Театр кукол как идея для выходного дня: волшебство, традиции и эволюция жанра

Бытует мнение, что театр кукол – это адаптированная версия сцены для малышей. Действительно, юные зрители с легкостью и удовольствием воспринимают спектакли в более "игровой" версии. Однако детьми аудитория театра кукол не ограничивается. Сюда приходят, чтобы поразмышлять о важных темах через призму сказки, что доступно любому возрасту.





Во многих древних цивилизациях существовал прототип современного кукольного театра: от Средиземноморья до Ближнего Востока. Несмотря на зрелищный характер, кукольные представления в древнем мире играли сакральную роль: овеществленные фигуры богов помогали совершать языческие обряды, что в итоге выливалось в ритуальную мистерию. В каждом обществе были свои особенности управления куклами: например, во Вьетнаме представления разыгрывались на поверхности неглубокого бассейна под национальную музыку.





Сегодня историки знают много о кукольных театрах эллинов (IV-I век до н.э.) благодаря сохранившимся артефактам. Впрочем, первопроходцами в деле стали не греки, а индийские и китайские кукольники, которые распространили свое мастерство в ходе путешествий в Европу. В Средневековье театры кукол ждал очередной виток развития: технический прогресс позволил "научить" марионеток веселиться и грустить, плясать и прыгать. Бродячие артисты, передвигавшиеся из города в город, забавляли зрителей сказками, комическими сценками и, конечно, показывали библейские легенды.





В Новое время религиозные мотивы в театрах кукол оформились в самостоятельный жанр: вертепный театр, в рамках которого действие происходило в переносном деревянном ящике. В Россию вертеп пришел только в конце XVII века, параллельно ему сохранялись уличные представления. В настоящее время два старейших и наиболее известных кукольных театра в нашей стране находятся в столице: это Театр кукол имени Сергея Образцова и Московский театр кукол. Основанные в начале 1930-х, оба объединения скоро отметят столетний юбилей: почти за век существования они существенно увеличились в размерах и расширили свой репертуар.





Сегодня поклонникам жанра кукольного театра действительно есть из чего выбрать. Во-первых, стоит определиться, за каким типом кукол хочется наблюдать: за марионетками (управляются кукловодом сверху на ниточках), за куклами перчаточного вида (на кисти руки кукловода) или тростевого типа (приводятся в движение снизу с помощью трости). Кроме того, существуют ростовые куклы, в которые наряжаются сами актеры, плоские картонные куклы театра теней, мимикрирующие куклы… Что бы из этого вы ни выбрали, представление в театре кукол тонко украсит обычный вечер или дополнит атмосферу выходного дня.

Во второй части мы расскажем о кукольных спектаклях, которые могут заинтересовать повзрослевших любителей сказки.

В материале использована информация из работ Сергея Образцова "Актер с куклой" (1938) и Шарля Маньена "История марионеток в Европе с древнейших времен до наших дней" (1862)