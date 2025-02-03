Главные бьюти-тренды весны 2025, которые захочется повторить

Чистый макияж

Мода на минимализм и "макияж без макияжа" по-прежнему не сдает своих позиций. Акцентируемся на естественной красоте: на ухоженной чистой коже, увлажненных бальзамом или блеском губах.

Можно добавить объемную тушь на ресницы, немного проработать карандашом межресничное пространство. Это подчеркнет натуральную красоту, но при этом макияж будет выглядеть естественным.

Четкий контур губ

Законодательница бьюти-трендов Хейли Бибер на днях представила новинку – контурный карандаш для губ. А значит, в весеннем сезоне карандаши появятся даже у тех, кто привык обходиться одной лишь помадой.

Модная фишка ближайшего сезона – макияж губ, выполненный одним карандашом, без добавления блеска и других декоративных средств. Поэтому выбираем карандаши кремовых и сатиновых текстур: они комфортнее, чем матовые.

Цветная подводка и тушь

Весна – время ярких красок и бьюти-экспериментов. Модные стилисты предлагают выбираться из нюдовой гаммы и делать цветной макияж глаз, используя яркие карандаши и тушь.

Самый популярный цвет подводки в наступающем сезоне – синий всех оттенков. Визажисты Fenty Beauty предлагают использовать ультрамариновый яркий карандаш, а стилисты Chanel выбирают спокойный темно-морской оттенок для стрелок на верхнем веке и прорисовки линии нижних ресниц.

Акцент на губах

Кажется, что такой макияж – это экспресс-вариант, который не займет много времени. Однако яркая помада притягивает внимание к лицу, поэтому важно, чтобы тон кожи был ровным и сияющим. А вот укладку стилисты предлагают не делать, оставив волосы в естественном, чуть небрежном виде.

Бесцветные брови

Тренд на обесцвеченные брови все еще актуален. Такой макияж делает образ немного инопланетным, притягивает внимание.

Обесцвеченные брови полюбили многие звезды Голливуда. Например, Бейонсе сделала такой макияж для афиши своего тура, а Леди Гага обесцвечивает брови на постоянной основе.

Брови вверх

Тем, кто против обесцвеченных бровей, визажисты предлагают другой вариант – зачесывать волоски вверх, при этом оставляя их оттенок максимально естественным.

Сатиновые румяна

Румяна освежающих оттенков розового и персикового – незаменимая вещь в любом весеннем макияже, даже самом естественном. Выбираем румяна сатиновой или кремовой текстуры, они лучше ложатся на кожу и красиво подсвечивают ее.

Персиковые оттенки

Удивительно, насколько созвучны многие бренды в выборе одного из главных оттенков предстоящей весны 2025 – нежно-персикового. Tom Ford, YSL, Givenchy, Chanel и другие выбрали его для своих весенних коллекций макияжа.

В новом сезоне визажисты советуют миксовать теплые персиковые оттенки с холодными розовым и бургунди: например, если вы накрасили глаза оранжевыми тенями, то на губы можно нанести винную помаду.



