснила, что Андрееву никто не увольнял. Просто из-за модернизации студии новостей, новости для европейской части России будет читать вместо Екатерины ее коллега Кирилл Клейменов.

Андреева же будет теперь вещать на восточные регионы и по субботам вести вместе с другим телеведущим Виталием Елисеевым специальную новостную программу.

Официальные представители канала поспешили заверить свою аудиторию, что сложившаяся ситуация вызвана только техническими работами, а не конфликтом Андреевой с руководством, что любимица телезрительской аудитории обязательно вернется в скором времени в эфир Первого канала.

Что думает о такой ситуации сама Екатерина Андреева

Ведущая программы «Время» Екатерина Сергеевна Андреева сложившуюся ситуацию и слухи о ее отъезде из России поспешила разъяснить в своем микроблоге. Знаменитая российская телеведущая активно ведет страницу в Инстаграм, в которой выкладывает свои фото и комментарии. Она поспешила сообщить своим подписчикам, что ее не увольняли, а просто перенесли на другой часовой пояс.

Также она выложила свои последние фото на отдыхе, стараясь таким способом, скорее всего, опровергнуть слухи о своем отъезде из России навсегда. Она прокомментировала выложенные фотографии как долгожданный отпуск, в который она ушла по графику.

Выкладывая позитивные фотографии с дельфинами и снимок поездки на катере по морю, Андреева, скорее всего, хочет показать, что сложившаяся ситуация ее не задела за живое, и что она с большим удовольствием наслаждается заслуженным отпуском.

Меж тем, в строчках сообщения в соцсети можно увидеть ее сожаление и досаду на решение руководства Первого канала, ведь после 20 лет безупречной работы и большого количества заслуженных наград, она могла рассчитывать на что-то большее, чем субботняя программа и запись новостей для восточных регионов страны.

Возможно, ее близкие посоветовали отстраниться от сложившейся ситуации и хорошо отдохнуть во время отпуска.

Биография и карьера на телевидении

Екатерина Андреева, которая, по слухам, уехала из России, родилась в Москве в 1961 году в семье советского чиновника, работавшего в Госснабе СССР. Кроме нее в семье, была еще младшая дочка Света. Катя росла крепким и здоровым ребенком, хорошо училась в школе и активно занималась спортом.

Какое-то время даже выступала за школьную баскетбольную команду, а потом обучалась в школе олимпийского резерва.

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Она получила высшее юридическое образование, работала в Генеральной прокуратуре. В начале 0-х гг. Екатерина Сергеевна поступает на курсы телеведущих, оканчивает их и в 1991 году дебютирует в программе «Доброе утро». Талантливую девушку заметил знаменитый советский диктор Игорь Кириллов, который впоследствии помогал ей в освоении телевизионной специальности.

В 1995 году Андреева становится редактором информационных программ, в 1998 году переходит работать в программу «Время» ведущей. На этой должности она проработала с успехом 20 лет.

Личная жизнь

Екатерина Сергеевна два раза была замужем. От первого мужа имеет свою единственную дочь Наташу. В 1992 году выходит второй раз замуж за серба Душко Перовича, который влюбился в нее, увидев в телевизоре. Он попросил своих друзей журналистов познакомить его с девушкой и после знакомства предложил выйти за него замуж. Супруги вместе более 20 лет. Екатерина говорит, что у нее идеальный муж.

Сегодня Екатерина Андреева взяла отпуск и вместе с мужем уехала из России отдыхать на Мальдивы.