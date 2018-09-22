Актриса Дарья Легейда: биография и личная жизнь

Невзирая на небольшой срок актерской карьеры, составляющий всего 3 года, Дарья Легейда смогла стать любимой героиней фильмов и сериалов. Об этом говорят рейтинги кинолент, показ которых прошел в странах бывшего Советского Союза.

Биография актрисы и ее личная жизнь становится интересной для прессы и поклонников, молодая дива имеет все шансы взойти на вершину звездного Олимпа, ведь трудолюбие – ее второе я.

Детство, образование и первые шаги в кино

Родной город Дарьи Анатольевны – Одесса, там она родилась 20.07.1993 и выросла. С малых лет нынешняя звезда мечтала о жизни артистки. Поэтому мать и отец помогали раскрывать творческую личность внутри Дарьи: водили ее на интересующие кружки и секции.

Сначала она ходила 5 лет на отделение хореографии в Одесской хореографической школе, столько же участвовала в составе коллектива под названием Браво. За это время девочка научилась исполнять классический, народный, ирландский, акробатический танцы и даже степ.

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На протяжении долгого времени она оставалась танцовщицей. После школы Легейда поступила в Киевскую балетную академию на отделение современного танца. Там более квалифицированные преподаватели смогли научить ее исполнять хип-хоп, модерн и контемп.

Однако этого Дарье всегда было мало, и потому она училась еще и профессиональному вокалу. По итогу освоила народный, джазовый и эстрадный его направления, дебютируя под вымышленным именем Даши Дорис. На этом поприще Легейда также добивалась успехов: призовые места на телеконкурсах разного уровня – Дети солнца, Мировые таланты и Сергеевские зори.

Для получения высшего образования Дарья выбрала Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенко-Карого. Окончив вуз и получив диплом актрисы, Легейда стала специалистом в этих направлениях. Курсом на то время руководил известный преподаватель С.А. Моисеев.

Жизнь в театре и кино

Профессиональная карьера актрисы началась в 2015 году с эпизодической роли в мелодраматической картине «Бессмертник». Но узнаваемой Легейда стала только после показа мюзикла под названием «Певица». В мелодраме рассказали о жизненных трудностях вокалистки из провинции Натальи Кречет, ее сыграла Александра Эпштейн, которой пришлось сбежать из дома ради покорения столицы музыкального мира. В этой кинокартине Легейда играла Вику.

2016 год начался в карьере Дарьи с роли Ирины в серии криминального детектива «Пес-2». После она сыграла в эпизоде мелодрамы «Спросите у осени».

В 2017 году Легейда получила первую серьезную роль. Ею стала Ника, молодая актриса в мелодраматическом сериале «Артистка». Она выросла в детском доме, а после прибыла в столицу Украины, чтобы поступить на актерский факультет. Однако ни красота, ни талант не помогли ей. Поэтому героиня решила броситься под колеса автомобиля. За рулем оказался бывший известный режиссер Ярославский, которого сыграл Станислав Боклан.

Конечно же, он спас девушку и подружился с ней. Через время у них завязывается роман, и Ярославский хочет познакомить свою спутницу с сыном. Оказывается, что они были знакомы, и их объединяло не только это.

А также в 2017 году Легейда появилась в двух других мелодрамах: «Было у отца два сына» (Дарья сыграла Василису) и «Горничная» (была в роли Ларисы). Но большая популярность к актрисе пришла на съемках сезонов сериала «Искушение». Здесь ей достается главная роль в лице Инны Хоменко. По сценарию героиня видит свое будущее в розовых тонах. Инна замужем и ждет ребенка.

Но в один прекрасный день все в жизни переворачивается с ног на голову. Муж, отбывший в срочную командировку, оказывается мертв, Инна становится подозреваемой в краже и отправляется за решетку на долгие 4 года.

По прошествии времени она выходит на свободу, с ней же малолетняя дочь, которая дает толчок начать всю жизнь с новой страницы. Однако это не так просто: прошлое не оставляет впокое Инну.

Сегодня Дарья Легеда снимается в мелодраме «Чужие родные» и драме «Ангелина». Обе картины выйдут в этом году. Кроме того, актриса успевает работать в составе группы, где трудится над исторической многосерийной кинокартиной «Крепостная». У Дарьи роль Василинки.

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Тайны личной жизни

Увлекательная биография девушки и продвижение по карьерной лестнице заинтересовало поклонников, а вот СМИ больше волнуют ее отношения за кулисами. Личная сторона жизни покрыта завесой, не известно почти ничего.

Это можно объяснить только тем, что актриса далеко не знаменита на сегодняшний день, ведь ее фильмография еще не так длинна.

Можно отметить только то, что на фото с просторов интернета Дарья Легейда запечатлена рядом с симпатичным молодым человеком. Но его роль в жизни актрисы неизвестна – сама она об этом информации не распространяет.