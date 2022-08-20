Один из самых известных исполнителей российской эстрады Юрий Шатунов внезапно скончался на 49-м году жизни. Популярность этого артиста началась стихийно и длилась несколько десятков лет. Поклонники артиста наверняка знают о нем все. В память об этом замечательном исполнителе рассмотрим его интересную биографию, подробности личной жизни, узнаем о семье, детях, жене, причинах смерти.

Биография Юрия Шатунова

Шатунов Юрий Васильевич родился 6 сентября 1973 года в Башкортостане, в городе Кумертау. Родители Юрия поженились совсем молодыми. Его маме было 18 лет, а отцу 23. С появлением ребенка прибавилось забот, и молодая семья не справилась. Раннее детство Юрий проводил в деревне Пятки, в доме бабушки и дедушки. Фактически они воспитывали Юрия до трех лет.

Когда родители развелись, мама перевезла Юру на другое место жительства, в поселок Савельевка. Мальчик стал жить вместе с мамой, но вскоре она повторно вышла замуж. Отношения с отчимом, страдающим алкоголизмом, у Юры не сложились и он часто убегал из дома, в основном к бабушке в другую деревню. С новым мужем у мамы Юрия семьи не получилось, они развелись. Мальчику пришлось снова сменить адрес. Юра переехал с мамой в другое село, где и пошел первый класс в 1980 году.

С ранней молодости мама Шатунова страдала болезнями сердца и часто вынуждена была ложиться в стационар. Из-за этого Юрий вместо обычной школы стал учиться и жить в областном интернате. На тот момент Шатунову было 11 лет. Спустя несколько месяцев, в 1984 году, его мама скончалась в больнице от сердечной недостаточности. Родной отец, который изначально не любил Юру и не проявлял к мальчику интереса, отказался взять его к себе. Шатунов отправился к родной тетке в поселок Тюльган в Оренбургской области. Но и там жизнь его была нелегкой, он часто убегал из дома, пропадал.

В городе Оренбурге вскоре состоялась комиссия по делам несовершеннолетних. На ней решался вопрос об опекунстве над Шатуновым. В зале присутствовала Валентина Тазекенова, директор местного детского дома. Валентину очень тронула судьба Юрия, она уговорила членов комиссии оформить его в детский дом. Зная о заслугах и безупречной работе Тазекеновой, ей дали добро, и Юрий стал воспитанником детского дома. Отношения у него и директрисы складывались хорошие, доверительные, но Юрий все равно иногда убегал, чем сильно расстраивал Валентину. Она не распространялась об этих побегах, опасаясь что Шатунова переведут в другой детский дом. Вскоре Тазекенову перевели в Оренбург на должность директора городского интерната и она забрала воспитанника Шатунова с собой.

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Именно в Оренбургском детском доме и состоялась первая судьбоносная для Юрия встреча. Он познакомился с руководителем местного музыкального кружка Сергеем Кузнецовым. Сергей не только руководил, но и писал музыку, песни. Заметив у Юрия хорошие вокальные данные и талант, Кузнецов загорелся идеей создать музыкальную группу. Он написал несколько песен специально для Шатунова и создал коллектив, дав ему романтичное название «Ласковый май».

Творческая карьера певца

Первые песни в исполнении Юрия «Вечер холодной зимы» и «Метель в чужом городе» прозвучали на творческих вечерах и дискотеках в интернате и имели большой успех. Вдохновленный этим Кузнецов написал еще несколько композиций, среди которых известные всем «Белые розы», «Лето». Коллектив «Ласковый май» часто и успешно выступал в местном клубе.

Кузнецов решил записать альбом группы и в 1988 году сделал это на самодельной студии звукозаписи. Звук получился среднего качества, но главное — песни должны были услышать люди в большем количестве, чем публика в интернате и клубе. В то время носителем записей была магнитофонная пленка. Кузнецов распространял альбом нехитрым способом: отдал кассету в киоск на вокзале. В общественных местах того времени часто включали музыку, чтобы привлечь посетителей. Композиции размножили, переписав на другие кассеты, и продавали населению Оренбурга и приезжим.

Так случился второй судьбоносный момент в жизни Юрия Шатунова. В поезде его запись попалась Андрею Разину, начинающему столичному продюсеру и бизнесмену времен перестройки. Ехал он по делам, но, услышав удивительный голос Шатунова, вышел на ближайшей станции. Разин отложил командировку и отправился на поиски юного таланта. Он разузнал все о подростке, приехал в интернат, но Юрия там не нашел. Шатунов в очередной раз убежал неизвестно куда. Несмотря на нормальные условия, дружбу и хорошее отношение педагогов, подросток время от времени сбегал оттуда и скитался.

Разин забрал в столицу весь «Ласковый май» с его руководителем Кузнецовым, но без солиста Шатунова. Позже за Юрием в Оренбург приехал Кузнецов и уговорил его отправиться в Москву. Всех ребят из группы поселили в столичном интернате на Каховке и там же обустроили первую временную студию группы «Ласковый май». Так начался путь коллектива и его солиста к вершинам славы.

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Группа стала популярной почти мгновенно, просуществовала до 1991 года и вошла в историю эстрады как одна из легендарных. Коллектив объездил весь Советский Союз, давая по восемь концертов в день. За это время несколько раз поменялся инструментальный состав, но основной солист Юрий Шатунов покинул «Ласковый май» лишь в 1991 году. После его ухода у группы не было шансов на существование, и коллектив распался. Одновременно с этим Шатунов распрощался с Разиным.

Сольную карьеру Юрий начал не сразу. С 1991 по 1992 годы он был в Германии, где осваивал профессию звукорежиссера, но продолжал делать записи новых хитов. Его продюсером стал старый друг Аркадий Кудряшов.

Как сольный исполнитель, Юрий Шатунов вышел к поклонникам в 1992 году на «Рождественских встречах» Пугачевой. С этого момента начались концерты, съемки клипов и записи новых песен. Каждая композиция в его исполнении становилась хитом. Но Юрий не только работал с новыми песнями, но и выпускал старые в современных версиях. Это давало ему еще большую популярность и успех. Так Шатунов завоевал премию «Песня года 2002» за хит «Седая ночь» в новом варианте. Эту песню с удовольствием слушают до сих пор, а грамота за нее была вручена повторно на «Песне года 2012».

Следующую премию, «Песня года 2009», Юрий получил за хит «Детство». До 2010 года Шатунов исполнял не много новинок, делая упор в основном на старые песни, придавая им более привлекательную форму. В 2011 году вышло несколько его новых треков. Далее Юрий Шатунов радовал поклонников новыми композициями и клипами примерно раз в полгода. Большой альбом, состоящий полностью из новинок, был выпущен в 2014 году. В 2015 году Юрий Шатунов получил премию на церемонии «Звуковой дорожки» за вклад в развитие шоу-бизнеса.

Юрий Шатунов участвовал во многих развлекательных передачах, шоу, телевизионных концертах, социальной рекламе. Снялся в эпизодической роли в фильме «Тридцатого уничтожить» и принимал участие в съемках сериала «Счастливы вместе». О творчестве «Ласкового мая» и Юрия Шатунова создано несколько документальных фильмов, один художественный. В начале 2022 года артист побывал с концертами во многих уголках России, снял клип на песню «Не спорь со мной».

Творческая карьера певца продолжалась 34 года. За это время Юрий Шатунов не утратил популярности и любви поклонников.

Личная жизнь, семья, жена и дети Юрия Шатунова

Яркого, харизматичного юношу с красивым голосом обожало, наверное, все женское население Советского Союза. Но слухов и фактов о множестве романов артиста и его любовных приключениях не было. Юрий Шатунов — один из тех популярных людей, кто вел порядочную жизнь, не ввязывался в скандалы, интриги, не разбивал сердца женщинам и не имел незаконнорожденных детей.

Шатунов женился в осознанном возрасте, в 2007 году, на девушке Светлане, с которой был знаком с 2000 года. Свадьба, которая не стала достоянием прессы и предметом обсуждений, состоялась 12 января в Германии.

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Певец не любил распространяться о своей личной жизни, скрывал от всех супругу и детей, не афишировал свои отношения и их подробности. Он лишь однажды рассказал о своем знакоместе с будущей супругой: «Увидел на улице, понравилась. Подошел и познакомился».

Немногословный, скромный артист и его супруга решили, что их семья никогда не станет предметом для сплетен в СМИ. Известно, что у Юрия Шатунова двое детей: мальчик Дэннис, который родился 5 сентября 2006 года, и девочка Эстелла, появившаяся на свет 13 марта 2013 года. Семья до настоящего времени проживала в Германии.

Профессиональная деятельность Юрия Шатунова шла ровно и успешно, принося ему стабильную известность и хороший доход. Но, видимо, это пришлось не по душе его бывшему «опекуну» Андрею Разину. Он неоднократно публично выражал свое недовольство самостоятельностью Шатунова и даже подал в суд. Разин считал, что права на все песни периода «Ласкового мая» и на публичную жизнь самого Шатунова принадлежат ему.

Первый процесс Андрей Разин проиграл, но во втором суд изменил решение. Разин объявил, что разрешит Шатунову исполнять все песни, если тот пойдет на сотрудничество. Но Юрий даже не вышел на связь, и Разин, по его же словам, передал права на творчество третьей стороне. Он пытался запретить не только Шатунову исполнять песни «Ласкового мая», но и радиостанциям транслировать их в записи. Но неожиданно в июне 2022 года конфликт разрешился примирением сторон. Разин вернул права на песни Шатунову в суде.

Причина смерти

В последние несколько лет у Юрия Шатунова было много переживаний из-за судов с бывшим продюсером Андреем Разиным. На фоне этого и работы на износ у артиста начались проблемы с сердцем. 23 июня 2022 года Юрию Шатунову стало плохо и он вызвал скорую, но по дороге в больницу скончался от обширного инфаркта. Знаменитому артисту было 48 лет.

Родные, близкие, коллеги, друзья и огромное число поклонников Юрия Шатунова очень скорбят об этом талантливом артисте и светлом человеке.