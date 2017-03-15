Плохое настроение — качай попу!

Занятия фитнесом — эффективное и проверенное средство в борьбе со скребущими на душе кошками.

Когда вы тренируетесь, в организме вырабатывается гормон дофамин. Он придает нам смысл жизни, улучшает настроение и помогает уверенно смотреть в будущее.

Чтобы повысить уровень дофамина, многие употребляют кофе, алкоголь, сигареты, но такие способы улучшить настроение являются искусственными, а значит, вредными для нашего организма. После них всегда следует откат. Поэтому лучшего средства от хандры, чем мощная тренировка, вам не найти!

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Чтобы физические упражнения положительно влияли на ваше эмоциональное состояние и помогали бороться с плохим настроением, тем более с депрессией, необходимо в своих занятиях соблюдать ряд простых правил.

Больше — не значит лучше

Частые, но короткие тренировки лучше продолжительных, но редких. Чтобы убедиться в верности этого утверждения, давайте попробуем сравнить занятия фитнесом с попыткой обрести золотистый загар. Если вы решите лежать на солнце часами, то ваша кожа не сумеет выдержать столь сильный разовый стресс, и вместо красивого загара вы получите сильнейшие ожоги и вам вряд ли захочется повторить эту процедуру снова. Другое дело, если вы будете загорать часто, но маленькими порциями.

С тренировками все то же самое. Любую физическую нагрузку организм воспринимает как опасность. Если дать сильный одномоментный стресс — больший, чем тот, который способно выдержать ваше тело, то вы заработаете себе перетренированность и нежелание тренироваться снова.

Если же вы будете тренироваться часто, но по чуть-чуть: всего 15 минут утром, 15 минут вечером (а это легко можно осуществить, если тренироваться дома), то за неделю вы наберете более 3 часов тренировок, что, в общем-то, весьма неплохо для начинающего фитнес-энтузиаста.

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Как придать занятиям смысл

Перед каждой тренировкой себе и своим ученикам я устанавливаю цель, выраженную числом: сделать такое-то упражнение, столько-то подходов и повторений, пробежать столько-то км с такой-то скоростью и т.п.

Недостаточно сказать: «Я занимаюсь фитнесом». Это очень неопределенная формулировка, которая вряд ли сможет мотивировать вас трудиться над своей фигурой много лет. А вот если в этом месяце вы сумели присесть в одном подходе 250 раз, тогда как в прошлом «со скрипом» осилили лишь 50, то это очевидный прогресс в силовой выносливости, что непременно отразится и на вашей фигуре.

Согласитесь, это мотивирует. Поэтому очень важно вести дневник тренировок и регулярно его анализировать: где и в чем вы сумели достичь прогресса.

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Маленькие победы лучше больших поражений

Понятно, что не на каждой тренировке вы сумеете добавлять нагрузку. Бывает, приходишь в зал уже изначально уставшим после рабочего дня и в не самом хорошем расположении духа, и если попытаться выполнить ту же нагрузку, что привык делать обычно, то это может привести к неприятностям.

Важное правило: «в любой ситуации вы должны чувствовать себя победителем/победительницей». А это возможно, только если задача на каждой тренировке является не только сложной, но и выполнимой.

Что толку поставить себе цель ходить в зал 6 дней в неделю, если времени у вас будет хватать едва ли только на 2 посещения? А дать себе обещание и не выполнить его — это большой стресс для любой психики. Вам же вряд ли понравится, если близкий человек даст обещание, а потом не сдержит свое слово?! С собой все точно так же.

Именно частые, пускай и небольшие, победы формируют уверенность в себе и своих силах, а значит, нормальную самооценку.

Проблема самовнушений

Все помнят сцену из кинофильма «Самая обаятельная и привлекательная», где главная героиня занималась самовнушениями перед зеркалом? Когда вы попробуете повторить подобные фокусы без реальных действий, то это приведет лишь к формированию искусственно завышенной самооценки. Более того, такая самооценка неустойчива, и ваш мозг будет постоянно, пускай и шепотом, твердить вам, что вы, «тетенька», себе врете. Вот чтобы такого не произошло, необходимо регулярно находить подтверждение своим достоинствам.

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Фитнес в этом случае поможет сформировать именно адекватную самооценку. Регулярно тренируясь, одерживая, пускай и небольшие, победы над своей ленью и слабостью, вы будете меняться не только внешне, но и внутренне. Вы научитесь уверенно смотреть в будущее, и однажды вам придет в голову мысль: «Раз у меня хватило воли изменить свое тело, то я непременно смогу изменить и свою жизнь».

Об авторе: www.ironx.ru