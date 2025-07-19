Лимонный маникюр: завирусившийся тренд от Хейли Бибер

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Желтый лак для ногтей в этом сезоне затмил все прочие летние оттенки. Встречайте новую модную его интерпретацию - лемонтини-маникюр.

Всё, что делает амбассадор и креативный директор бренда Rhode Хейли Бибер, моментально становится вирусным трендом. Сейчас она продвигает летнюю коллекцию, звездой которой является пептидный бальзам Lemontini. Сразу после начала маркетинговой компании новинок Rhode, желтый маникюр, с лимонами и без, побил все рекорды популярности!

Фото: соцсети / @rhode

Лимонный нюд

Поймать модную "лимонную волну", не выходя из любимого нюда, – вполне осуществимая задача. Рисуем лимон на одном или нескольких ногтях – и получаем компромиссный трендовый маникюр, приятный глазу.

Фото: соцсети / @spiceandpaint

Лимончелло-френч

Цветной френч всегда в топе летом, но в 2025-м наиболее популярна его "лимонная" вариация.

Фото: соцсети / @juicybeaauty

Пастельно-желтые кончики ногтей и небольшие лимоны, нарисованные поверх нюда, – нежный дизайн, который сочетается с любыми летними образами.

Фото: соцсети / @nails_by_nicoleuk

Если вам хочется ярких красок, возьмите за основу неоновый оттенок, напоминающий цвет лимонной кожуры. Сочный желтый маникюр точно не останется незамеченным!

Фото: соцсети / @aleksandra_lukasiak_mymani

Объемные дольки

Структура мякоти цитрусовых легко воссоздается при помощи плотного геля. Учитывая тот факт, что объемные прозрачные капли на ногтях – еще один из летних трендов, получается актуальнейшее комбо.

Фото: соцсети / @nailsbyyillia.enid

В сочетании с магнитным лаком, имитирующим преломление солнечных лучей в бокале с лимонадом, лимонные дольки смотрятся особенно восхитительно.

Фото: соцсети / @heygreatnails

С орнаментом

Синий орнамент на белом фоне и лимоны – интересное сочетание, полюбившееся нейл-блогерам по всему миру.

Фото: соцсети / @flavieenrose.po

Френч в такой стилистике тоже выглядит интересно.

Фото: соцсети / @naildit.lb

Желто-розовый маникюр

На первый взгляд не очень совместимые цвета, желтый и розовый в одном маникюре – небанальное сочетание, которое стоит попробовать.

Фото: соцсети / @brittany_nailart

Яркий маникюр с цитрусовыми нотками и различными дизайнами ногтей – свежий микс актуальных тенденций, который легко впишется в летнее настроение.

Фото: соцсети / @aleksandra_lukasiak_mymani

Не забудьте сохранить понравившиеся идеи лимонного маникюра для похода к нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!

Мария Орешкина

Редактор раздела «Бьюти»

 

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