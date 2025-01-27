Домашнее окрашивание: лайфхаки от опытного стилиста

Процедура окрашивания волос только кажется сложной. На самом деле ее легко выполнять в домашних условиях, особенно если начинать не с профессиональных красителей, а с красок для домашнего использования, которые содержат все нужное в комплекте.

О нюансах домашнего окрашивания мы спросили у Евгения Седого, стилиста и эксперта по волосам, эксперта бренда Garnier.





– Как подобрать цвет для домашнего окрашивания? Правда ли, что лучше выбирать оттенки с нулями (например, 6:0, 7:0), если хочется чистый цвет без сюрпризов?

– Оттенки с нулями у некоторых брендов обозначают, что в краску добавлена усиленная база для более плотного окрашивания седины. В таких случаях стоит брать оттенок на тон светлее, чем желаемый. Например, если вы хотите покраситься в шестерку и берете 6.0, то вы получите тон более плотный, между шестеркой и пятеркой. Если вы не хотите быть значительно темнее, то в таком случае лучше взять 7.0. Некоторые производители не добавляют ноль в нумерацию – например, у них краска просто в оттенке 6. Это значит, что шестерка будет натуральная, без дополнительных оттенков – ни золотистая, ни прохладная, просто русая шестерка.

– Сколько вы рекомендуете держать краску на седых волосах? Отличается ли время окрашивания для седых и для натуральных волос с пигментом?

– Время окрашивания седых и натуральных волос не отличается. Седые волосы красятся за то же самое время, что и волосы с пигментом. Не нужно специально удлинять или сокращать время экспозиции краски на таких волосах. Просто пользуйтесь инструкцией к краске и держите ее столько, сколько советует производитель.

– Как не повредить волосы во время процедуры?

– Производители тщательно разрабатывают формулы краски и проверяют процедуры окрашивания – важно следовать их рекомендациям, и волосы будут окрашены безопасно. Не нужно нарушать технологию окрашивания, которую изобрел производитель.

– Можно ли окрашивать свежевымытые корни волос или лучше не красить чистые локоны?

– Перед окрашиванием лучше не мыть волосы. Во время мытья вы снимаете с кожи головы защитный жировой слой, поэтому окрашивание может пройти не так комфортно. Возможны пощипывания или зуд: честно говоря, это маловероятно, особенно если вы краситесь тон в тон или темнее, но такая реакция изредка бывает. Если вы используете глубоко очищающий шампунь, то я рекомендую подождать один день после очищения, чтобы на коже головы заново сформировалась защитная пленка, и после этого приступать к окрашиванию. А еще некоторые краски уже содержат очищающий компонент, то есть очищают волосы в процессе окрашивания.





– Получается, что можно не смывать их шампунем?

– Да, в таком случае достаточно смыть смесь с волос обильным количеством воды и обязательно в качестве финиша использовать кондиционер, который вы найдете в упаковке. Он правильно завершит процесс окрашивания, формирования пигментов и закрепит результат надолго. Если резюмировать: красить волосы после мытья головы можно, но я рекомендую делать это на следующий день после мытья.





– Что еще порекомендуете для стойкости цвета?

– Во-первых, как я уже сказал, сразу после окрашивания обязательно наносите бальзам для волос, который находится в упаковке. Во-вторых, чтобы сохранить цвет надолго, используйте специальный уход за окрашенными волосами: шампуни, кондиционеры, маски. Такие средства продлят жизнь пигменту. Особенно важно использовать такой уход в первые две недели после окрашивания.



