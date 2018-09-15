Ростов-на-Дону День города 2018: программа мероприятий

День города в Ростове-на-Дону состоится на этих выходных. Не удивительно, что многих интересует вопрос, кто из звезд приедет на праздник 2018 года и какая программа мероприятий запланирована на ближайшие несколько дней.

Приятные сюрпризы

Сразу же стоит отметить, что гулянья в Ростове начнутся в субботу (15 сентября) с самого утра и продляться до вечера воскресенья. Власти города уверяют, что приготовления уже закончены и все пройдет на высшем уровне.

Как взрослые, так и дети смогут принять участие в ярмарках, фестивалях и конкурсах, победители которых получат полезные призы.

Конечно же, такое важное событие не пройдет без выступления знаменитых звезд и праздничного фейерверка.

Куда следует отправиться

В самых больших районах Ростова-на-Дону завтра откроются праздничные площадки. Уже сейчас можно ознакомиться с программой мероприятия на День города 2018 года и узнать, кто из звезд приедет выступать на концертах:

Открытие запланировано на 11 утра в Левобережном парке. В это время будут проводиться фестивали для всей семьи и детей, а также пойдет речь о поддержании акции энергосбережения. В парке Горького с 10 часов откроется выставка, посвященная открытию этого места. Помимо этого, ожидается музыкальный концерт и будут проходить культурно-развлекательные мероприятия. На набережной реки Дон в 9 утра дадут старт спортивным соревнованиям. Вначале пройдет забег по легкой атлетике, а после обеда начнется парад парусных судов и другие увеселительные мероприятия. На той же набережной после 6 вечера жители города смогут стать болельщиками в конкурсе фитнес-бикини. Помимо почетных званий «Аполлон Дона» и «Прима Дона», победители получат ценные призы. Творческие выставки и концерт духового оркестра можно будет послушать на Большой Садовой. Гостей и жителей Ростова приглашают посетить знаменитую улицу в 16.00, чтобы приобрести милые сувениры и послушать хиты 90-х годов. Вечером на Театральной площади (примерно в 7 часов) начнется праздничный концерт, на который приедут популярные артисты. На этот же вечер запланирован праздничный салют (который начнется в 10 часов), хотя по некоторым данным его могут перенести на следующий вечер. Гости, которых все ждут с нетерпением Программа мероприятий 2018 года, подготовленная специально ко дню города в Ростове-на-Дону, не обойдется без специальных гостей. Уже наверняка известно, кто из звезд приедет на Театральную площадь и порадует толпу своими хитами. В 19.00 на сцену выйдут группы «Серебро» и «Кватро», которые приготовили для всех присутствующих много интересных сюрпризов и зажигательных композиций.

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Веселье продолжается и в воскресенье

Основная часть мероприятий хоть и пройдет 15 сентября 2018 года, но будет что посмотреть и на следующий день. Городские власти обещают, что ярмарки и тематические выставки продолжат свою работу. А на сцене можно будет услыхать популярные песни прошлых годов и полюбившиеся хиты.

Праздник продлится до самого вечера, к тому же погода обещает быть теплой и безоблачной. Поэтому эти выходные можно будет провести на природе в тесном кругу близких родственников и друзей.