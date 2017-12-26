К празднику готова!

В предпраздничной новогодней суете времени на себя остается немного. На помощь приходит процедура RF-лифтинга, которую можно пройти в клинике профессиональной косметологии и диетологии Глобальный проект «Красота». Экспресс-процедура RF-лифтинга в считанные минуты разгладит морщины, восстановит четкие контуры и придаст лицу здоровый сияющий вид.

Индустрия красоты развивается стремительно и регулярно выбрасывает на рынок высокотехнологичные новинки, позволяющие отодвинуть наступление старости. Одна из таких новинок - уникальный аппарат Accent XL Ultra, позволяющий проводить процедуру RF-лифтинга по технологии "in motion". Благодаря данному методу процедуры проводятся в максимальной зоне комфорта – безболезненно и без последствий. Поскольку после процедуры можно сразу вернуться к обычному ритму жизни, то проводить ее можно и перед важным мероприятием, и даже в обеденный перерыв.

Эффект лифтинга при процедуре на аппарате Accent XL Ultra – заслуга RF-энергии. В данной технологии она максимально сбалансирована и безопасна, что позволяет предотвратить побочные эффекты – например, ожоги. Принцип действия основан на способности радиочастот вызывать нагрев дермы до температуры более 40 °C. При таком нагреве происходит коагуляция белка. Старые коллагеновые волокна сжимаются, и запускается механизм формирования нового коллагена. В результате достигается устойчивый эффект подтяжки, укрепляется поддерживающий кожу каркас, контуры лица становятся более четкими.

Революционная радиоволновая технология предназначена для коррекции контуров лица, лечения ослабленного тургора тканей, коррекции морщин и безоперационной подтяжки кожи. Эта омолаживающая процедура, по эффективности сравнимая только с пластической операцией, абсолютно безопасна, не травматична и не требует длительной реабилитации. RF-лифтинг позволяет прицельно воздействовать на все зоны лица: нижнее веко, щеки, носогубные складки, верхнюю губу, линию подбородка и лоб. Подтянуть можно не только лицо, но и любые другие части тела - шею, верхнюю часть живота, внутреннюю поверхность бедер и плеч, кисти рук.

Глубокий контролируемый прогрев кожи и подкожно-жировой клетчатки запускает целый ряд компенсаторных механизмов: активизирует кровообращение и метаболические процессы, стимулирует выработку коллагеновых волокон, улучшает тонус и эластичность тканей. При этом первые - и очень эффектные! - результаты видны уже сразу после первой процедуры и нарастают в течение недели. Дальнейшие процедуры можно проводить в удобном пациенту режиме – раз в три месяца, раз в полгода или даже раз в год. Причем со временем эффект будет только нарастать, сохраняясь до двух-трех лет.

В профессиональной клинике косметологии и диетологии Глобальный проект «Красота» экспресс-лифтинг овала лица можно сделать за 6100 рублей, а RF-лифтинг лица и шеи – за 16 200 рублей. Более подробную информацию можно узнать у администратора медицинской клиники.

Москва, Столярный переулок, д. 2

www.gclinic.ru

тел. 8-800-333-77-15



Публикуется на правах рекламы



