Дарья Друзьяк и Александр Серов: развязка драмы

В сети все чаще появляются новости о том, что Александр Серов и Дарья Друзьяк жили вместе, вследствие чего девушка забеременела.

Но многие сомневаются в правдивости этой информации, так как российский певец не раз оказывался в центре скандалов.

Начало любовного романа

Дарья в конце лета 2018 года без всяких стеснений заявила прессе о том, что связала свою жизнь с народным артистом России Александром Серовым. В «Прямом эфире» с Андреем Малаховым Друзьяк призналась, что познакомилась со своим избранником на светском мероприятии.

У них быстро завязалось общение, Александр проникся симпатией и сочувствием к молодой девушке и предложил ей обосноваться в его квартире. Конечно же, Даша приняла его приглашения и так началась их история.

Участница проекта Дом-2 рассказала о том, что Александр Серов обещал поспособствовать продвижению ее певческой карьеры, помочь ей в финансовом плане (хотя бы в первое время), да и вообще относился как к близкому и родному человеку.

Но в один день певец вернулся в квартиру очень пьяным и поднял на девушку руку. Кроме того, Александр принудил Дарью к физическому контакту, и теперь она готовится стать матерью.

Но и это еще не все. После всех пережитых ужасов появились люди Серова, которые просто вышвырнули Друзьяк на улицу без всяких средств существования.

Оскорбленная, униженная и разозленная Даша почти сразу приняла решение рассказать всем о сложившейся ситуации, чтобы больше никто не попался на уловки знаменитости. Она даже согласилась пройти тест на полиграфе, чтобы доказать свою правоту.

Реакция другой стороны

Александр Серов вынужден был «выйти из тени» и поделиться с телезрителями своей версией происходящего, ведь на кону была его репутация.

Певец даже и не думал признаваться в содеянном, он заявил, что наглая девушка врет и в порыве чувств даже обозвал ее чучундрой. К тому же, Александр обвинил маму Даши, которая также находилась в студии, в плохом воспитании дочери.

Дело практически дошло до драки, но после словесной перепалки участница Дома-2 упала в обморок. Друзьяк унесли за кулисы, чтобы там привести ее в чувства, после чего взаимные оскорбления продолжались.

Дарья Друзьяк и Александр Серов в этой сложной ситуации не остались без поддержки. На сторону девушки стали ее друзья и знакомые, но многие остались холодны к ее признаниям. Например, домработница артиста заявила, что нахалка просто хочет обогатиться за счет Александра.

На чьей же стороне правда

Выяснить истину помогли полиграфические исследования, которые показали, что все, что рассказывала Дарья в студии – полная ерунда.

После этого произошла очная ставка с Александром Серовым, за счет которой прояснились следующие факты:

певец действительно решил помочь молодой девушке, обеспечил ее жильем и помогал финансово;

пара действительно состояла в романтических отношениях, но только по обоюдному согласию;

Серов никогда ни к чему не принуждал Дашу и, возможно, даже задумывался о том, чтобы связать с ней свое будущее.

Для чего же весь этот спектакль

Со временем стало достоверно известно, что главная участница конфликта познакомилась с именитым мужчиной благодаря Александре Рэй. Даша сама попросила у Серова разрешения пожить в его квартире некоторое время и артист не смог отказать.

Более того, он прослушал девушку, чтобы помочь ей с будущей карьерой певицы, но оказалось, что у Друзьяк нет ни голоса, ни слуха. Скорее всего, такое признание взбесило девушку, и она решила отомстить.

Сам Александр Николаевич не может понять, за что получил удар в спину, так как делал абсолютно все для молодой пассии. Она не только жила в его квартире, но и имела доступ к большим суммам.

А когда у участницы скандального реалити-шоу начались серьезные проблемы со здоровьем, Серов отправил ее в лучшую клинику и без всяких разговоров оплачивал многочисленные счета.

В оправдание своего поведения Даша, со слезами на глазах, сказала, что все это она делала от большой любви. Ее не смущает разница в возрасте и все, о чем она думает в последнее время – это о возможности родить Саше ребенка.

Остается надеется, что на этом скандальная история подойдет к концу. Теперь романтичные отношения между Дарьей Друзьяк и Александром Серовым вряд ли продолжатся, а их пути окончательно разойдутся в разные стороны.