Шелушится кожа на лице: 5 причин и способов решить проблему

Вопреки распространенному мнению, шелушиться может не только сухая кожа: это случается даже с жирным типом эпидермиса, ведь шелушение свидетельствует о нарушении гидролипидного барьера, которое может произойти у любого типа кожи. Причины могут быть разнообразными – от банального обезвоживания до проблем со здоровьем.

1. Обезвоженность кожи

Наиболее частая причина шелушения лица – обезвоживание кожи. К такому состоянию приводит влияние различных внутренних и внешних факторов, а часто – их совокупность: неправильный уход (использование агрессивных средств для умывания, слабое увлажнение), плохой микроклимат в помещении (чрезмерно сухой воздух).





Обезвоженность часто появляется у обладателей комбинированной и жирной кожи: из-за попыток сократить выработку себума и уменьшить проявления акне, мы пересушиваем лицо агрессивными средствами, нередко комбинируя слишком много активов в разных продуктах – салициловую и гликолевую кислоты, ретинол, ниацинамид. В результате нарушается гидролипидный барьер кожи, она становится чувствительной и не успевает обновляться, реагируя шелушением и покраснениями.





Решение: выбирая уход для кожи лица, обращайте внимание на составы. Активными компонентами, вроде ретинола, лучше не пользоваться без консультации с дерматологом, – он подберет концентрацию и назначит схему применения. Если же вы выбираете средство с подсушивающим и противовоспалительным действием, ограничьтесь чем-то одним – например, сывороткой или тонером. При этом остальной уход должен быть направлен на увлажнение и обладать успокаивающим эффектом.





2. Неправильное отшелушивание

Использование эксфолиантов может как помочь в решении проблемы, так и усугубить ее. Поэтому если у вас шелушится лицо, ни в коем случае не начинайте срочно скупать различные пилинги и энзимные пудры. Химическое воздействие и механическое трение усиливают чувствительность кожи. Эксфолианты и пилинги полезны, но только тогда, когда период шелушения и реактивности эпидермиса уже позади.





Решение: Для начала нужно успокоить кожу и восстановить ее гидролипидный барьер. Это достигается при помощи деликатного ухода без абразивных компонентов. Умываться лучше с нежной пенкой, желательно не чаще одного раза в день – перед сном. Утром достаточно протирать кожу увлажняющим тоником. На ночь – выбирать насыщенный крем с питательными компонентами и пару раз в неделю делать глубоко увлажняющие маски.





3. Неправильный питьевой режим

Обезвоженность кожи провоцируется не только внешними факторами, но и внутренними. Самый главный из них – недостаточное употребление чистой воды в течение дня.





Решение: проанализируйте, как часто вы пьете в течение дня, поставьте напоминания в телефоне или в смарт-часах. Сократите число чаепитий и количество выпиваемых кружек кофе до минимума. Соки, смузи и прочие напитки не заменяют чистую воду: для здоровья кожи важно пить именно ее.

4. Аллергические реакции

Шелушение кожи может возникать из-за индивидуальной непереносимости компонентов косметики. Особенно часто такое случается, если вы покупаете активные профессиональные средства самостоятельно, без предварительной консультации со специалистом. Их насыщенный состав может вызвать шелушения – и в некотором случае, например, с ретинолом, это допустимая реакция, и можно просто увеличить интервал между использованием средства.

Решение: если появление шелушения совпало с началом использования нового крема, тоника или сыворотки, временно уберите это средство из ухода. В некоторых случаях, если ваша кожа чувствительная и склонная к аллергическим реакциям, желательно подбирать уход вместе с косметологом, а если нет такой возможности, то покупать косметику из линеек для чувствительной кожи.

5. Дерматологические заболевания

Многие заболевания сопровождаются шелушением кожи: себорейный и атопический дерматиты, розацеа, псориаз. В этом случае без дерматолога не обойтись.





Решение: не все дерматологические заболевания излечиваются раз и навсегда, но при комплексном подходе обычно удается добиться стойкой ремиссии. Чистое питание с правильным балансом белков, углеводов и жиров, а также специализированная аптечная косметика обычно помогают снять дискомфорт и улучшить состояние кожи.