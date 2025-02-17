Рубиновое окрашивание и все, что ты хотела о нем знать: кому подойдет и как добиться нужного оттенка

Сначала был "Барбикор" с его пастельными розовыми локонами, потом пришла эра медных оттенков, а теперь встречай – рубиновый цвет волос, который буквально захватил соцсети и вдохновляет девушек по всему миру на смелые эксперименты!

Почему рубиновый цвет стал хитом?



Все просто: он яркий, теплый, сексуальный и подходит практически всем! К тому же, насыщенные оттенки всегда особенно популярны в холодное время года. А еще не стоит забывать про ностальгию по 90-м и 2000-м: тогда на красные волосы решались многие звезды – от Бритни Спирс и Рианны до Линды Евангелисты. Сейчас их пример повторяют инфлюенсеры в TikTok, выкладывая видео с хэштегами #CherryColaHair и #RubyRedHair.



Еще один важный момент – рубиновые оттенки отлично подчеркивают черты лица, делая кожу визуально более сияющей, а цвет глаз – более глубоким. Ну и давай честно: с таким цветом волосы выглядят как драгоценность!

Кому пойдет рубиновый?



Хорошая новость – этот цвет можно адаптировать под любой оттенок кожи. Девушкам с теплым подтоном подойдут медные и гранатовые оттенки, а обладательницам холодного подтон​а – рубиновый с фиолетовыми нотками (Viva Magenta, привет!).



Важный нюанс: если у тебя очень светлая кожа, то яркие оттенки рубина могут сделать образ чуть драматичнее, чем ты рассчитывала. Но это же и круто, верно?

Как рубиновый смотрится на разных цветах волос?



На темных волосах: Рубиновый легко ложится на натуральные брюнетистые волосы, придавая им модный Cherry Cola-эффект. Если хочется более насыщенного оттенка, можно добавить балаяж или колорирование.

На русых волосах: Оттенок будет выглядеть более ярким и светлым, поэтому можно начать с мягкого окрашивания в клубнично-рубиновой гамме, если пока не хочется кардинальных перемен.