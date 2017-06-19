Как избавиться от «ушек» на бедрах и не потерять грудь

«Ушки» или «галифе» — так обычно называют жировые отложения на внешней стороне бедер. В наше время эта проблема довольно распространена, причем не только среди взрослых женщин, но и совсем молоденьких девочек возрастом 13-15 лет.

Жир у всех людей откалывается неодинаково. У одних большая его часть сосредотачивается в верхней части туловища. Таким дамам очень повезло, ведь даже при сжигании подкожного жира грудь остается на месте. Но существуют и те, у кого жир откладывается в большей степени на бедрах — получается эдакая фигура «груши».

Дженнифер Лопес, Блейк Лайвли. Фото: Globallookpress.com

Таким дамам повезло гораздо меньше, т.к. при похудении их бедра начинают худеть в самую последнюю очередь, чего не скажешь о груди… Как женщине с типом фигуры «груша» избавиться от «ушек» на бедрах, и чтобы при этом грудь сильно не уменьшилась в размере, мы поговорим в сегодняшней статье.

«Попины уши»: как они там оказались?

Фигура женщины претерпевает значительные изменения в возрасте 13-16 лет. Это период активного полового созревания, когда в организме в больших количествах начинает вырабатываться гормон эстроген. Этот гормон регулирует распределение жировой ткани в области талии, груди и бедер. Именно в подростковом возрасте у женщин вырастают «лишние уши», от которых уже во взрослом возрасте избавиться не так-то просто.

Диета против «ушек»

Первое средство по борьбе с «ушками», без которого все остальные методы теряют весь смысл — это рациональное питание. Какой-то особо сложной диеты ввам не потребуется. Главная сложность в том, чтобы соблюдать эти простые правила.

Для сжигания жира вы должны тратить больше энергии, чем потребляете. При этом, чтобы вы смогли насыщаться меньшим количеством еды, вам нужно обязательно увеличить долю сырых овощей в своем рационе. В качестве источников полноценного белка подойдут нежирная говядина, рыба, творог.

123RF/Pamela Panella

Отказываться от углеводов ни в коем случае не следует, а вот заменить часть сладостей крупами, вроде геркулеса или гречки, будет отличным решением. Ну, и главное — набраться терпения. Даже не очень строгая диета, которая соблюдается несколько месяцев, гораздо эффективнее супер-эффективной новомодной диеты, с которой вы сорветесь в ближайшие 7 дней. Помните, что слово «диета» греческое и означает «образ жизни».

Комплекс упражнений против «ушек»

Можно ли похудеть без тренировок? Можно! Но снижая вес, не тренируя при этом мышцы, вы рискуете приобрести фигуру скинни фэт (от англ. skinny-fat — худая толстушка). Поэтому специально для читательниц «Клео» я подобрал самые лучшие, на мой взгляд, упражнения для тренировки зоны «галифе».

1. Махи ногами лежа

Данное упражнение хорошо нагружает среднюю ягодичную мышцу, латеральную широкую мышцу бедра, напрягатель широкой фасции бедра. Отлично подходит в качестве разминки перед более тяжелыми упражнениями.

Техника выполнения:

Лягте на бок, поднимите ногу до угла 45 градусов, затем плавно опустите, не расслабляясь ни на секунду в нижней точке. Сделайте один подход до легкого утомления сначала для правой ноги, а затем сразу же, без отдыха — для левой. Теперь отдохните минуту и повторите это упражнение еще 4 раза. Всего у вас должно получиться 5 подходов.

123RF/dolgachov

2. Приседания плие

Данный вид приседаний хорош тем, что максимально снимает нагрузку с ваших коленей, при этом мощно нагружаются ягодичные мышцы.

Техника выполнения:

Поставьте ноги широко, колени и носки должны смотреть в одном направлении. Медленно присядьте, для равновесия держа при этом руки перед собой, затем поднимитесь. Сделайте один подход до легкого чувства утомления. Всего нужно сделать 5 таких подходов, отдыхая при этом между подходами по минуте.

123RF/Andrei Zaripov

3. Приседания с отведением ноги в сторону

Эти приседания по своему исполнению похожи на технику обычных приседаний, с той лишь разницей, что при вставании вам необходимо отводить ногу в сторону, что позволяет сильнее нагрузить ягодицы

Техника выполнения:

Исходное положение — ноги на ширине плеч. Медленно опуститесь вниз, сохраняя спину прямой, а руки держа перед собой. Затем подниметесь вверх, одновременно отводя левую ногу в сторону, носок — на себя. Сделайте 3 подхода до легкого чувства утомления сначала для левой ноги, а потом 3 подхода — для правой.

4. Диагональные выпады

И завершаем комплекс диагональными выпадами. Выпады — это традиционное упражнение для тренировки бедер и ягодиц. Однако, для того, чтобы сделать больший акцент на ту зону, где располагаются ушки, это упражнение нужно делать несколько иначе.

Техника выполнения:

Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки на поясе. Сделайте шаг назад правой ногой по диагонали по направлению к левой. Вернитесь в исходное положение и сделайте нужное количество повторений до легкого чувства утомления. Затем без отдыха проделайте тоже самое для левой ноги, только шагать назад теперь нужно по направлению к правой ноге. Отдохните ровно 1 минуту и сделайте еще 4 таких подхода. Всего у вас должно получиться 5 подходов на каждую ногу.

123RF/Andrei Zaripov

Выполнять этот простой комплекс из четырех упражнений нужно 3-6 раз в неделю. Еще лучше, если вы сможете разбить его на две части: первую половину выполняйте утром, вторую — вечером.

Минимум полчаса ходьбы в день

Главная беда современного горожанина — то, что большинство из нас проводит слишком мало времени на свежем воздухе. И напрасно! Ведь ходьба — это весьма эффективное упражнение, по избавлению от ушек на бедрах. Жир эффективнее всего сгорает в присутствии кислорода. А где этого кислорода больше всего? Правильно — на улице!

123RF/Yulia Grigoryeva

Возьмите часы, наметьте маршрут и вперед! Кроме общеукрепляющего воздействия на весь организм, ходьба в частности способствует укреплению ваших коленей (при условии правильного питания и достаточного восстановления, разумеется). Особенно это актуально, если вы раньше не занимались фитнесом и хотите начать.

Как теряя «ушки», не потерять грудь

В самом начале статьи я упомянул о том, что жир у всех людей откладывается неравномерно. Это означает, что и сжигаться он будет так же — неравномерно! Женщины с тяжелым низом и легким верхом, сжигая жир, сильно рискуют потерять вместе с «ушками» объем груди. Этот факт останавливает многих на пути к их цели по избавлению от «ушек».

Одна из причин данного явления — это резкое обезвоживание организма. Чтобы этого не допустить, теряйте не более 300-500 грамм веса в неделю. Грудь на диете в любом случае уменьшается, но эти потери будут не столь заметны на фоне общего снижения веса и уменьшения талии.

Борьба с ушками — это вопрос терпения и дисциплины. Если вы действительно хотите улучшить свою фигуру, то применяя эти советы на практике, вы обязательно добьетесь успеха.