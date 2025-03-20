Бьюти-новости марта 2025: интересные новинки ухода

Сыворотка для лица Liftactiv Collagen Specialist 16 от Vichy

Опираясь на многолетние дерматологические исследования, бренд Vichy разработал сыворотку для лица, стимулирующую синтез коллагена и укрепляющую коллагеновый матрикс.





Сыворотка содержит рекомбинантный коллаген, помогающий усилить защитный барьер, ниацинамид, улучшающий тон кожи и стимулирующий обновление клеток, аденозин, способствующий уменьшению видимости морщин. Согласно исследованиям, в общей сложности средство воздействует на 16 признаков старения: это и отразили в названии сыворотки.

Обновленная линия средств Ferulac от Sesderma

Дерматологическая лаборатория испанского бренда Sesderma усовершенствовала серию антиоксидантной косметики Ferulac. Теперь ее продукты содержат еще большую концентрацию ключевого компонента – феруловой кислоты, которая является мощным антиоксидантом растительного происхождения и содержится в различных растениях, овощах, семенах и фруктах. Кроме того, в формулу добавили таниновую кислоту, глутамин, астаксантин и гиалуроновую кислоту, а также экстракт гинкго билоба.





Как показывают исследования, феруловая кислота защищает от свободных радикалов, провоцирующих преждевременное старение кожи, уменьшает выраженность пигментации, обладает успокаивающим действием, способствует усилению упругости кожи и разглаживанию морщин, и в сочетании со стабильным витамином С в два раза интенсивнее защищает от вреда УФ-излучения.



Улучшенную формулу получили три средства Sesderma: липосомальная сыворотка, антиоксидантные крем и крем-гель для лица.

Гидрофильный бальзам Tochilka Cleansing Balm от The U

Гидрофильные средства – незаменимая вещь для тех, кто пользуется санскринами, тональниками, а также водостойкой декоративной косметикой. Они лучше других очищающих продуктов растворяют любые загрязнения и макияж.

Новый бальзам The U Tochilka Cleansing Balm интересен не только универсальной формулой с маслом сладкого миндаля, скваланом и растительными экстрактами, которая подходит для очищения любого типа кожи, включая комбинированную и проблемную, но и необычной упаковкой. Бальзам оснащен дозатором-точилкой: чтобы достать нужное количество средства, достаточно повернуть крышку, и порция средства появится в виде нежной стружки. Такой формат исключает контакт с руками, защищая состав от бактерий, и обеспечивает экономичный расход.

Экологичный уход для кожи rECOvery от Premium

Все больше косметических компаний задумываются о том, как важно сохранять экологию. Вот и профессиональный уходовый бренд Premium представил новую серию из 8 средств в уникальной экологичной упаковке.

Например, флаконы сывороток выполнены из перерабатываемого картона, а из пластика в них только крышка и дозатор. Кремы rECOvery оснащены внутренней капсулой, что позволяет достать ее и сдать в переработку. Ну а самая интересная новинка в этой серии – тонер-пэды с экстрактом центеллы азиатской и ниацинамидом, улучшающие цвет лица. Дно баночки, в которую упакованы пропитанные диски, оснащено подъемным механизмом, что позволяет брать диск на поверхности. Удобно!

Коллекция для тела Basil & Mandarine от Sokolov Beauty

Вряд ли найдутся те, кто не слышал об этом бренде, но далеко не все знают, что теперь он производит не только ювелирную продукцию, но и активно осваивает бьюти-сегмент. Одна из новых серий, созданная специально для маркетплейсов, – со свежим унисекс-ароматом базилика и мандарина.





В коллекцию вошли лосьон для тела, гель для душа, крем для рук в большом и миниатюрном объемах, скраб для тела. Все это – в очень эстетичных упаковках, которые легко впишутся в любой интерьер.

Питательная маска для волос от MONE Professional

Зимой волосы страдали от многочисленных стрессовых факторов, поэтому с наступлением весны важно уделить внимание глубокому восстанавливающему уходу. Очень кстати бренд профессиональной косметики для волос MONE Professional представил новую маску с маслом японской камелии, разработанную для интенсивного питания и разглаживания локонов.





Формула маски сочетает в себе комплекс аминокислот и протеинов растительного происхождения, который восстанавливает и укрепляет волосы, экстракт граната и масло лайма, сохраняющие яркость цвета окрашенных прядей, а также масло японской камелии с высоким содержанием антиоксидантов, предотвращающее ломкость и облегчающее расчесывание.

Кремы для лица и глаз от Laboratorium

В ассортименте натуральных средств бренда весеннее пополнение: новый крем-флюид с комплексом церамидов и питательный крем для кожи вокруг глаз. Первый устраняет стянутость и шелушения, питает кожу и придает ей свежесть и отдохнувший вид. Комплекс церамидов оказывает смягчающее действие, уменьшает глубину морщин, восстанавливает защитный барьер и усиливает влагоудерживающую функцию кожи.

Питательный крем для кожи вокруг глаз содержит два вида гиалуроновой кислоты, поэтому увлажняет кожу, делает ее более плотной и помогает бороться с мелкими морщинами. Кофеин и экстракт красных водорослей в его составе уменьшают отеки, а сочетание сквалана и масла камелии стимулируют выработку коллагена.



