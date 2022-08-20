Пьер Нарцисс — биография и личная жизнь

Российский певец, уроженец страны Камерун, Пьер Нарцисс за короткое время стал популярным и знаменитым артистом. К сожалению, жизнь его оборвалась в 45 лет, и поклонников интересует настоящая причина смерти певца. Интересна и его биография, из которой можно узнать о творческом пути и личной жизни Пьера Нарцисса, его национальности, есть ли у артиста жена и дети.

Биография и творческая карьера артиста

Пьер Нарцисс родился в стране центральной части Африки — Камеруне. Его полное имя звучит довольно интересно — Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Суза. Почему из всех экзотических имен артист выбрал для сценического два средних, неизвестно. Возможно, «Пьер Нарцисс» звучит более красиво и романтично в русском произношении. Будущий певец появился на свет 19 февраля 1977 года в простой африканской семье. По словам самого Пьера, его предки были африканскими шаманами и частично передали ему свой дар.

В детстве Пьер увлекался футболом и музыкой. Позже из этих увлечений он выбрал музыкальное направление, но серьезно заниматься творчеством начал с 13 лет, затем научился играть на саксофоне и в 1990 году основал эстрадную группу. Коллектив молодых музыкантов выступал в кафе и барах Камеруна. Играли в основном джаз — музыку чернокожих.

Однажды Нарцисс приехал в Россию к своей сестре. Позже в своих интервью он говорил, что его с подросткового возраста манила Россия, и он с нетерпением ждал, когда сможет посетить эту страну. Пьер отправился в столицу, узнал о кастинге для съемок фильма и решил испытать судьбу. Его выбрали из многих других для участия в картине «Сибирский цирюльник». Пьер сыграл сопровождающего одного из центральных героев фильма. Это была эпизодическая роль, но Нарциссу понравился процесс съемок кино и внимание публики.

Пьер решил остаться в Москве и поступил в МГУ на факультет журналистики, хотя своим призванием он всегда считал сцену. Одновременно с учебой Нарцисс выступал в ночных заведениях столицы, играл на саксофоне и работал — то барменом, то крупье, то диджеем в клубе. Также Пьер некоторое время был игроком команды КВН и принимал участие в съемках различных телевизионных передач и шоу. Однажды получилось, что он ненадолго подменял ведущую Дану Борисову. После этого случая Дана и Пьер провели совместно несколько утренних программ. Нарцисса охотно приглашали на мероприятия и съемки различного характера, но все это было сродни эпизодам в кино.

Настоящую популярность и известность Нарциссу принесла песня «Я шоколадный заяц», которая впервые в его исполнении прозвучала на телевизионном реалити-шоу «Фабрика Звезд 2». Этот трек сразу пришелся по душе многим слушателям и стал занимать первые строчки хит-парадов. Легкую и ненавязчивую песню в исполнении интересного африканца знали и напевали в любом уголке страны и ближнего зарубежья.

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С этого момента Пьер Нарцисс начал работу над своим первым альбомом и выпустил его в 2004 году. Альбом получил название «Шоколадный заяц», как и песня, принесшая артисту славу. После этого Пьер Нарцисс и другие выпускники «Фабрики» устраивали совместные гастрольные туры в разные города России. Певец выступал и с сольными концертами. В 2006 году Пьера Нарцисса удостоили звания «Заслуженный артист Ингушетии». Именно там он провел больше всего концертов и покорил многих зрителей. Кроме этого, Нарцисс организовывал в Ингушетии благотворительные мероприятия.

Пьер активно участвовал в съемках различных телешоу, в проектах для кино. Работал над новыми треками и клипами, принимал участие в совместных турах с другими звездами.

Нарцисс снимался в юмористических сериалах, таких как «Осторожно, Модерн!» и «Осторожно, Задов!» вместе с Дмитрием Нагиевым. В 2008 году он запомнился зрителям как участник шоу «Звездный лед».

Пьер активно работал со знаменитыми звездами, записал в 2013 году с Михаилом Гребенщиковым совместные песни, ставшие настоящими хитами. Особенно часто певец появлялся на экранах в телевизионных концертах, приуроченных к различным праздникам.

В новогодней программе 2015 года Пьер исполнил вместе с Олесей Боярской и Манижей отличный трек.

После небольшого затишья, в 2020 году, Пьер вновь порадовал публику новым, ярким и динамичным клипом «Чуть-чуть стерва», снятым на его композицию.

В 2022 году, традиционно в новогоднюю ночь, Нарцисс поздравил поклонников новыми композициями «Новый год» и «Шоколадная любовь».

Для молодого человека, чья жизнь закончилась так рано, у Пьера Нарцисса очень яркая и насыщенная событиями биография.

Личная жизнь артиста, жена и дети

Пьер Нарцисс еще на родине не знал отбоя от женщин, и у него было множество романов. Но официально женился артист в России, в 2005 году, в возрасте 28 лет.

Его избранницей стала известная модель Валерия Калачева. Познакомились будущие супруги на одной из многочисленных съемочных площадок. После короткого и бурного романа Пьер и Валерия поженились, в браке у пары родилась дочь. Девочка появилась на свет в 2006 году, ее назвали двойным именем Каролина-Кристель. Это решение супруги приняли в память о русских и африканских предках. Сейчас девочка уже подросток, увлекается музыкой и большим теннисом.

Как часто бывает, личная жизнь популярных артистов обрастает сплетнями и слухами в СМИ. Такая участь не обошла стороной и семью Нарцисса. О них с Валерией рассказывали крамольные и скандальные истории, но сами супруги их никак не комментировали.

Неожиданно в 2017 году Валерия и Пьер развелись, что очень удивило и озадачило поклонников. Причина оказалась еще более шокирующей: Пьер изменил жене и избил свою любовницу. Сам Нарцисс признал факт измены, но отрицал все остальные слухи.

Любовница Пьера, модель Марианна Суворова настаивала на своем, рассказывая в интервью все больше и больше подробностей. Публика была в замешательстве, поклонникам артиста было трудно поверить в то, что он перешагнул черту.

Но вскоре все утихло и зрители успокоились. Марианна исчезла со своими рассказами и Пьер перестал оправдываться. История не имела продолжения. Поскольку певца не привлекли к ответственности, имеет место предположение, что все это были ходы и многоходовки черного пиара.

Но позже, спустя немного времени после развода, в одной из телевизионных программ Валерия Калачева откровенно рассказала о своей жизни в браке с Нарциссом. По ее словам, он много выпивал, неоднократно бил жену и постоянно изменял ей. Пьер имел властный характер, был склонен к тирании и беспричинной агрессии. Валерии приходилось часто убегать вместе с дочкой от разъяренного супруга. Но она продолжала жить с Нарциссом потому, что очень любила артиста. Кроме того, Пьер каждый раз искренне раскаивался в содеянном и просил прощения.

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Рассказ Валерии, подкрепленный фото с гематомами на ее теле, звучал убедительно. Она даже решилась дать показания на детекторе лжи и аппарат показал, что женщина говорит правду. Но поклонники вновь усомнились, т. к. регулярно видели бывших супругов на мероприятиях вместе, их теплые отношения бросались в глаза. Как пояснила сама Валерия: «Просто Пьер Нарцисс порядочный человек и очень хороший отец. Наши совместные прогулки касаются Каролины-Кристель».

В последние годы Пьер Нарцисс очень изменился. Как утверждают друзья артиста и сама Валерия, он перестал выпивать и стал более серьезно относиться к жизни. Артист начал активно участвовать в воспитании дочери и посвящать ей все свободное время, возил по стране и за границу, поддерживал увлечение спортом и музыкой.

Пьер начал вновь заниматься творчеством и реализовать свои планы на этом поприще. Он наметил запись нового альбома и съемки клипов на уже имеющиеся песни, возобновил контакт с публикой — после долгого затишья поклонники с радостью приняли любимого артиста. Кроме того, певец неоднократно признавался в любви бывшей супруге и надеялся восстановить семью. Валерия не препятствовала Пьеру, т. к. по-прежнему любила его и надеялась, что судьба дала их семье второй шанс.

Ходили слухи, что на родине Нарцисса остались его дети и брошенная жена, особенно в период, когда Нарцисс участвовал в проекте «Фабрика». Но о других браках, любовных связях и детях артиста официальной информации нет.

Причина смерти

К сожалению, воссоздание семьи и продолжение творческой карьеры артиста не состоялись. Пьер Нарцисс скоропостижно скончался 22 июня 2022 года. Его дочь Каролина-Кристель заявила, что причиной смерти стала остановка серца, из-за осложнений после операции на почках. Артист скончался в реанимации, так и не придя в себя.

Поклонники, коллеги, друзья и близкие артиста выражают глубокие соболезнования Валерии и Каролине-Кристель в связи со смертью Пьера Нарцисса.