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Модные брови 2024: форма, укладка, цвет

Модные брови 2024: форма, укладка, цвет

Смещение акцента

Макияжу бровей давно уделяется много внимания, но в этом году стилисты уже не делают на нем основной акцент. Перманентный макияж бровей уходит на второй план, уступая место процедуре "архитектура бровей" и ламинированию. Если вы все же задумываетесь о перманенте, выбирайте наиболее естественные варианты – волосковую технику, пудровое напыление или их комбинацию. 

Фото: freepik.com

Форма бровей

Мода на естественность коснулась и формы: никаких четких линий и углов для максимально натурального эффекта. Удаляем только  лишние волоски на переносице и выходящие на верхнее веко. Такие брови, в отличие от четких прорисованных, словно по трафарету, визуально делают лицо моложе и нежнее. 

Фото: соцсети / @lilireinhart

Нежный макияж

Иногда достаточно укладки бровей прозрачным гелем: визажисты рекомендуют слегка зачесывать волоски вверх для создания легкой небрежности и объема. Светлые брови можно подкрашивать специальной тушью для бровей: она делает волоски ярче, фиксирует их и придает объем засчет микроволокон в составе. Тени или карандаш теперь обязательно предлагают растушевывать щеточкой, чтобы избежать четко прорисованной формы. Главное – выбрать оттенок, наиболее близкий к цвету ваших волос. В 2024 году в моде даже светлые брови, поэтому если от природы у вас именно такие, попробуйте не затемнять их, а окрашивать в близкий к родному цвет.

Фото: архивы пресс-служб. 1. Карандаш для бровей Brow Arcade, Vivienne Sabo. 2. Тени для бровей Brow Powder, Anastasia Beverly Hills . 3. Гель для объема бровей, MAC. 4. Тушь для бровей Brow Artist, L'Oreal Paris

22 августа 2024, 09:47
Мария Орешкина
Клео.ру✓ Надежный источник

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