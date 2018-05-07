Стильные идеи макияжа на выпускной для карих глаз

Глаза всегда привлекают больше всего внимания. Правильный make up помогает девушке подчеркнуть природную красоту. Особенно ценно это, если предстоит какое-то важное событие. Например, вечер по случаю окончания школы. Какой макияж на выпускной 2018 подойдет для карих глаз, дополняя созданный образ и подчеркивая привлекательность.

Особенности make up для выпускного

Праздничный макияж имеет свои неписаные, но обязательные к исполнению правила:

главный акцент – на глаза. Для этого при подборе теней руководствуются не только цветом глаз, но и тонами платья, в которое будет одета выпускница. Помада должна быть неярких оттенков;

тон кожи лица должен быть ровным, без переходов. С этой задачей справляется основа и пудра;

лайнер для наведения стрелок – лучший способ создать нарядный макияж. Стрелки станут единственным ярким штрихом макияжа;

при наличии проблемных участков на коже лица выбор должен пасть на тени и помаду светлых тонов;

румяна самых нежных оттенков придадут образу романтичности, что импонирует юным выпускницам;

кареглазым девушкам идеально подойдет нюдовая помада. Но лучшее решение – блеск, который не будет отвлекать внимания от красоты глаз.

Визажисты рекомендуют

Макияж на выпускной 2018 года для карих глаз строится на сочетании темных и светлых оттенков теней. Причем темный тон накладывается у внешнего угла, а светлый – под бровью.

Зеленые и фиолетовые тона теней подчеркивают глубину взгляда, делая образ романтичным, нежным. Кареглазые выпускницы должны быть крайне осторожны с синими тенями. Накладывать их не рекомендуется. Проведенная по подвижному веку черная линия контура, дополненная черной тушью, подарят взгляду особенной пронзительности. Это привлечет еще больше внимания к кареглазой выпускнице.

Визажисты советуют покрывать внутренний край века золотистым оттенком. Завершающий штрих – угольно-черная тушь. Ее можно заменить черным карандашом, которым проводят точно по линии роста ресниц.

Учитываем особенности

Несмотря на общность цвета, кареглазые девушки имеют разные характеры. Поэтому одним из них может нравиться нежный, романтичный образ. Другие, напротив, предпочитают роль роковой красавицы. Макияж на выпускной 2018 года для карих глаз можно создать в нескольких вариантах.

Сдержанный образ

Девушкам со светлым оттенком карего цвета подходит нежный make up. Для нежного образа не подойдут яркие тона, лучше отдать предпочтение бежевым, песочным цветам.

Вечерний образ, конечно же, требует определенной яркости. С этой задачей справятся тени терракотового, шоколадного тона.

Помада должна быть кораллового, карамельного цвета. Для обладательниц светлых волос подойдет подводка коричневого, серого тона. Брюнетки должны выбрать черный оттенок.

Яркий макияж

Некоторые кареглазые девушки не хотят придавать своему образу романтичности, нежности. Им больше нравятся роковые красавицы. Чтобы создать такой яркий образ выпускницы выбирают стиль, получивший название smoky eyes.

Макияж smoky eyes требует:

черный карандаш для глаз;

тени темного цвета двух вариантов;

тени светлых перламутровых оттенков.

Порядок выполнения:

толстой жирной стрелкой прорисовывается верхнее веко;

скошенной кисточкой растушевывается карандашная линия на всю область века – так удается избежать образования резкого контраста;

покрыть все веко тенями – так фиксируется карандашная линия;

светлые перламутровые тени накладываются под бровями, на внутренней части века. За счет этого взгляд кареглазых девушек начинает искриться;

границы светлых и темных теней соединяются серебристо-серым тоном. Кисть должна двигаться от внешней части к внутренней;

слизистая часть нижнего века закрашивается мягким карандашом черного тона. Так можно обеспечить дополнительную выразительность взгляду. Контур следует проводить от внутренней к внешней части.

затем при помощи скошенной кисти по нижнему веку накладываются тени угольного оттенка. Их должно быть немного. Чтобы визуально раскрыть глаз, эта линия максимально сужается к внутренней части;

нанесение туши – заключительный этап.

Для макияжа в стиле smoky eyes потребуются разные кисти. Форма и размер помогает делать аккуратную растушевку, делая переходы плавными. Учитывая яркость получаемого образа, не следует выбирать помаду такой же характеристики. Выигрышный вариант – естественный тон. Например, персиковый, бежевый. Бледно-розового цвета блеск также подойдет.

Планируя вечерний образ выпускницы можно «поиграть» с накладными ресницами. Только если не выбран стиль smoky eyes, поскольку взгляд станет еще тяжелее.

По-гречески

Некоторые кареглазые девушки имеют смуглую кожу. Они могут подготовиться к предстоящему выпускному вечеру несколько по-иному.

Для подготовки кожи можно воспользоваться бронзатором, который дополнит пудру, тональный крем. Make up в греческом стиле предусматривает густые брови, которые обязательно прорисовываются карандашными штрихами. После достижения необходимой формы, полученный результат фиксируется гелем.

Тени, которые будут выглядеть гармонично – перламутровые, матово-шоколадные, золотистые. На поверхность верхнего века наносится светлый тон, зона близ бровей выделяется темно-матовым цветом. Чтобы границы не были явными, обязательно проводится растушевка. Подводка черного оттенка используется, чтобы прорисовать линию нижнего века. Верхнее века украсит стрелка, особенность которой – слегка приподнятый наружный кончик.

Греческий стиль макияжа предполагает использование объемной туши для ресниц и помады приглушенного красного цвета.

Вечное ретро

Наряды в ретро стиле не выходят из моды, достаточно часто именно его выбирают для выпускного вечера. Завершить образ помогает не только сумка, обувь из выбранной эпохи, но и соответствующий make up.

Беспроигрышным вариантам являются стрелки. Они украсят карие глаза, сделав взгляд открытым. Тени серо-коричневого тона, теплого коричневого оттенка, цвета слоновой кости – еще один шаг к идеальному образу в стиле ретро.

Объемная тушь угольного тона, бежевые румяна, помады теплого оранжевого, ягодного цвета, контурный карандаш – обязательные элементы.

Порядок действий:

веки покрываются тенями оттенка слоновой кости;

подвижная часть покрывается серо-коричневым тоном;

верхние участки покрываются теплыми коричневыми тонами, на наружной части века делается обязательный акцент;

лайнером проводится подводка, которую завершает задорная стрелка;

тонкий слой бежевых румян нанести на скулы, едва касаясь кистью их поверхности;

прорисовать контур губ, нанести помаду.

«Сладкий персик»

Этот образ теплый, нежный, свежий. Идеальное решение для выпускниц, которые любят неброские оттенки, естественные акценты. Создать образ помогают тени персикового, коричневого и белоснежного оттенка. От подводки вполне можно отказаться.

Цвет помады – как в стиле ретро. Румяна выбираются теплых, естественных тонов.

Нижнее и подвижное веко подводится коричневыми тенями. Персиковый тон применяется для верхней части наружного угла, а белые – области бровей.