Выставки этой весны: от бодрого соцреализма до нежного медиа-арта

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В этом сезоне музеи и галереи подготовили масштабные проекты, способные удивить даже искушенного зрителя.

"Весна идет, весне дорогу!" – строки из известного стихотворения поэта вспоминаются все чаще под мягкими лучами мартовского солнца. С наступлением оттепели хочется больше гулять, видеть, слышать и, конечно, любоваться искусством. Ниже представлена подборка масштабных выставок, которые стоит посетить этой весной – в разных жанрах и не только в столице.

Истра

Выставка "Повелитель снов" Зорикто Дорджиева 
Музей "Новый Иерусалим" (в сотрудничестве с Khankhalaev Gallery) 
до 18 мая

Проекты одного из крупнейших музеев России – "Нового Иерусалима" – впечатляют своим размахом. Десятки тысяч экспонатов из фондового собрания музея подпитывают постоянную экспозицию, параллельно которой в "Новом Иерусалиме" проходят временные выставки. Русские передвижники, французские авангардисты… В конце февраля этот ряд продолжил бурятский художник Зорикто Дорджиев. Около 75 работ автора представлено на его новой персональной выставке "Повелитель снов".

Зорикто Дорджиев. Галерея &#34;Ханхалаев&#34;. Фото предоставлено пресс-службой Музея &#34;Новый Иерусалим&#34;

Дорджиев прошел классическую школу живописи, но сумел выработать уникальный творческий почерк. Автор осмысляет традиции родной ему бурятской культуры через призму собственного восприятия. В своих работах художник часто затрагивает темы детства, буддизма и жизненной энергии, которая у него неразрывно связана с природой и женским началом. Его полотна упорядочивают хаос вселенной, создавая сновидчески завораживающие образы.

Москва

Выставка "Это лучшее, что у нас есть"
Московский музей современного искусства (ММОМА) на Гоголевском 
До 18 мая 

Музеи нередко открывают проекты в сотрудничестве с галереями или фондами культуры, но их совместная работа с медиа-изданием над выставкой – явление редкое. "Это лучшее, что у нас есть" – как раз тот случай. Созданная кураторскими командами ММОМА и критиками The Art Newspaper Russia, выставка заявляет своей концепцией намерение: очертить ключевые вехи развития отечественного искусства за последние полвека.

Эрик Булатов. &#34;То-то и оно&#34;. 2000. Фонд &#34;Екатерина&#34;. Фото предоставлено пресс-службой ММОМА

Один проект, разумеется, не может охватить всю историю российского современного искусства. Однако выставка опирается на цепкий взгляд арт-критиков TANR, которые не только осуществили отбор работ, но и пояснили свой выбор прямо в экспозиции. Ретроспектива сопровождается фрагментами интервью с художниками и другими "текстовыми сообщениями", помогающими глубже понять представленные произведения.

Санкт-Петербург

Выставка "Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения"
Русский музей 
До 14 апреля 

Яркий представитель соцреализма, живописец и монументалист Александр Дейнека вырос в трудовой семье, увлекался спортом и встретил революцию, будучи юношей. В Советском Союзе его творчество высоко ценили за приверженность партийным идеалам и мастерство. Однако и для современного зрителя работы Дейнеки остаются актуальными – его самобытный стиль, даже в рамках официального искусства, выделялся неповторимой живописной манерой.

Александр Дейнека. &#34;Раздолье&#34;. 1944. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

В рамках новой выставки представлено около 90 произведений из коллекции Русского музея. В экспозиции представлены все жанры, в которых работал художник: мозаика, живопись, рисунок, плакат и акварель. Помимо знаковых работ, посетители смогут увидеть редкие произведения, включая крупноформатные мозаичные панно, которые не выставлялись публично более полувека.

Нижний Новгород

Выставка "Хрупкость" 
Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А. С. Пушкина (Арсенал) 
До 23 марта 

В отличие от предыдущих проектов, "Хрупкость" в нижегородском Арсенале работает еще с декабря прошлого года. Однако у посетителей все еще есть три недели в марте, чтобы познакомиться с этой необычной экспозицией. В центре внимания выставки – хрупкость как концепция, противопоставленная современным трендам на стойкость и непоколебимость.

Татьяна Ахметгалиева. &#34;День полный надежды&#34;. 2018. Одноканальная видеоинсталляция. Фрагмент. Фото предоставлено ГМИИ им. А.С. Пушкина

Именно способность быть уязвимым делает человека живым – в его взаимодействии с окружающими, преодолении сложностей и поиске истины. Выставка разделена на три смысловых блока: зыбкость таких материй, как время и память; кажущаяся уязвимость мягких форм, скрывающих внутреннюю силу; гибкость и переменчивость как стратегия существования. Экспозиция сочетает новейшие формы медиа-арта и артефакты древности, предлагая многогранное толкование феномена хрупкости.

Возрастное ограничение: 18+

Юлия Крышевич

Редактор раздела Искусство

 

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