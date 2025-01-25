Дела сердечные: идеи маникюра на День всех влюбленных

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До самого романтичного праздника в году осталось не так много времени. Перед вами - самые стильные варианты маникюра с сердечками, которые подойдут и ко Дню Святого Валентина, и для будней.

Сердечки традиционно ассоциируются с розовой и красной гаммой, однако можно разорвать эту связь и выбрать любой другой цвет. Например, стильная идея – черный маникюр с бежевыми сердцами, выделенными серебряными блесками по контуру.

Фото: соцсети / @heygreatnails

Симпатичный, немного небрежный вариант для творческих девушек, предпочитающих носить короткие ногти, – крупные черные сердца с лучами, как у солнца.

Фото: соцсети / @nonnailartist

Еще одна идея с черным цветом – миниатюрные сердечки разного размера, украшающие свободный край ногтя. Цвета рисунка можно выбрать любые, главное – чтобы они гармонично смотрелись друг с другом.

Фото: соцсети / @lindseysbeautylounge1

Как насчет маникюра со втиркой? Нейл-мастера предлагают чередовать ногти с классическим френчем и ногти с узором в виде мелких сердечек, нарисованных хромированным лаком, и покрыть все это жемчужной втиркой для создания глазированного эффекта.

Фото: соцсети / @nails.by.iz_

Нежный маникюр с розовой хромированной втиркой – для тех, кто любит привлекать внимание, не выходя за рамки романтичного образа.

Фото: соцсети / @gelsbybry

Ногти, усыпанные мелкими сердечками, и покрытые радужной втиркой, – идеальный дизайн для тех, кто очень влюблен.

Фото: соцсети / @nails.by.iz_

Минимализм – одна из тенденций, которая перекочевала из 2024-го в 2025-й и готовится укрепить свои позиции. Тонкий, едва уловимый узор на одном из ногтей, остальные – аккуратный нюд, возможно, даже без гелевого покрытия, – это вариант для истинных бьюти-эстетов.

Фото: соцсети / @amberjhnails

Фото: соцсети / @thedailynailofficial

Модная идея – сделать сердечки неконтрастными, практически сливающимися с общим тоном маникюра.

Фото: соцсети / @thenaillologist

Нежно-розовый мраморный маникюр с едва читающимися сердечками – дизайн, который хочется рассматривать.

Фото: соцсети / @sansungnails

Не любите яркий маникюр? Сердечки – универсальный принт, который впишется и в спокойную бежево-коричневую гамму.

Фото: соцсети / @simlynail

Магнитный маникюр сейчас на пике популярности. Сердечки органично вписываются в его концепцию.

Фото: соцсети / @heygreatnails

Покрытие кошачий-глаз и "пустое" сердце на одном из ногтей – стильная идея для тех, кто избегает визуального шума.

Фото: соцсети / @heygreatnails

Аура-маникюр с плавящимися сердцами, нарисованными металлическим лаком: красиво и очень необычно. 

Фото: соцсети / @kuypernailart

Сочетание красного с розовым только кажется негармоничным. На ногтях это интересное решение, которое часто выбирают нейл-блогеры.

Фото: соцсети / @bycheznails

Не забудьте сохранить понравившиеся идеи маникюра с сердечками для похода к нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!

Мария Орешкина

Редактор

 

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