Биография и личная жизнь Полины Гагариной

Поклонники российской певицы Полины Гагариной интересуются ее биографией, проявляют интерес к ее личной жизни, хотят все знать о ее семье, муже, детях, отслеживают новые фото на ее страницах в социальных сетях. Она считается одной из самых успешных и талантливых молодых певиц российского шоу-бизнеса. Кроме вокала, она успевает сочинять музыку, сниматься в кино и участвует в качестве модели в рекламном бизнесе. При этом на первом месте у нее стоит ее семья. Певица имеет двух детей от двух браков, которым старается уделять максимум своего внимания.

Детство Полины Гагариной

Будущая звезда российского шоу-бизнеса родилась в Москве 27 марта 1987 года. Ее отец Сергей Гагарин работал доктором в Москве, а мама Екатерина Мучкаева была солисткой советского танцевального коллектива «Березка», который хорошо знали во всем мире. Для отца девочки это был второй брак. В первом браке у него была старшая дочка Ирина.

В раннем детстве Полине приходилось много переезжать: из Москвы в Саратов, из Саратова в Грецию, где работала по контракту ее мама. В Греции Полина провела три года. В этой стране она окончила первый класс. Сергей приезжал к жене и дочке в отпуск и на праздничные дни довольно часто.

Полина росла в большой и дружной семье. Когда она не могла находиться вместе с мамой за рубежом или с отцом в Москве, ее отвозили в Саратов, куда на праздники всегда приезжали многочисленные дяди и тети Полины.

В 1993 году скоропостижно скончался отец — у него случился инфаркт. 7-летнюю Полю отправили к бабушке в Саратов. В семье по линии мамы все женщины занимались профессионально балетом. Бабушка Люда работала хореографом в Саратовском детском танцевальном ансамбле. Однако у Полины не было природных данных к хореографии, так как в детстве она была довольно полной, поэтому бабушка Люда записала внучку в музыкальную школу на класс пианино.

Учеба в школе девочке давалась легко, она поступила во второй класс французской спецшколы и смогла быстро догнать одноклассников, освоив экстерном программу первого класса по изучению французского.

Во время вступительных экзаменов в музыкальную школу нужно было сдавать вокал. Девочка с успехом сдала вступительный экзамен, обратив на себя внимание педагогов.

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Лилия Менжерес, учительница Полины в музыкальной школе: «Полина настолько виртуозно исполнила музыкальную композицию американской певицы Уитни Хьюстон на английском, что все члены приемной комиссии пришли в восторг. Девочку сразу зачислили в команду учеников, которые выступали с концертами от музыкальной школы. Гастролировать по Саратову и области Полина стала уже в первом классе музыкальной школы, исполняя сложные вокальные партии».

Через три года в семье Гагариных снова произошло горе — умерла бабушка Люда. Мама, которая осталась без мужа и опоры в лице своей матери, все свои силы посвятила воспитанию дочери. Пережив смерть близких ей людей, Поля в 10 лет стала не по годам серьезной и взрослой.

В процессе обучения у Полины возникали проблемы во время публичных исполнений на пианино музыкальных произведений. При этом таких проблем у девушки не было, когда она пела на сцене.

По этой причине при приеме в музыкальное училище ей посоветовали поступать на класс вокала, так как пела она всегда с удовольствием. Среднюю школу Гагарина закончила экстерном, поступив в 15 лет на класс эстрадно-джазового вокала музыкального училища им. Гнесиных на бюджетное отделение.

Начало карьеры в шоу-бизнесе

Еще обучаясь в училище, Полина Гагарина по протекции своего педагога Натальи Андрияновой на втором курсе попала на музыкальный конкурс «Фабрика звезд-2», которым руководил музыкант и продюсер Максим Фадеев.

В рамках этого проекта Гагарина познакомилась с другой исполнительницей, Ириной Дубцовой, с которой потом записала совместную композицию «Кому, зачем?». Их дуэт стал хитом и был отмечен наградой Муз-ТВ. Работать с Фадеевым Гагарина не захотела, так как условия контракта ей показались кабальными.

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Участие в телевизионном проекте сделало Гагарину известной в России, так как за этапами музыкального конкурса следили во всех российских регионах. Первый музыкальный опыт помог девушке стать участницей популярного конкурса «Новая волна-2005», которая каждый год проходила в Юрмале. На конкурсе молодая исполнительница заняла третье место. Вскоре она поступает в школу-студию МХАТ в мастерскую к педагогу Игорю Золотовицкому, окончила ее в 2010 году на отлично.

Звездная карьера

Статус «популярной» российской певице Полине Гагариной принесла песня «Я тебя не прощу никогда», которую специально для нее написал Константин Меладзе. После успешной премьеры композиции девушка выпустила свой первый сольный альбом «Попроси у облаков». Через два года вышел ее новый диск с говорящим названием «О себе». Певица говорит, что сотрудничество с этим композитором стало для нее судьбоносным. После записи его песен ее стали активно приглашать в различные музыкальные проекты, в кино, на телевидение.

Поездка на «Евровидение» также стала результатом сотрудничества с Константином Меладзе, имеющим большой вес в отечественном шоу-бизнесе. Вот еще ряд побед певицы:

В 2011 году Гагарина заняла второе место в музыкальном проекте «Народная звезда», который проводился в Украине. Новая песня К. Меладзе «Спектакль окончен», написанная для Полины, принесла ей огромную популярность и стала лучшей песней десятилетия в России. За ее исполнение ей вручили Золотой граммофон. В 2012 году певица стала участницей музыкального проекта «Призрак оперы», который транслировал Первый канал. Сама Гагарина считает, что ее карьера стремительно началась с этой новой песни. После успешной премьеры песни и сотрудничества с К. Меладзе певица смогла попасть на Евровидение в 2015 году, где представляла Россию, заняв второе место. После грандиозного успеха Полину пригласили в проект «Голос», где она выступает в качестве наставника молодых певцов. Одновременно со съемками в крупном телевизионном проекте певица записывала клипы, снималась в кино и в рекламе. Зрительское признание получила комедия «Одной левой», в которой она сыграла одну из главных ролей. Ее партнерами в этой картине стали Дмитрий Нагиев и Константин Крюков.

В 2019 году она представляла Россию на международном конкурсе «Певец», проходившем в Китае. Хотя она заняла пятое место, у китайской публики она стала невероятно популярной.

В 2020 году, согласно последним новостям, Полина Гагарина освоила профессию продюсера после развода с мужем, который выполнял функции генерального продюсера ее личного бренда.

Личная жизнь Полины Гагариной

Во время учебы в Гнесинке у Полины Гагариной был роман с участником музыкальной группы «Премьер-министр» Вячеславом Еськовым. На «Фабрике», по словам самой певицы, сам Макс Фадеев проявлял к ней мужской интерес.

Певица два раза была замужем. У нее двое детей от двух браков — сын Андрей и дочка Мия. В первый раз Полина вышла замуж будучи студенткой школы-студии МХАТ, когда ей было всего 19 лет. Ее мужем стал актер Петр Кислов, который был старше ее на 5 лет. У него уже был опыт первого брака, но на момент знакомства с Полиной он был разведен. Молодой человек сделал Гагариной предложение сразу после того, как узнал, что она ждет ребенка от него.

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Брак оказался недолгим. Супруги начали ссориться после того, как родился их сын Андрей, и вскоре разошлись, когда мальчику исполнилось 8 месяцев. Петр уехал в Украину на съемки, Полина нервничала, оставшись одна. Она еще до родов набрала лишний вес. Гагарина рассказывает, что она буквально дралась с мамой за лишнюю порцию еды, когда та старалась помочь ей сесть на диету. Однако после родов женщина смогла взять себя в руки и скинула лишний вес. В 2010 году она официально развелась с мужем и полностью ушла в работу.

В 2013 году певица познакомилась с фотографом Дмитрием Исхаковым. Сначала она заказала у него фотосессию. Фотограф не спешил отдавать готовые фото. Он предложил девушке выпить с ним чашечку кофе, пригласив ее на свидание. Через год пара официально оформила свои отношения. Дмитрий был старше Полины на 9 лет. До встречи с ней он ни разу не был женат.

В 2017 году у пары родилась дочь Мия, которая стала всеобщей любимицей в семье. Отец девочки признался, что имя его дочери означает «дерзкая и непокорная». Полина говорит, что Мия такая же артистичная, как мама, и наблюдательная, как ее отец. Она даже на несколько минут не хочет оставаться без внимания окружающих.

Несмотря на то, что супруги часто говорили о том, что их связывает не только любовь, но и дружба, в 2020 году они решили официально развестись.

Сегодня поклонники активно интересуются не только творческой биографией Полины Гагариной, но и ее личной жизнью, им хочется знать, что происходит в семье певицы, как она общается с мужьями, как растут ее дети, фанаты отслеживают каждое фото певицы в сети.

После развода Гагарина все свое время посвящает семье и работе. Недавно она написала совместно с Монсом Сельмерлевым гимн Чемпионата мира по фигурному катанию.

Итоги

Всем, кто интересуется творческой карьерой и личной жизнью певицы Полины Гагариной, следует знать несколько важнейших фактов из ее жизни: