Тренды летнего педикюра: самые яркие идеи на любой случай

В поисках ракушек

Нежный перламутровый эффект, который достигается при помощи втирки, в этом сезоне необычайно популярен и для маникюра, и для педикюра. Особенно актуальны сейчас пастельно-жемчужные оттенки и цвет натурального жемчуга. Можно использовать их в однотонном педикюре или добавить объемный дизайн прозрачным гель-лаком – например, поддержав морскую тематику.

Белый жемчуг или серебристо-зеркальный эффект на ногтях с перламутровыми переливами – еще один летний хит, который наиболее выигрышно смотрится на загорелой коже.





Молочный коктейль

Сливочные оттенки – от белого до кремового – очень красиво смотрятся на ногах и идеально вписываются в любой дресс-код.

Многие селебрити выбирают педикюр в молочной гамме и, как правило, обходятся без дизайнов: минималистичный и строгий, белый на ногах самодостаточен в сольном исполнении.





Сливочное масло

Без сомнения, ногти в оттенках сливочного масла – один из ключевых весенне-летних трендов, который касается не только маникюра, но и педикюра. Можно носить пастельно-желтый в сочетании с дизайном – например, цветочным или фруктовым узором на больших пальцах ногтей.

... Или выбрать однотонный вариант баттер-педикюра, который хорошо сочетается с летними образами и подходит под любую форму ногтей.





Дорога к морю

Лазурный, аквамариновый, бирюзовый, – все морские оттенки будут актуальны вплоть до осени. Обратите внимание на их сочетание с белым: вместе они смотрятся очень нарядно и свежо.

Совсем не обязательно рисовать на ногтях сложные узоры. Если хочется чего-то яркого и необычного, можно воспользоваться пленками для педикюра: они держатся не хуже геля и выпускаются в разных дизайнах.





Пастельный режим

Нежные пастельные оттенки педикюра – еще одна тенденция лета 2025. Молочно-сиреневый, выбеленный розовый, а также сливочно-салатовый будут наиболее востребованными у нейл-мастеров.

Нежный, воздушный дизайн педикюра с цветами и пастельным розовым лаком: не привлекает внимание, но выглядит очень симпатично.

Пастельный салатовый – тренд, практически не уступающий сливочно-желтому, но еще не успевший примелькаться и надоесть. Смотрится стильно в однотонном исполнении, подойдет и для пляжа, и для городских выходов.

Добавить слюду к пастельному розовому или персиковому – простое решение нейл-дизайна, которое делает педикюр более нарядным.





Яркость на максимум

Неоновый педикюр давно стал летней классикой, и лето 2025 не стало исключением. Особенно актуальны сейчас оттенки фуксии и оранжевого, а также их сочетание друг с другом.

Яркие неоновые или пастельные цветы, нарисованные на нюдовом фоне, – стильное решение для романтических образов.

Не забудьте сохранить понравившиеся идеи летнего педикюра для похода к нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!