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Пережить холода: 5 важных космето­логических процедур

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Зима прекрасна, но только не в тот период, когда кожа шелушится.

Ветер, перепады температур и низкая влажность воздуха — все это замедляет обновление клеток и снижает работу сальных желез.

123RF/ Olena Bloshchynska

Чтобы помочь коже справиться с непогодой, не стоит экспериментировать самостоятельно, а лучше обратиться к специалисту. О пяти косметологических процедурах, которые наиболее эффективны в зимний период, нам рассказала косметолог и дерматовенеролог Ольга Сергеевна Варваричева

1. Лазерная шлифовка

Осень и зима — самое время заняться очищением кожи. Основная задача популярной процедуры — удалить омертвевшие клетки и запустить процесс обновления дермы. Большое преимущество лазера заключается в том, что он воздействует локально на проблемный участок, не затрагивая здоровую кожу. Лазерная шлифовка подойдет и для пациентов, которые хотели бы избавиться от дефектов кожи.

В восстановительный период нужно быть предельно осторожными и не трогать руками обработанные участки. При соблюдении всех рекомендаций специалиста реабилитация пройдет быстро и безболезненно.

2. Биоревитализация

Любимая процедура многих женщин, которые уже столкнулись с признаками старения. Инъекции гиалуроновой кислоты — настоящее спасение для сухой и чувствительной кожи. Биоревитализация усиливает антиоксидантную защиту организма, увлажняет дерму, повышает способность кожи к восстановлению. Уже на следующий день можно вести обычный образ жизни. Для эффективности результата рекомендуется 3‒4 сеанса. Для молодой кожи предпочтительна мезотерапия.

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123RF/Iakov Filimonov

Важно! Не стоит забывать, что ультрафиолетовое солнечное излучение опасно не только в летний период, но и в зимний. В ясный морозный день снег отражает до 80% ультрафиолета, что приводит к появлению морщин и раннему старению кожи.

3. Биорепарация

Процедура предполагает введение препарата, обогащенного гиалуроновой кислотой, аминокислотами и витаминами. Вещества долго сохраняются в дерме, тем самым обеспечивая регенерацию клеток. Биорепарация отличный выбор для возрастной кожи. Результат можно оценить сразу после процедуры, но для более выраженного эффекта стоит повторить сеанс еще 4‒5 раз. Наносить макияж можно на второй день, а при выходе на улицу лучше использовать солнцезащитные кремы.

4. Плазмотерапия

Одна из самых безопасных процедур, которая не вызывает аллергических реакций и отлично защищает и восстанавливает кожу в зимний период. Плазмотерапия подходит как для борьбы с морщинами, так и для решения проблемы акне. Однако не стоит пренебрегать правилами: перед процедурой следует проконсультироваться с врачом. В период восстановления (2‒3 дня) не рекомендуется посещать баню, сауну и использовать косметические средства.

5. 3D-лифтинг

RF-лифтинг характеризуется отсутствием возрастных и сезонных ограничений, имеет многоуровневое воздействие и, что крайне важно, продолжительный результат. Процедура позволяет устранить второй подбородок, скорректировать рубцы и шрамы, подтянуть кожу век, уменьшить поры и пигментные пятна, смоделировать овал лица.

В реабилитационный период рекомендуется избегать долгого контакта с холодом, травмирования эпидермиса и активной инсоляции.

В домашних условиях

Сложные процедуры не следует проводить самостоятельно, так как последствия могут быть весьма печальными. Достаточно ограничиться кремами и масками.

123RF/erstudiostok

В холодный период времени рекомендуется уделить большее внимание витаминным и питательным процедурам, но не забывать и про увлажнение. При выборе маски для сухой кожи обращайте внимание на содержание. Препараты для сухой кожи должны содержать жиры (лецитин, масло агавы и т. д). В состав масок для жирной кожи должны входить вещества вяжущего и противовоспалительного действия.

0 Не нравится 1 Нравится 25.12.2017 Теги: косметология уход за кожей Зимний уход

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