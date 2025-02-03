Главные бьюти-тренды весны 2025, которые захочется повторить

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Весенний макияж может быть свежим и ярким: модные стилисты предлагают много интересных идей, как разнообразить свой образ будущей весной. Рассказываем про самые важные тренды.

Чистый макияж 

Мода на минимализм и "макияж без макияжа" по-прежнему не сдает своих позиций. Акцентируемся на естественной красоте: на ухоженной чистой коже, увлажненных бальзамом или блеском губах. 

Фото: архивы пресс-службы Diane Von Furstenberg

Можно добавить объемную тушь на ресницы, немного проработать карандашом межресничное пространство. Это подчеркнет натуральную красоту, но при этом макияж будет выглядеть естественным.

Фото: соцсети / @givenchybeauty

Четкий контур губ

Законодательница бьюти-трендов Хейли Бибер на днях представила новинку – контурный карандаш для губ. А значит, в весеннем сезоне карандаши появятся даже у тех, кто привык обходиться одной лишь помадой.

Модная фишка ближайшего сезона – макияж губ, выполненный одним карандашом, без добавления блеска и других декоративных средств. Поэтому выбираем карандаши кремовых и сатиновых текстур: они комфортнее, чем матовые.

Фото: соцсети / @maartjeconvens

Цветная подводка и тушь

Весна – время ярких красок и бьюти-экспериментов. Модные стилисты предлагают выбираться из нюдовой гаммы и делать цветной макияж глаз, используя яркие карандаши и тушь.

Фото: архивы пресс-службы Fenty Beauty

Самый популярный цвет подводки в наступающем сезоне – синий всех оттенков. Визажисты Fenty Beauty предлагают использовать ультрамариновый яркий карандаш, а стилисты Chanel выбирают спокойный темно-морской оттенок для стрелок на верхнем веке и прорисовки линии нижних ресниц.

Фото: соцсети / @chanel.beauty

Акцент на губах

Кажется, что такой макияж – это экспресс-вариант, который не займет много времени. Однако яркая помада притягивает внимание к лицу, поэтому важно, чтобы тон кожи был ровным и сияющим. А вот укладку стилисты предлагают не делать, оставив волосы в естественном, чуть небрежном виде. 

Фото: архивы пресс-службы Chanel. Chanel Spring Summer 2025 Haute Couture

Бесцветные брови

Тренд на обесцвеченные брови все еще актуален. Такой макияж делает образ немного инопланетным, притягивает внимание. 

Фото: соцсети / @chanel.beauty

Обесцвеченные брови полюбили многие звезды Голливуда. Например, Бейонсе сделала такой макияж для афиши своего тура, а Леди Гага обесцвечивает брови на постоянной основе.

Фото: соцсети / @beyonce

Брови вверх

Тем, кто против обесцвеченных бровей, визажисты предлагают другой вариант – зачесывать волоски вверх, при этом оставляя их оттенок максимально естественным.

Фото: соцсети / @diorbeauty

Сатиновые румяна

Румяна освежающих оттенков розового и персикового – незаменимая вещь в любом весеннем макияже, даже самом естественном. Выбираем румяна сатиновой или кремовой текстуры, они лучше ложатся на кожу и красиво подсвечивают ее.

Фото: архивы пресс-службы Zuhair Murad. Spring Summer 2025 Haute Couture

Персиковые оттенки

Удивительно, насколько созвучны многие бренды в выборе одного из главных оттенков предстоящей весны 2025 – нежно-персикового. Tom Ford, YSL, Givenchy, Chanel и другие выбрали его для своих весенних коллекций макияжа.

Фото: соцсети / @chanel.beauty

В новом сезоне визажисты советуют миксовать теплые персиковые оттенки с холодными розовым и бургунди: например, если вы накрасили глаза оранжевыми тенями, то на губы можно нанести винную помаду.

Фото: соцсети / @dolcegabbana_beauty

Фото: архивы пресс-служб. Карандаш для губ peptide lip shape, Rhode; Оттеночный бальзам для губ 075 Gummy, Dior; Палетка теней оттенок 04 Honeymoon, Tom Ford; Сатиновый блеск-глазурь для губ Satin lip glaze 04 Blushed, Thim

Мария Орешкина

Редактор

 

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