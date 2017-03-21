5 самых популярных у звезд пластических операций

Голливудские и отечественные знаменитости часто решаются изменить внешность ради карьеры. Какие пластические операции увеличивают размер их гонораров?

Коррекция ягодиц

Мода на «бразильскую попу» успешно покоряет молодых девушек, которые мечтают быть похожими на Ким Кардашян. Глютеопластика — прекрасная альтернатива спорту, но с более впечатляющим и длительным результатом. Сколько бы ни негодовали завистники, упругие ягодицы вызывают восторг у мужчин и приковывают всеобщее внимание.

В России глютеопластика — не менее популярная операция, среди отечественных звезд, которые обращались к хирургу по этому поводу, фанаты подозревают Анастасию Квитко, однако сама модель этот факт категорически отрицает.

Удаление комков Биша

Невозможно обойти стороной операцию, которая позволяет уменьшить объем щек. В последние годы женщины снова вернулись к благородному образу француженок: высокие четкие скулы, миндалевидные глаза, аккуратный носик. Удаление комков Биша не всегда приносит видимый результат в силу анатомических особенностей. У Анджелины Джоли, которая в свое время обратилась к процедуре, изменения налицо, а вот у Иванки Трамп — сложно понять, можно только лишь догадываться.

Звезды часто скрывают вмешательства хирургов: например, наши соотечественницы Полина Гагарина и Виктория Лопырева избегают комментировать свое преображение. И была разработана более эффективная методика «Французские щечки», которая подразумевает не только резекцию комков Биша, но и подтягивание тканей слизистой. Результат всегда регулируем (т.е. объем иссекаемой ткани определяется самостоятельно пациентом) и зависит от анатомии человека.

Коррекция груди

Маммопластика уже долгие годы не покидает пятерку топовых пластических операций. Ежегодно к коррекции груди обращаются десятки тысяч женщин, однако в последние годы они довольствуются упругим вторым размером. Мужчины также отмечают, что размер груди не важен, важна ее упругая и привлекательная форма.

Стала набирать популярность мастопексия — подтяжка груди. Особенно востребована операция после 30 лет, когда возраст и последствия родов негативно проявляются в виде птоза молочных желез.

Среди российских звезд, которые уже оценили эффективность маммопластики, можем отметить Ирину Дубцову, Дану Борисову и Эвелину Бледанс, которая недавно шокировала подписчиков Instagram красивой грудью. Многие предполагают, что Джессика Альба и Тейлор Свифт также подчеркнули свою сексуальность посредством удачной маммопластики.

Блефаропластика

В весенне-летний период популярна блефаропластика (пластика век). Операция позволяет скорректировать форму разреза глаз, устранить деформацию век, восстановить эстетическую привлекательность лица и подарить новый взгляд. Блефаропластика популярна среди людей 30—40 лет, когда появляются видимые признаки старения кожи, с которыми не хотят мириться не только женщины, но и мужчины. Блефаропластика подарила вторую молодость голливудским звездам: Уме Турман, Джорджу Клуни.

Оценили результат операции и наши знаменитости: Юлия Началова, Паулина Андреева, Надежда Бабкина.

Фейслифтинг

Среди людей, чья профессия требует идеальной внешности, фейслифтинг — незаменимая операция. Несмотря на то, что звезд часто осуждают за чрезмерные подтяжки лица, фейслифтинг уже не вызывает такой бурной критики, как несколько лет назад. Малая травматичность и короткий восстановительный период обеспечили процедуре стойкие позиции в рейтинге пластических операций и широкое признание.

MACS-лифтинг — одна из самых стойких операций, которая позволяет избежать очень мелких шрамов. Чек-лифтинг разглаживает носогубные складки и формирует четкие контуры лица. Подтяжку лица делали Сандра Баллок, Майкл Дуглас, Сильвестр Сталлоне.

А из российских звезд Вера Алентова, Валерий Леонтьев, Лариса Долина.

Как бы ни осуждали пластическую хирургию, но именно она возвращает людям веру в себя, позволяет добиться успехов и почувствовать любовь к прекрасному. Нет ничего страшного в том, что женщина стремится к красоте — таковыми нас создала природа. Но не стоит забывать, что любое хирургическое вмешательство не всегда оправдано и имеет свои границы, которые лучше не переступать во благо самого ценного в жизни — здоровья.

О пластических операциях звезд нам рассказал Дмитрий Скворцов — пластический хирург клиники «Коррект», автор методики коррекции щек «Французские щечки».