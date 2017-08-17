А зуб как у акулы: необычные традиции народов мира

Белоснежные, идеально ровные, превосходной формы зубы окружают нас со всех сторон, медленно сжимая кольцо: реклама стоматологий, просто реклама всего чего угодно с улыбающимися моделями, кино, где даже у последнего нищего ослепительные виниры, сериалы, клипы певцов…

Сюда же прибавим неустанные напоминания о том, как важно чистить зубы, ухаживать за деснами и прочие наставления насчет сохранения максимальной белизны. Но Марина Колесниченко, стоматолог-терапевт, главный врач Beauty Line, ответственно заявляет: так было не всегда! Да и до сих пор среди кое-каких народов бытуют совершенно иные представления о красе зубов.

Япония: красим зубы по заветам предков

Охагуро (буквальный перевод — «черные зубы») — это вовсе не имя японского демона, вызывающего кариес и пульпит. Это название старинной традиции чернения зубов, причем чернота лака поэтично сравнивалась с безграничной и вечной верностью женщины своему мужу. При этом японцы совершенно искренне считали безупречную гладкость черного лака на зубах неописуемо красивой так же, как и мы сейчас восхваляем белизну эмали.

Однако у нанесения лака была еще и практическая сторона — он защищал зубы от внешних воздействий благодаря своей плотности, укреплял эмаль, а также повышал содержание железа в организме. Тут дело в составе лака: в темно-коричневый раствор железа в уксусной кислоте (получался из ржавых стержней, замоченных в сакэ и воде) добавляли смесь из чернильных орешков сумаха. Аромат был еще тот, но при этом помимо железа лак был богат танинами, что тоже полезно.

Этот лак нужно было наносить ежедневно (как сейчас — каждый день чистить зубы с пастой). Однако с течением времени охагуро стало уходить в прошлое — с 1870 года знатным семьям и императорской фамилии законодательно запретили чернить зубы. Вот так постепенно от обычая знати охагуро перешел в категорию народных традиций, а сейчас его делают разве что актеры и гейши.

Русь-матушка: прячем кариес под пудрой

На самом деле чернением зубов увлекались не только японцы: на этой ниве отметились индусы, нигерийцы, марроканцы, народы Южной Америки, племена Северного Таиланда.

Фото: Globallookpress.com

А еще наши предки! Со времен Алексея Михайловича по прозвищу Тишайщий (а это 17 столетие) знатные и не очень женщины покрывали зубы особым составом, похожим на пудру.

Этот обычай сохранялся вплоть до начала 19 века, так что Наташа Ростова вполне могла сверкать на балах отнюдь не белозубой улыбкой, а очень даже «японской».

Зачем это делалось? Ответы кроются, как это ни печально, в нашем климате. По одной версии, из-за недостатка витаминов и кальция, который возник по причине суровой, холодной погоды, зубы стремительно портились, и женщины, дабы уравнять здоровые зубы в правах с кариозными… портили здоровые зубы ртутными белилами! Таким образом, все зубы разрушались равномерно. Вторая версия еще печальней: сахар на Руси был так дорог, что почерневшие от злоупотребления им зубы автоматически приравнивались к признакам достатка. Вот и приходилось модницам портить зубы своими силами.

Американские затейники: зубы и головы в стиле древних майя

Древние майя были категорическими противниками натуральной красоты — например, они деформировали младенцам черепа, чтобы добиться вытянутой формы. «Так-то куда красивее!» — полагали майя, к ужасу археологов, раскопавших эти дивных приспособления — колодки, люльки и сдавливатели для голов младенцев.

Фото: Globallookpress.com

Разумеется, зубы тоже не ускользали от внимания древних майя. К этому процессу они подходили основательно: сверлили в зубах дыры, а них вставляли драгоценные камни. Это чаще всего делали мальчикам старше 15 лет. Женщинам проводили опиливание зубов. Правда, со временем, прекрасный пол решил перейти к инкрустациям и оставил далеко позади мужчин. Чаще всего сверлению подвергались передние верхние зубы, и выглядело это отнюдь не так, как современные скайсы или твинклы, а скорее пугающе. Камни, вставленные в зубы, больше напоминали следы какой-то заразной болезни, да и кариес в тех условиях тоже был тут как тут.

С опиливанием дело было не легче — на протяжении всей жизни уважающий себя модник-майя должен был подпиливать зубы, чтобы сохранять их не самую естественную форму. Видов опила существовало великое множество, например, из зубов могли выпилить прямоугольники, удалив боковые части. Вид потрясает воображение даже сейчас.

Племя Ментаваи из Индонезии: пилим и сверлим

Ментаваи или ментавайцы, живущие на архипелаге Ментавай, который принадлежит Индонезии, являются идейными наследниками древних майя в смысле представлений о зубной красоте. Правда, страдают от этого исключительно женщины — согласно убеждениям ментаваи, только острые акульи зубы делают улыбку девушки по-настоящему прекрасной!

И это не шутка — девушкам действительно обтачивают зубы камнями (без анестезии!), чтобы каждый из них приобрел характерную акулью форму.

Фото: Globallookpress.com

Но зачем же девушки терпят такую адскую боль? К сожалению, история не сохранила причин, по которым появилась такая традиция. Ментаваи не являются агрессивным народом, они верят, что все живое наделено душой — от травинок до животных, питаются в основном растительной пищей, не считая мяса черепах. Потому до сих пор неясно, отчего у этого племени возник обычай превращать улыбки женщин в угрожающий оскал, которому позавидует капитализм с советской карикатуры.

Нет зубов — нет проблемы

Но и на этом человеческая фантазия в отношении зубов не останавливается. Вот, например: пока зубы есть, они могут болеть, разрушаться, чернеть, а еще женщина может ими кусаться, что никак не допустимо. Вот потому-то жители Соломоновых островов и выбивают женщинам верхние резцы сразу после свадьбы. Так-то всяко красивей!

Аналогичным образов поступают жительницы Анголы: выбила себе передние зубки — и сразу похорошела! Причем делается это тоже в день свадьбы, чтобы девушка никогда не забыла это событие, несомненно, самое счастливое в ее жизни.

Китай: зеленые зубы под цвет чая

Вот Мао Цзедун, например, никогда не чистил зубы, и до полумиллиарда китайцев до сих пор следуют его примеру. А зачем, в самом деле, елозить по зубам какой-то там щеткой, с непонятной химической пастой, если есть зеленый чай? Берем веточку, берем зеленый чай, превращаем его в кашицу — и вперед! Зубы от этого приобретают неповторимый темно-зеленый цвет. Про аромат изо рта и говорить нечего — к старости можно сбивать птиц на подлете одним выдохом. Зато натурально, без синтетических красителей, а фтора и так достаточно в китайской воде, которую таким образом очищают для употребления.