Достоевский под бит: интервью с руководителем "Рэп-театра" Львом Киселевым

Проект "Рэп-театр" дебютировал весной 2022 года с мюзиклом "Преступление и наказание". Вопреки скептицизму, традиционно окружающему жанровый эксперимент, зрители приняли спектакль с воодушевлением. С тех пор в репертуаре "Рэп-театра" появился еще один бессмертный роман Достоевского – "Идиот".





На постановки проекта приходят не только любители рэпа, но и просто любопытные зрители, и, конечно, подростки: прочитать ключевые работы классика им только предстоит. Пока театр продолжает работать над программой и активно гастролирует по России, редакция Клео.ру поговорила с его основателем Львом Киселевым.





Лев [Re-pac] Киселев – основатель и художественный руководитель проекта "Рэп-театр", победитель множества российских рэп-баттлов, автор шести студийных альбомов и рэп-текстов к спектаклям "Преступление и наказание", "Идиот", "Ретрит", "Цветы под градом", "Сказочный хип-хоп сторителлинг – РэПушкин" и многих других.

– Как вы пришли к решению соединить рэп и театр?

– За последние десять лет рэп стал заметной частью театрального искусства. Но так как его часто пишут и реализуют люди, которые никак не связаны с рэп-культурой, стереотип о рэпе как о низком жанре только укрепляется. В реальности же существует множество оригинальных и даже культовых исполнителей, которые затрагивают глубокие темы в своих текстах. Я убежден, что рэп может быть не просто частью спектакля, но его основным художественным приемом, не аналогом современной поэзии, а ее флагманом.





– Рассматривали ли вы произведения других русских (зарубежных) классиков, для постановки в "Рэп-театре"?

– Да, в этом году мы планируем поставить рэп-спектакль по произведению Шварца. Я также пишу песни для других театров: адаптирую произведения Лермонтова и Гоголя. Из русской классики меня еще интересуют Толстой и Булгаков, а из зарубежной — Голдинг, Кафка, Камю, Гессе и Мольер. Для детской аудитории планирую выбрать работы Носова и Твена.





– Достоевский писал свои работы достаточно тяжелым для восприятия языком. Сложно было перевести тексты автора в речитатив?

– Я вижу длинные описания и диалоги романа скорей достоинством: описания помогают точней понять смысл, а диалоги легко перевести в сольный трек или словесное противостояние. Такие детали, как спасение Раскольниковым двух детей из горящего дома, часто ускользают от читателя: на сцене же мы можем усилить их звучание. Возможно писатель был так многословен на бумаге, потому что ему платили за объемы текста. В любом случае для нас это стало большой удачей, так как мы ставили спектакли в условиях ограниченного времени.





– Спектакли включают поэтическую импровизацию? Если да, какую часть она занимает?

– Несмотря на то что я уже 10 лет занимаюсь обучением и продвижением рэп-фристайла в проекте "Фристайл-мастерская", в спектаклях театра пока нет импровизации. Мы стараемся передавать классические произведения достоверно, а импровизация – это всегда лотерея.

К тому же, в театре пока не так много артистов, которые владеют этим жанром в совершенстве. Иногда на гастролях мы читаем фристайл в кулуарах, если спектакль прошел успешно и зритель настроен воспринимать новое.





– Произведения Достоевского начинают читать в школе в старших классах. С какого возраста вы советуете приходить на рэп-спектакли "Идиот" и "Преступление и наказание"?

– Вопреки распространенному мнению, что рэп-театр в основном для подростков, наши спектакли посещают совершенно разные зрители. Не только молодёжь (на чей интерес мы рассчитывали изначально), но и взрослые поклонники театра. Идеи Достоевского доступны для любого сознательного возраста: новые смыслы произведений классика открываются на каждом жизненном этапе.





– Говоря о более юной аудитории, стоит ли прочитать роман перед походом в театр? Станет ли это залогом лучшего понимания спектакля?

– Знать классику стоит в любом случае. Благодаря школьной программе, роман "Преступление и наказание" читало большинство людей в нашей стране, а кто не читал – смотрел фильм или сериал. Из произведений Достоевского я бы в первую очередь порекомендовал прочесть "Идиота". В "Идиоте" Достоевского есть много циничного юмора, сложных обстоятельств, моральных дилемм и актуальных размышлений. Из-за объемности романа, мы решили сконцентрироваться на его любовной линии, то есть на отношениях Настасьи Филипповны с другими героями.





– Что делает произведения Достоевского актуальными для современного читателя?

– Сегодня почти у каждого есть смартфон и доступ к знаниям со всего мира, но человеческий дух за века ничуть не изменился. У людей тот же набор инстинктов, желаний и страстей, как и несколько столетий назад. Современный человек часто встает перед выбором, что ему делать со своей жизнью. В романах Достоевского можно найти не только параллели с волнующими нас сегодня ситуациями, но и сценарии будущего – последствия действий героев. Возможно когда-то произведения Достоевского перестанут быть актуальными, но это вряд ли произойдет в ближайшее время.