Лимонный маникюр: завирусившийся тренд от Хейли Бибер

Всё, что делает амбассадор и креативный директор бренда Rhode Хейли Бибер, моментально становится вирусным трендом. Сейчас она продвигает летнюю коллекцию, звездой которой является пептидный бальзам Lemontini. Сразу после начала маркетинговой компании новинок Rhode, желтый маникюр, с лимонами и без, побил все рекорды популярности!

Лимонный нюд

Поймать модную "лимонную волну", не выходя из любимого нюда, – вполне осуществимая задача. Рисуем лимон на одном или нескольких ногтях – и получаем компромиссный трендовый маникюр, приятный глазу.





Лимончелло-френч

Цветной френч всегда в топе летом, но в 2025-м наиболее популярна его "лимонная" вариация.

Пастельно-желтые кончики ногтей и небольшие лимоны, нарисованные поверх нюда, – нежный дизайн, который сочетается с любыми летними образами.

Если вам хочется ярких красок, возьмите за основу неоновый оттенок, напоминающий цвет лимонной кожуры. Сочный желтый маникюр точно не останется незамеченным!

Объемные дольки

Структура мякоти цитрусовых легко воссоздается при помощи плотного геля. Учитывая тот факт, что объемные прозрачные капли на ногтях – еще один из летних трендов, получается актуальнейшее комбо.

В сочетании с магнитным лаком, имитирующим преломление солнечных лучей в бокале с лимонадом, лимонные дольки смотрятся особенно восхитительно.

С орнаментом

Синий орнамент на белом фоне и лимоны – интересное сочетание, полюбившееся нейл-блогерам по всему миру.

Френч в такой стилистике тоже выглядит интересно.

Желто-розовый маникюр