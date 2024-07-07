Топ-10 косметологических процедур для лица

В первую очередь, хочется отметить, что опытный специалист отталкивается от индивидуальных показаний и только потом уже смотрит на сезонность. Но теоретически общий топ процедур составить мы можем.





И открывает его SMAS-лифтинг с помощью сфокусированного ультразвука. Это одна из редких аппаратных методик, направленная на уплотнение жировой клетчатки, подтяжку кожи и улучшение её качества. Процедуру без проблем можно проводить в летний период. Она не имеет длительной реабилитации, высокоэффективна и поэтому подойдёт большому спектру пациентов.

На следующем месте профессиональный уход и массаж лица. Он всегда актуален и не имеет никакой сезонности. Прекрасный баланс ухода, омоложения и расслабления, насыщает кожу увлажняющими компонентами, антиоксидантами, стимуляторами естественной выработки коллагена, а в опытных руках производит настоящую магию.

Затем по значимости я бы поставила точечную биорепарацию для укрепления связочного аппарата. Она нацелена на профилактику старения без реабилитации, обеспечивает глубокое увлажнение. Клиент получает мгновенный лифтинг-эффект.

Следующая процедура – это непосредственно чистка лица. Кстати, она становится наиболее актуальной именно в летний период. Изменение внешних условий, активности сальных желёз, а также поездки в жаркие страны или регионы нашей страны формируют необходимость своевременно проводить чистку.

Биоревитализация тоже входит в топ. Процедура не имеет сезонности. Основная задача её – обеспечить необходимый уровень увлажнения кожи. А увлажнённая кожа намного медленнее подвергается как хроно-, так и фотостарению.

Также не стоит недооценивать поверхностные пилинги с антиоксидантами и депигментирующими компонентами. Чаще всего это пилинги без травматизации, с минимальным шелушением в составе. Они имеют фруктовые кислоты, биофлавоноиды, нейропептиды и другие биологически активные компоненты.

Перспективный компонент в современных пилингах – это транексамовая кислота. Она защищает кожу от пигментации, выравнивая тон лица. Эта кислота может использоваться для любого типа кожи и в любое время года.





Следующая позиция – это губы. Наиболее часто люди приходят, чтобы скорректировать их форму, немного добавить объёма и подчеркнуть красоту. И для этого нет лучше процедуры, чем инъекции гиалуроновой кислоты.

Не менее важен профессиональный подбор домашнего ухода. Да, это не совсем полноценная процедура, но без сбалансированного комплекса кожа может испытывать стресс. Без домашнего ухода вся другая работа косметолога практически бессмысленна. Кроме того, важно подобрать эффективное и комфортное SPF-средство, потому что солнце пагубно воздействует на нашу кожу.

Отдельно хочется отметить необходимость и эффективность применения масок. Сейчас много форм их применения. Например, кремовые маски имеют более высокую концентрацию биологически активных веществ. Они лучше справляются с проблемами кожи. Также это могут быть маски по типу gel trap, которые быстро и эффективно насыщают кожу, дают эффект увлажнения, и нет никакого блеска.





Нельзя забывать и об альгинатных масках. Это проводник для того средства, которое лежит под маской. Это могут быть концентраты, профессиональные гели, специальные кремы. Альгинатная маска будет как будто "проталкивать" ещё глубже уходовые компоненты, делая их намного эффективнее и подпитывая кожу собственными свойствами.

В топе косметологических процедур и ботулинотерапия. Она абсолютно оправдана, чтобы снизить риски образования мимических морщин. Особенно процедура актуальна в период яркого солнца.

Однозначный фаворит среди косметологических процедур – биорепарация с антиоксидантами и депигментирующими компонентами. Кожу лица необходимо подпитывать, увлажнять, насыщать антиоксидантами. Высокомолекулярная гиалуроновая кислота расправляет межклеточный матрикс, делает кожу увлажнённой и напитанной.