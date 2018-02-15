Затмение 15 февраля: время сюрпризов в отношениях

В зависимости от населенного пункта, в котором вы живете, ближайшее солнечное затмение состоится для Вас 15 или 16 февраля 2018 года. Если живете в Москве, то оно будет в ночь с 15 на 16 февраля. Как всегда, солнечное затмение будет в новолуние.

Так или иначе, ожидается кризис, перестройка в сознании, когда окружающий мир подбросит пищу для размышлений. Незначительный, но все же, толчок для новых изменений. Влияние будет не только в день затмения, но 3 дня до и 3 дня после.

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Текущее затмение повторит тему событий, которые уже происходили в вашей жизни 16 февраля 1999 года. Ситуация повторится не в точности, а иначе проиграет тематику уже случившегося. Если в это время был школьный роман, ждите развития отношений с противоположным полом. Если же вы выбирали профессию, поступали на работу, вполне возможно, что получите новую должность. Переезжали? Ждите изменений дома.

У многих всплывет тема любви, отношений. Затмение — всегда сюрприз, неожиданность, то, что не ждали, не планировали. Может встать вопрос о необычных отношениях, внезапных ситуациях в паре. Ждите событий, в которых женщины будут принимать окончательное решение.

В это время не нужно:

начинать новый бизнес, переходить на новую работу;

оформлять как личные, так и рабочие отношения (заключать брак, подписывать контракты);

ссориться;

употреблять алкогольные напитки;

совершать крупные покупки (автомобили, недвижимость, и т. п);

проводить медицинские (в том числе, косметологические, стоматологические) операции;

совершать любые другие судьбоносные поступки, которые могут кардинально изменить вашу жизнь.

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Что нужно делать:

избавляться от всего ненужного: вещей, вредных привычек, изживших себя отношений;

сдерживать собственный эмоциональный накал, сознательно контролировать свое поведение;

проводить время в спокойной обстановке, думать о хорошем;

открывать для себя новое, работать с информацией и текстом.

работать над собой. Благоприятен будет поход к психологу, астрологу.

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На что обратить внимание представителям различных знаков Зодиака во время февральского солнечного затмения?

Овны. Социальная тема, любовь через интернет, интернет-приложения. Влюбленность в какое-то хобби. Вы физически присоединитесь к какой-то группе. Расширите действия, о вас узнают многие. Будет важно все, что связано с интернетом.

Тельцы. На повестке дня будут карьера, работа, профессия, главные жизненные цели статус. В том числе, реализация социального положения через официальные отношения.

Близнецы. Задумаетесь о путешествиях, образовании, смысле жизни, расширении кругозора. Важной станет внешнеэкономическая деятельность, общение с иностранцами, товары произведенные за границей.

Раки. Возможна кризисная ситуация, необходимость быстро принимать решения в ситуации неопределенности.

Львы. Любовные отношения, переговоры с деловыми партнерами, ситуации, в которых идете в связке с другими людьми.

Девы. Жизнь обратит особенное внимание на обязанности, которые вы взяли на себя. Возможно, это выполнение рабочих инструкций, а может быть, уход за домашними, забота о них.

Весы. Будет прекрасная возможность проявить свои творческие таланты, показать спортивные достижения, провести время с детьми.

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Скорпионы. Погрузятся в глубины своего подсознания, чтобы в темноте рассмотреть очертания убеждений, мнений. В то же время домашние дела могут настолько занять все время, что не оставят сил для интроспекции.

Стрельцы. Коммуникации с другими, анализ и обработка информации, взаимоотношения с соседями, братьями и сестрами — вот что встанет во главу угла.

Козероги. Важно будет сохранить имеющиеся ресурсы. Это может касаться состояния здоровья, поэтом обязательно не перетруждать себя, следить за самочувствием. Или же акцент сместится на финансовые ресурсы. Обязательно воздержитесь от крупных трат.

Водолеи. Важным станет самопрезентация, внешний вид, то как вас воспринимают другие люди. Будьте внимательны к собственным манерам, тогда сможете покорить этот мир.

Рыбы. Вы столкнетесь с тайнами, информацией которую нельзя разглашать. Возможно, кто-то захочет окрутить вас вокруг пальца. Самый лучший вариант — провести время в уединении и подумать о духовности, заняться творчеством.

В дни затмения ожидайте, что внешние события помогут пересмотреть устоявшиеся жизненные принципы, расширить восприятие.

Если в вашей натальной карте солнечное затмение активизирует важные точки гороскопа, оно откроет новый цикл, поставит на первый план дела, требующие неотложного внимания. Возможно, ds ощутите внешний импульс, который будет отыгрываться на делах в течение нескольких лет. Так или иначе, это можно выяснить только в личной консультации, при рассмотрении вашего личного гороскопа.

Александра Белова, астролог