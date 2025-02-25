В кино: "Все, что нам кажется светом" Паял Кападиа. Медленно о неуловимом

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Мумбаи — один из крупнейших городов мира, куда едут на заработки со всей Индии. Режиссер-документалист Паял Кападиа рассказывает историю женщин, живущих в мегаполисе, в новом художественном фильме.

Фильм напоминает городской скетч Мумбаи с детальной прорисовкой фигур первого плана – индийских женщин Ану и Прабхи, которые работают в одном госпитале и снимают вместе жилье. Пестрая, искусственно ускоренная жизнь индийского мегаполиса пролетает на фоне медленных, ритуальных в своей рутинности будней двух медсестер. Поезд до больницы, утренние сплетни с коллегами, работа, время от времени – просмотр мелодрамы женским коллективом. "Большой город крадет время, наверное в жизни так и должно быть", – размышляет закадровый голос. 

Кадр из фильма &#34;Все, что нам кажется светом&#34; (2024), реж. Паял Кападиа

Огни Мумбаи, разноцветные сари на рынке, толпы суетящихся людей – перед зрителем предстает предельно реалистичное изображение города (здесь вспомним об опыте режиссера в документалистике). В личную историю двух индианок нас возвращают пронзительные взгляды, паузы, короткие, но глубокие диалоги героев и, конечно, съемка лиц крупным планом, которая является ведущей в фильме. Такие разные по сути, главные героини всегда готовы поддержать друг друга. Ответственная и сдержанная Прабха пытается наставлять младшую Ану в вопросах взрослой жизни, не осмеливаясь пересмотреть собственные экзистенциальные принципы. Легкая сердцем Ану стремится следовать своим желаниям, но пока не очень различает миражи от реальности.

Кадр из фильма &#34;Все, что нам кажется светом&#34; (2024), реж. Паял Кападиа

Картина сообщает нам некоторые факты из прошлого медсестер: например, что Прабху выдали замуж за человека, которого она впервые увидела на своей свадьбе. Позже муж героини уехал в Германию на заработки и с тех пор почти выходил на связь с супругой, разве что прислал ей дорогую рисоварку в качестве подарка-извинения. Прабха отклоняет ухаживания доктора Маноджа, коллеги из больницы, ссылаясь на замужество. Из уст Ану мы узнаем, что семья девушки ни за что не одобрит ее связь с мусульманином – Шиаз, новый возлюбленный героини, исповедует ислам. Ану продолжает встречаться с Шиазом, тщательно скрывая свидания от Прабхи и других медсестер, но тайное долго оставаться тайным не может.

Кадр из фильма &#34;Все, что нам кажется светом&#34; (2024), реж. Паял Кападиа

Казалось бы, такие противоречивые факты способны заложить лихой вираж сюжета. Но не тут-то было: работа Кападиа не целится обескуражить зрителя или даже его в чем-то убедить. Безусловно, режиссер документального кино не обходит стороной такие острые темы, как социальное неравенство. В фильме этому посвящен эпизод выселения жильцов старого дома под предлогом отсутствия у них необходимых документов, по факту – ради строительства жилого комплекса премиум-класса. В список выселяемых попадает и коллега Ану и Прабхи, повариха Парвати, что приводит троих к временному переезду из шумного Мумбаи в деревню на берегу Аравийского моря. Пребывание в глуши, на природе помогает Прабхе переосмыслить мучающие ее вопросы, а Ану – открыться своим желаниям.

Кадр из фильма &#34;Все, что нам кажется светом&#34; (2024), реж. Паял Кападиа

И все же картина "Все, что нам кажется светом" стремится не анализировать, а зарисовать жизнь такой, какая она есть – сегодня, в больших городах Индии. В фокусе камеры – обычные индианки, социальный статус которых ограничен по признаку пола. Индианки, которые ищут свою дорогу против безумного бега времени в мегаполисе. У настоящего прошлое за плечами существует только в виде истории, а будущее – как надежда на возможность. Паял Кападиа не обещает "завтра" для своих героинь, но рисует свет, который освещает их жизненный путь.

Мировая премьера фильма "Все, что нам кажется светом" состоялась в мае 2024 года. В российский прокат фильм вышел 20 февраля 2025-го.

Возрастное ограничение: 18+

Юлия Крышевич

Редактор раздела Искусство

 

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