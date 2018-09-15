Ростов-на-Дону День города 2018: программа мероприятий
День города в Ростове-на-Дону состоится на этих выходных. Не удивительно, что многих интересует вопрос, кто из звезд приедет на праздник 2018 года и какая программа мероприятий запланирована на ближайшие несколько дней.
Приятные сюрпризы
Сразу же стоит отметить, что гулянья в Ростове начнутся в субботу (15 сентября) с самого утра и продляться до вечера воскресенья. Власти города уверяют, что приготовления уже закончены и все пройдет на высшем уровне.
Как взрослые, так и дети смогут принять участие в ярмарках, фестивалях и конкурсах, победители которых получат полезные призы.
Конечно же, такое важное событие не пройдет без выступления знаменитых звезд и праздничного фейерверка.
Куда следует отправиться
В самых больших районах Ростова-на-Дону завтра откроются праздничные площадки. Уже сейчас можно ознакомиться с программой мероприятия на День города 2018 года и узнать, кто из звезд приедет выступать на концертах:
- Открытие запланировано на 11 утра в Левобережном парке. В это время будут проводиться фестивали для всей семьи и детей, а также пойдет речь о поддержании акции энергосбережения.
- В парке Горького с 10 часов откроется выставка, посвященная открытию этого места. Помимо этого, ожидается музыкальный концерт и будут проходить культурно-развлекательные мероприятия.
- На набережной реки Дон в 9 утра дадут старт спортивным соревнованиям. Вначале пройдет забег по легкой атлетике, а после обеда начнется парад парусных судов и другие увеселительные мероприятия.
- На той же набережной после 6 вечера жители города смогут стать болельщиками в конкурсе фитнес-бикини. Помимо почетных званий «Аполлон Дона» и «Прима Дона», победители получат ценные призы.
- Творческие выставки и концерт духового оркестра можно будет послушать на Большой Садовой. Гостей и жителей Ростова приглашают посетить знаменитую улицу в 16.00, чтобы приобрести милые сувениры и послушать хиты 90-х годов.
- Вечером на Театральной площади (примерно в 7 часов) начнется праздничный концерт, на который приедут популярные артисты. На этот же вечер запланирован праздничный салют (который начнется в 10 часов), хотя по некоторым данным его могут перенести на следующий вечер.
- Гости, которых все ждут с нетерпением
- Программа мероприятий 2018 года, подготовленная специально ко дню города в Ростове-на-Дону, не обойдется без специальных гостей. Уже наверняка известно, кто из звезд приедет на Театральную площадь и порадует толпу своими хитами.
- В 19.00 на сцену выйдут группы «Серебро» и «Кватро», которые приготовили для всех присутствующих много интересных сюрпризов и зажигательных композиций.
Веселье продолжается и в воскресенье
Основная часть мероприятий хоть и пройдет 15 сентября 2018 года, но будет что посмотреть и на следующий день. Городские власти обещают, что ярмарки и тематические выставки продолжат свою работу. А на сцене можно будет услыхать популярные песни прошлых годов и полюбившиеся хиты.
Праздник продлится до самого вечера, к тому же погода обещает быть теплой и безоблачной. Поэтому эти выходные можно будет провести на природе в тесном кругу близких родственников и друзей.
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Сергей / 15.09.18 01:17Мы с друзьями уже все распланировали и ждем с нетерпением завтрашнего дня. А вечером к нам присоединяться родители и мы сможем доказать, что отдыхать с семьей – это круто. Наслаждайтесь приятными моментами и учитесь ловить удовольствие от жизни. Всем приятных выходных!
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Татьяна / 15.09.18 01:16Каждый год в Ростове проводятся мероприятия такого рода. В прошлом году мы ничего интересного не увидели, хотя, если честно, особо и не искали. Просто прошлись с семьей по городу. Может, в этот раз получится лучше провести этот праздник.
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Маша / 15.09.18 01:16Не могу поверить, что «Серебро» действительно приедут. Да я же выросла на их музыке и готова все отдать, чтобы послушать их вживую. На концерт денег не было, поэтому я не могу пропустить такую уникальную возможность.