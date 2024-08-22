Модные брови 2024: форма, укладка, цвет

Смещение акцента



Макияжу бровей давно уделяется много внимания, но в этом году стилисты уже не делают на нем основной акцент. Перманентный макияж бровей уходит на второй план, уступая место процедуре "архитектура бровей" и ламинированию. Если вы все же задумываетесь о перманенте, выбирайте наиболее естественные варианты – волосковую технику, пудровое напыление или их комбинацию.

Форма бровей

Мода на естественность коснулась и формы: никаких четких линий и углов для максимально натурального эффекта. Удаляем только лишние волоски на переносице и выходящие на верхнее веко. Такие брови, в отличие от четких прорисованных, словно по трафарету, визуально делают лицо моложе и нежнее.

Нежный макияж

Иногда достаточно укладки бровей прозрачным гелем: визажисты рекомендуют слегка зачесывать волоски вверх для создания легкой небрежности и объема. Светлые брови можно подкрашивать специальной тушью для бровей: она делает волоски ярче, фиксирует их и придает объем засчет микроволокон в составе. Тени или карандаш теперь обязательно предлагают растушевывать щеточкой, чтобы избежать четко прорисованной формы. Главное – выбрать оттенок, наиболее близкий к цвету ваших волос. В 2024 году в моде даже светлые брови, поэтому если от природы у вас именно такие, попробуйте не затемнять их, а окрашивать в близкий к родному цвет.



