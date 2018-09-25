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Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк: любовь или пиар

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Известная пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская недавно была замечена в обществе Прохора Андреевича Шаляпина. В СМИ активно заинтересовались этим союзом после публикации Шаляпиным совместных фото с Виталиной. 

Сейчас все более активно говорят о дальнейшей судьбе пары. Многие говорят о серьезности взаимоотношений между Виталиной Романовской и Прохором Шаляпиным, возможно, пара узаконит свои взаимоотношения. Стоит отметить, что в таком случае это будет вторым браком пианистки.

Виталина Цымбалюк-Романовская история жизни и любви

Известная пианистка Виталина  родилась в 1979 году в Киеве. Фамилия Виталине Цымбалюк-Романовской досталась от прабабушкию Родители солистки  никак не связаны с творчеством, они ученые.  Отец пианистки после ухода с института занялся бизнесом, и кстати, довольно успешно.

В детстве она активно увлекалась музыкой. Будущая пианистка  приняла участие и завоевала достойную награду на музыкальном конкурсе за границей.

Эти достижения опередили ее дальнейшую судьбу. Она окончила сначала музыкальный класс, затем поступила в академию в Украине.

Окончив ее, она переехала в столицу России, где усовершенствовала, свои способности. Окончив академию, она остается работать в ней. Здесь же она знакомится с будущим мужем – Арменом Джигарханяном. Виталина была его большой поклонницей.

Она следила за его личной жизнью и постоянно была в курсе происходящих с ним событий. Когда актер попал в больницу, Виталина, оказывала посильную помощь в присмотре за больным. Она всячески помогала его сестре. В дальнейшем актер приглашает солистку в свой театр. Виталина трудится в театре генеральным директором. Активно решает кадровые, финансовые и сопутствующие вопросы.

Виталина не сомневалась, а точно знала, кто будет ее избранником по жизни. Армен был в браке, хотя с супругой не общался, она жила за границей. Осознав, серьезность грядущих взаимоотношений он развелся. Пригласив Виталину к себе на чашечку чая, Армен понял серьезность своих чувств.

Как отмечает солистка, изначально ее избранник не был уверен в ее чувствах к себе. Но спустя время он понял их искренность и глубину.

Свадьба прошла в узком кругу. Были лишь близкие друзья и родственники. Свадьба состоялась несмотря на то что будущему жениху нездоровилось. Как рассказывал сам актер, он до конца не понимал, что его привлекло в своей избраннице. Но чувства оказались настолько сильными, что разница в возрасте даже не ощущалась.

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Скандалы и разрыв взаимоотношений с супругом

Казалось, идеальнее пары не может быть. Но через год журналисты начали активно обсуждать разрыв супругов. Разгорелся большой скандал. Сначала Цымбалюк-Романовская подала заявление в полицию о пропаже мужа. Затем стало известно, что он находится в больнице. В одном из телешоу артист заявил, что подал на развод.

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При этом он обвинил супругу в денежных махинациях. С его слов стало понятно, что она оставила его без каких-либо денежных средств, присвоив себе все их сбережения. Женщина в театре установила свои порядки. Все финансовые операции были в ее власти, и окончательные решения тоже были за ней.

Он сообщил, что все денежные счета супруга она оформила на свое имя. И это не обошло недвижимость. Также говорили о беременности Виталины, но она никаких комментариев по этому поводу не давала.

Армен Джигарханян обвинил Виталину:

  • в присвоении большинства совместно нажитых средств;
  • в присвоение себе имущества;
  • в изменах;
  • в склоках и скандалах на работе, увольнении многих сотрудников.

Все окружение звезды обрушилось с критикой против нее. Ей пришлось на время уехать из страны и потерять связь со всеми.

Новые отношения солистки с известным певцом

Не так давно в СМИ появилась информация о взаимоотношениях Виталины Цымбалюк-Романовской и певца Прохора Шаляпина. Пока до конца непонятно пиар это или же настоящая любовь. Известно лишь, что после скандального развода Виталины с Арменом Джигарханяном солистка продолжает активно вести личную жизнь, общаться со многими знаменитостями и активно участвовать в различных телешоу. 

В конце лета 2018 года в новостях проскользнула информация о том, что Виталина нашла себе нового избранника. Им стал талантливый певец Прохор Шаляпин. Они познакомились на телешоу. Чуть позже они пришли вместе проститься с легедарным человеком Иосифом Кобзоном. А не так давно пара совместно провела отдых.

В интервью в телешоу на главном канале страны Виталина рассказала о новом романе. Она сообщила, что ранее не была знакома с Прохором. Они случайно познакомились на съемках телешоу, и быстро сблизились и поняли, что подходят друг другу. 

Как отмечает пианистка, она активно общается со многими звездами и после развода многие ее искренне поддерживали, в том числе и Прохор.

Для участия в телешоу были приглашены бывшие возлюбленные певца. Они рекомендовали Виталине быть осторожнее с ним, отметив, его несерьезность и даже опасность. Советовали ей быть с ним всегда начеку, и держать дистанцию. Его прежние избранницы высказали мнение о будущем союзе, считая, что у него нет будущего. При этом некоторые считают их яркой творческой парой.

Прохор отзывается о Виталине, как о сильной женщине, с внутренним стержнем. Говорит, что очень любит проводить с ней время. Она интересна ему, как собеседник и друг. Он успел привязаться к ней за это время.

Недавно журналисты запечатлели на фото пару возле загса. Прохор отказался комментировать происходящее. Виталина отметила, что сейчас она очень счастлива, и ее можно поздравить. При этом ее настроение резко сменилось после вопросов журналистов.

Она лишь ответила, что у них дружеские взаимоотношения. Но журналисты надеятся, что вскоре их пара официально объявит о предстоящей свадьбе.

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25.09.2018
Теги: Прохор Шаляпин Виталина Цымбалюк-Романовская фото

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А что вы думаете это любовь или пиар? 4  

Оставить комментарий
  • Butterfly USA / 26.09.18 00:17
    -
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    Клео, научитесь писать без ошибок! Трудно читать вопросы "нравитЬся ли мне..." Мне категорически не "нравитЬся" отсутствие элементарной грамотности!
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  • Мария / 25.09.18 17:05
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    1
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    Таким образом подогревается интерес публики к мало кому интересным персонам. Надоело смотреть на телеэкране постоянный разбор внутренней грязи известных персон. Эта оригинальная парочка решила таким путем прославиться. Сколько можно переливать из пустого – в порожнее жизнь этой, никому ранее не известной украинской пианистки.
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  • Полина / 25.09.18 17:05
    -
    -3
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    Данная биография о сильной и независимой женщине. Жизнь приготовила ей много испытаний. Стоит отметить, что сложности лишь закалили характер женщины. Оставив ее нежной, чуткой, отзывчивой, искренне верящей в любовь и дружбу. Однажды разочаровавшись в любви, судьба преподносит ей еще один шанс. Увенчается ли он успехом, пожалуй, покажет время.
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  • Ирина / 25.09.18 17:04
    -
    1
    +
    Очередной пиар. В звездной верхушке это привычное дело. В наше время это уже стало нормой – чем хуже, тем лучше. Сейчас делают деньги на всем, и на отношениях в том числе.
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