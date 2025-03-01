Выставки этой весны: от бодрого соцреализма до нежного медиа-арта

В этом сезоне музеи и галереи подготовили масштабные проекты, способные удивить даже искушенного зрителя.

"Весна идет, весне дорогу!" – строки из известного стихотворения поэта вспоминаются все чаще под мягкими лучами мартовского солнца. С наступлением оттепели хочется больше гулять, видеть, слышать и, конечно, любоваться искусством. Ниже представлена подборка масштабных выставок, которые стоит посетить этой весной – в разных жанрах и не только в столице. Истра Выставка "Повелитель снов" Зорикто Дорджиева Музей "Новый Иерусалим" (в сотрудничестве с Khankhalaev Gallery) до 18 мая Проекты одного из крупнейших музеев России – "Нового Иерусалима" – впечатляют своим размахом. Десятки тысяч экспонатов из фондового собрания музея подпитывают постоянную экспозицию, параллельно которой в "Новом Иерусалиме" проходят временные выставки. Русские передвижники, французские авангардисты… В конце февраля этот ряд продолжил бурятский художник Зорикто Дорджиев. Около 75 работ автора представлено на его новой персональной выставке "Повелитель снов".

Дорджиев прошел классическую школу живописи, но сумел выработать уникальный творческий почерк. Автор осмысляет традиции родной ему бурятской культуры через призму собственного восприятия. В своих работах художник часто затрагивает темы детства, буддизма и жизненной энергии, которая у него неразрывно связана с природой и женским началом. Его полотна упорядочивают хаос вселенной, создавая сновидчески завораживающие образы. Москва

Выставка "Это лучшее, что у нас есть" Московский музей современного искусства (ММОМА) на Гоголевском До 18 мая

Музеи нередко открывают проекты в сотрудничестве с галереями или фондами культуры, но их совместная работа с медиа-изданием над выставкой – явление редкое. "Это лучшее, что у нас есть" – как раз тот случай. Созданная кураторскими командами ММОМА и критиками The Art Newspaper Russia, выставка заявляет своей концепцией намерение: очертить ключевые вехи развития отечественного искусства за последние полвека.

Один проект, разумеется, не может охватить всю историю российского современного искусства. Однако выставка опирается на цепкий взгляд арт-критиков TANR, которые не только осуществили отбор работ, но и пояснили свой выбор прямо в экспозиции. Ретроспектива сопровождается фрагментами интервью с художниками и другими "текстовыми сообщениями", помогающими глубже понять представленные произведения. Санкт-Петербург

Выставка "Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения" Русский музей До 14 апреля

Яркий представитель соцреализма, живописец и монументалист Александр Дейнека вырос в трудовой семье, увлекался спортом и встретил революцию, будучи юношей. В Советском Союзе его творчество высоко ценили за приверженность партийным идеалам и мастерство. Однако и для современного зрителя работы Дейнеки остаются актуальными – его самобытный стиль, даже в рамках официального искусства, выделялся неповторимой живописной манерой.

В рамках новой выставки представлено около 90 произведений из коллекции Русского музея. В экспозиции представлены все жанры, в которых работал художник: мозаика, живопись, рисунок, плакат и акварель. Помимо знаковых работ, посетители смогут увидеть редкие произведения, включая крупноформатные мозаичные панно, которые не выставлялись публично более полувека. Нижний Новгород

Выставка "Хрупкость" Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А. С. Пушкина (Арсенал) До 23 марта

В отличие от предыдущих проектов, "Хрупкость" в нижегородском Арсенале работает еще с декабря прошлого года. Однако у посетителей все еще есть три недели в марте, чтобы познакомиться с этой необычной экспозицией. В центре внимания выставки – хрупкость как концепция, противопоставленная современным трендам на стойкость и непоколебимость.

Именно способность быть уязвимым делает человека живым – в его взаимодействии с окружающими, преодолении сложностей и поиске истины. Выставка разделена на три смысловых блока: зыбкость таких материй, как время и память; кажущаяся уязвимость мягких форм, скрывающих внутреннюю силу; гибкость и переменчивость как стратегия существования. Экспозиция сочетает новейшие формы медиа-арта и артефакты древности, предлагая многогранное толкование феномена хрупкости. Возрастное ограничение: 18+