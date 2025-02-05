Что подарить девушке на День святого Валентина? Пять бьюти-идей

Весенний ампульный набор BABOR

Новый набор из 14 ампул, способный заменить курс процедур у косметолога, рассчитан на две недели ежедневного применения. Хороший подарок для всех жительниц мегаполиса, кожа которых подвержена ежедневному неблагоприятному воздействию окружающей среды.

Увлажняющие и антистрессовые ампулы избавляют кожу от зимнего стресса, наполняют энергией клетки и запускают процессы регенерации. Ампулы для восстановления с витаминами, экстрактами растений и пантенолом улучшают состояние тусклой кожи, возвращают ей сияние и здоровый цвет лица.

Финальный аккорд двухнедельного курса – мощные антивозрастные ампулы, обеспечивающие видимый лифтинг и совершенствующие микрорельеф кожи.

Женские ароматы от Eisenberg и Jimmy Choo

Если вы решили подарить аромат, для начала узнайте о предпочтениях девушки. Какие ароматы она уже использует? Нравятся ли ей цветочные или свежие композиции? А, может, она предпочитает восточные или древесные парфюмы?

Подходящий вариант для девушек, которые любят многогранные, стойкие и теплые ароматы, – аромат Eisenberg Secret VII Velours de Nuit. Это восточно-древесная композиция с кожаными нотами, оттенками розового перца, чувственными ванилью и пачули.

Новинка бренда Jimmy Choo игривый амбровый цветочно-древесный парфюм – также аромат, достойный внимания. Его композиция начинается с ярких верхних нот груши, золотой гардении и ежевики, за которыми следует сливочное теплое сердце с нотами жасмина и пачулей, завершают аромат базовые ноты мха, амбры, сандалового дерева и пралине.

Фен-стайлер с кейсом Bork

Желанная новинка для тех, кто часто укладывает волосы, но еще не обзавелся премиальным прибором для этих целей.

Фен-стайлер с кейсом Этот фен-стайлер хорош не только внешне, но и по своим характеристикам. Он автоматически регулирует температуру и скорость воздушного потока, имеет специальные авто-режимы для бережной сушки детских волос, для деликатного ухода за поврежденными волосами и даже для животных. Для быстрой сушки и укладки предусмотрены ручные настройки. В комплекте с феном идут насадки различного диаметра для локонов и прикорневого объема, а также расческа, органайзер и диффузор для сушки вьющихся волос.

Подарочный набор женский Dolce&Gabbana Devotion

Украшенный золотыми сердцами, этот набор как нельзя лучше подходит в качестве подарка на День Святого Валентина.

В красивой коробке из плотного картона – свежие цитрусовые ароматы из коллекции Devotion и объемная тушь для ресниц Everfull XL, – универсальный презент, который приятно получить каждой девушке.

Набор L'Occitane Миндаль и нежные цветы

Еще один милый подарок, который порадует каждую девушку, вне зависимости от ее возраста и увлечений, – небольшой набор от известного французского бренда. В яркой косметичке – крем для рук и масло для туша из коллекции Миндаль и нежные цветы, Кубик для ванны Миндаль.

Компактный крем удобно носить в сумочке, масло можно взять с собой в путешествие или в фитнес-клуб, а кубик – поможет расслабиться в ванной после насыщенного дня.