Мыльный маникюр: тренд 2025, который заслуживает внимания

Заслуженный отдых

Даже любители смелых дизайнов и длинных ногтей иногда хотят взять тайм-аут и отдохнуть от яркого маникюра. Сделать что-то минималистичное, максимально натуральное, спокойное. Тут-то и приходит на помощь мыльный маникюр ("soap nails" на английском) – очень эстетичный и естественный.

Руки с мылом

На первый взгляд может показаться, что мыльные ногти – это просто прозрачное укрепляющее покрытие. Но все не так просто. По технологии создания мыльный маникюр ближе к нюду, но с одним условием: лак на пластинах должен быть максимально глянцевым, с эффектом мокрых ногтей, а его цвет – полупрозрачным, молочных оттенков. В зависимости от исходного состояния ногтей, делать такой маникюр можно и гель-лаком, и обычным. Важно, чтобы ногтевая пластина была идеально ровной, а кутикула максимально ухоженной.

Длина и форма

Чаще всего, мыльный маникюр делают на коротких ногтях овальной и квадратной формы: особенно это актуально для тех, кто решил отдохнуть от гель лака. Однако можно и не отказываться от длины, если она уже давно стала частью вашего образа.

Например, Хейли Бибер любит soap nails с удлиненным свободным краем: ей комфортнее с такой длиной.

Ничего лишнего

Мыльный маникюр не предполагает дизайнов и рисунков. Максимум, что можно сделать, – это украсить ногти маленькими точками возле кутикулы или нарисовать тонкое миниатюрное сердечко на одном ногте.

Универсальный вариант

Будучи очень универсальным, мыльный маникюр стал популярен у многих публичных личностей, которые часто посещают показы и мероприятия, меняют наряды и не могут перекрашивать ногти под каждый образ. Молочные оттенки с "мыльным" влажным блеском обожают Дженнифер Энистон, Роузи Хантингтон-Уайтли, Селена Гомес.

Даже Рианна, которая не отличается стремлением к минимализму и часто выбирает экстравагантные образы, не раз делала глянцевый молочный маникюр.

Мыльный маникюр украшает руки, делает их ухоженными и утонченными, подходит и для свиданий на 14 февраля, и для офисных будней, не перетягивает на себя все внимание. Поэтому неудивительно, что его так часто выбирают в нейл-студиях: уверены, он будет в тренде еще не один сезон!