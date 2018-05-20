Супер макияж для нависшего века и увеличения глаз

Нависшее веко – проблема, с которой сталкиваются как молодые девушки, так и женщины постарше. В любом возрасте нависшее веко старит лицо. От этого «дефекта» можно избавиться в домашних условиях, не прибегая к помощи хирурга.

Как правильно наносить несколько вариантов макияжа для нависшего века и увеличения глаз (повседневный и на выход), описывают пошаговые фото его выполнения, представленные ниже.

Типичные ошибки новичков

Девушки и женщины, только начинающие свой путь в сфере моды и красоты, могут столкнуться с рядом ошибок, которые обусловлены отсутствием должного опыта в нанесении косметики.

Среди них наиболее часто встречаются следующие:

Толстый контур, кончик которого опущен вниз. Яркий контур с направлением к виску. Стрелка, утолщающаяся по направлению к центру. Из-за таких факторов взгляд выглядит еще более тяжелым.

Главный принцип нанесения мейка

Обладательницам нависшего века с целью придать выразительности лицу следует придерживаться одного правила – макияж выполняется исключительно с открытыми глазами. Только так можно добиться желаемого эффекта.

Кроме того, придется забыть о глиттере и блестках. Их в косметических продуктах, которые наносятся на глаза, в принципе быть не должно. Также следует отказаться и от подводки. В качестве альтернативы ей визажисты рекомендуют пользоваться карандашом. Желательно, чтобы он был мягким. Только качественная плавная растушевка «сотрет» с лица нависшее веко.

Для нанесения сухих теней понадобится мягкая пушистая кисточка. Если речь идет о кремовой текстуре, то здесь выбор кисти не так важен.

От обладательницы нависшего века требуется умение нарисовать складку там, где ее фактически нет, однако, она должна быть. В этой «ювелирной» работе, которую демонстрируют пошаговые фото, и заключается суть макияжа для нависшего века для увеличения глаз.

Особое внимание следует уделить оформлению бровей, так как от них напрямую зависит, насколько качественно будет выполнена техника макияжа глаз с нависшими веками.

Техника нанесения

Легкий дневной макияж глаз – залог хорошего настроения и уверенности в себе на целый день. Следующие рекомендации помогут избавиться от «синдрома нависшего века» и придать лицу цветущий вид:

Матовые тени наносят на верхнее веко. Необходимо использовать светлую палитру. От внутреннего уголка глаза делают плавный переход темными тенями, используя матовую текстуру. Линию века прорисовывают тенями промежуточных оттенков между светлой и темной палитрой. Верхний край ресниц подводят водостойкой тушью. Верхние ресницы подкрашивают. По желанию их можно завить.

Чтобы сделать идеальный макияж глаз, мейкаперы рекомендуют использовать нюдовые палетки теней. Как правило, это набор из четырех и более оттенков. Цвета в наборе гармонируют между собой. Наличие такой палетки в косметичке избавит от необходимости искать наиболее оптимальные сочетания оттенков.

Идеальный вариант – палетка на 12 или 16 цветов. Тени в таком наборе образуют мини-группы оттенков по четыре штуки, которые как раз подходят для идеального макияжа глаз с использованием нескольких цветов.

Бьюти-блогеры рекомендуют присмотреться к палетке в бежево-серых и коричневых оттенках. Очень необычно смотрятся цвет «брызги шампанского». Такой оттенок впишется как в дневной, так и в вечерний мейкап.

Более темные цвета используются для вечернего макияжа.

Вариант яркого мейка

Яркий вариант мейка, призванного убрать нависшее веко, включает в себя такие шаги:

Веко припудривают или наносят базу. Между внешним и внутренним уголками глаза проводят линию карандашом серого или коричневого оттенка и растушевывают. Проводят линию между внешним уголком глаза и новой «линии» складки, затем тщательно растушевывают мягкой кистью. Получившийся «уголок» заполняют темными тенями. Светлые тени наносят на внутренний уголок. Центр века следует заполнить яркими тенями на выбор. Верхние ресницы прокрашивают тушью.

Прокрашивать нижние ресницы или нет – каждая девушка или женщина решает сама. Для яркого макияжа глаза для нависшего века визажисты все-таки рекомендуют наносить тушь на нижний ряд ресниц, как представлено на пошаговом фото. Эта хитрость увеличивает глаза.

Маленькая хитрость

Для стойкого макияжа необходимо использовать праймер. Это практически та же самая база под мейк, однако, она предназначена исключительно для глаз. Такой праймер – вполне самостоятельный продукт, которым следует обзавестись. База маскирует неровности и покраснения. Как правило. Она имеет жидкую структуру, поэтому для ее нанесения лучше пользоваться специальным спонжем, как и для тонального крема.