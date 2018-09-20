Мари Краймбрери: биография и личная жизнь певицы

С каждым днем творческой биографией и личной жизнью украинской певицы – Марины Жадан (Мари Краймбрери) интересуется все больше поклонников. Несмотря на то что ее карьера только началась, у девушки есть несколько атмосферных альбомов, которые пользуются особой популярностью среди молодежи.

Кроме того, Мари обладает богатым творческим потенциалом, который обязательно приведет ее к успеху.

Биография

Будущая певица родилась 21 августа 1992 года в украинском городе Кривой Рог. Родители с самого детства уделяли особое внимание творческому развитию ребенка, поэтому Марина рано стала посещать всевозможные кружки.

Ей очень нравилось заниматься танцами. Первое выступление на сцене произошло, когда ей было 4 года. И после этого она с уверенностью могла сказать, кем хочет стать, когда вырастет.

Но мечты о карьере танцовщицы нарушила серьезная травма колена, которую Марина получила в 15 лет. Поэтому с хореографией ей пришлось проститься.

Сейчас девушка понимает, что только благодаря этому в дальнейшем у нее появилось желание заниматься музыкой.

Вскоре Жадан увлеклась поэзией. Ей легко удавалось составлять рифмованных строки, и вскоре вышла ее первая книга стихов «Наедине с небом». Как-то ей предложили выступить на сцене вместе с одним танцевальным коллективом. Для этого случая она написала песню «Гламурная матрешка». Стоит отметить, что эта композиция присвоена другому автору, и многие поклонники не знают, что ее исполнила именно Мари.

Начало карьеры

Некоторое время Марина работала хореографом, а также и ногда выступала в ночных клубах. Но первые достижения в творческой биографии Мари Краймбрери произошли после изменений в личной жизни: девушка рассталась с возлюбленным. После этого у нее получилась возможность с головой окунуться в музыку. Певица довольно быстро обрела популярность в родном городе. А спустя некоторое время была известна по всей Украине.

В 2012 году девушка переехала в Москву, где нашла работу танцовщицы в продюсерском центре. Позже она договорилась с руководством о том, чтобы они разрешили ей записать в студии свой первый трек – «От любви свободная, снова гордая».

Затем последовали такие известные хиты, как:

«Смогу ли я без тебя»;

«Кеды, капюшон»;

«Нет никого круче нас»;

«Кроет»;

«Она тебе не идет»;

«Нравлюсь ли я ему».

Певица сама пишет тексты для своих песен. Кроме того, она не является заложницей какого-то определенного стиля в музыке. Мари старается вносить что-то новое и не боится экспериментировать.

Долгожданная популярность

В 2017 году автор-исполнитель выпустила дебютный альбом «ННКН (Нет Никого Круче Нас)». Кроме того, Мари стала часто появляться на телевидении и в радиоэфирах.

Стоит отметить, что у девушки нет профессионального образования, она не играет на музыкальных инструментах, но уже смогла добиться больших результатов в карьере.

Вскоре певица начала сотрудничать с популярным агентством Velvet Music, которое продюсирует многих известных российских исполнителей:

DJ Smash;

Андрея Звонкого;

Ёлку;

Владимира Преснякова.

Взаимное сотрудничество моментально принесло успех обоим сторонам. Девушка выпустила несколько композиций, получивших огромный интерес многих слушателей в интернет-пространстве.

Сейчас Мари продолжает записывать песни и гастролирует с ними по различным городам и странам. В 2018 году девушка представила сразу несколько альбомов под названием «Переобулась» и «Я хотела твою фамилию».

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Личная жизнь

Несмотря на то что о биографии Мари Краймбрери известно довольно много, для большинства поклонников ее личная жизнь остается закрытой темой. Певица старательно скрывает свои прошлые отношения. По ее мнению, любое негативное высказывание в адрес мужчины, с которым она встречается неприемлемо

. Поэтому, чтобы не возникало ненужных разговоров, она предпочитает не давать никаких поводов для обсуждения.

Но преданные фанаты успевают следить за любыми изменениями в ее жизни. Так, совместная работа с известным исполнителем Алексеем Назаровым, заставила многих задуматься об их тайном романе. Некоторое время певица опровергала возникающие слухи об их отношениях. Но в результате молодые люди все же признались в своих чувствах друг к другу.

В августе 2018 года в сети Инстаграм появились слухи о том, что у Влада Соколовского был роман с Мари Краймбрери.

Об этом публике поспешила рассказать Рита Дакота – законная супруга певца. Девушка обвинила мужа в том, что он изменял ей со многими женщинами, в том числе и с Мариной Жадан, которая, по ее мнению, посвятила этому событию свою песню «Палево». Но официальные представители артистки отрицают возможные отношения, ведь она никогда не была лично знакома с Соколовским.