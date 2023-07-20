Как добиться соболиных бровей: эффективные способы ухода

Красота требует много внимания и времени

Мода постоянно меняется, даже на памяти современных молодых женщин требования к тем же бровям заметно изменились. Еще лет 15-20 назад в моде были тонкие линии из чуть заметных волосков, а сегодня стильные красотки отдают предпочтение густым бровям. Действительно, такие брови выглядят привлекательно, придают лицу здоровый и цветущий вид. Как добиться соболиных бровей в домашних условиях, рассказывает женский журнал kleo.ru.

Готовимся ждать

Сразу нужно уяснить, что превратить уничтоженные в ранней молодости волоски в густые брови за пару недель не удастся. Как известно, ломать не строить. Отращивание естественных густых бровей займет немало времени. Конечно, первые результаты будут видны уже спустя пару месяцев, однако весь процесс восстановления будет идти около шести месяцев – года. Нужно отметить, что результат точно порадует модниц, поэтому стоит затраченных сил и времени. Конечно, в период отращивания бровки также можно подкрашивать привычным способом.

Выбираем средства

В этом деле главная задача – запечатать влагу внутри волоска на ночь. Дорогостоящие косметические продукты использовать необязательно. Самым лучшим вариантом будет «бабушкино средство» – косторовое или оливковое масло. Его нужно наносить на поверхность бровей и кожу рядом на ночь. Также подойдет вазелин или специальное косметическое средство. Пинцет на время следует отложить, чтобы не повредить им возродившиеся волоски.

Регулярное очищение

Для того чтобы дать возможность новым волоскам снова украсить ваше лицо, обычного очищения будет недостаточно. Кожа в период восстановления нуждается в глубоком уходе. Даже малейшие частички декоративной косметики должны быть удалены. С этой задачей прекрасно справляется гидрофильное масло. Раз в неделю нужно использовать мягкий скраб для лица. Нежный массаж взбодрит кожу и активизирует рост волосков.

Расческа для бровей

Бровкам, которые набирают силу, нужно дать правильное направление. Для этого их следует расчесывать перед каждым макияжем. Тогда волосок не станет топорщиться, и в итоге набравшие силу брови будут выглядеть идеально. В качестве расчески можно использовать любую удобную щеточку. Подойдет расческа для нарощенных ресниц или хорошо вымытая щеточка от старой туши.

Правильное питание

Мы – это то, что мы едим. Для того чтобы выглядеть роскошно, обязательно нужно пересмотреть ежедневный рацион. Для роста волос организму нужны омега−3 жирные кислоты, витамины А и Е, а еще молочная кислота. Меню следует разнообразить богатыми такими элементами продуктами. Так, почаще готовьте блюда из лосося, шпината и грецких орехов, там много жирных кислот. Витамин А можно «добыть» из обычной морковки и капусты. Витамин Е в изобилии содержится в оливках, авокадо, томатах и миндале.