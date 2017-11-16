«ЖИВИ!» сделал ставку на звезд ТНТ и топовых блогеров

На телеканале «ЖИВИ!» стартовал новый сезон, ведущими которого стали звезды проекта ТАНЦЫ и скандально известный фитнес-блогер Елена Санжаровская.

Телеканал полностью обновил сетку и запускает 10 новых проектов с 6 ноября 2017 года. Главными премьерами сезона стали: утреннее шоу «Проснись со Стасом», авторская программы Елены Санжаровской «Фитнес по-взрослому», а также проекты с участием звезд проекта ТАНЦЫ «Фитнес-бутик» и «PROТАНЦЫ KIDS».

Главное нововведение: закольцованный утренний эфир. Каждый час с 6 – 10 утра (мск) будет начинаться с утреннего шоу, затем выпуск 15-минутной зарядки и кулинарный блок про правильные завтраки. Таким образом, у жителей различных часовых поясов появится возможность не пропускать ранние программы из-за разницы во времени и просыпаться вместе с телеканалом «ЖИВИ!».

Премьерный блок приходится на временной слот с 15.00 – 20.00. Зрителей ждут новые дисциплины – боди-балет и мастер-классы по танцам от настоящих кубинцев. А также эксклюзивный проект от гуру кундалини-йоги Алексея Меркулова – специальный курс под названием «Обрети счастье» был снят на берегу реки Ганг в городе Ришикеш.

Утреннее шоу «Проснись со Стасом»



Утреннее шоу «Проснись со Стасом» - это настоящая находка для тех, кто мечтает начать вести активный образ жизни и бодро вставать по утрам. Стас Сконечны – личный тренер звезд российского шоу-бизнеса - каждое утро приходит в гости к разным героям и помогает им начать новую жизнь. Выпуск состоит из зарядки и рубрики лайфхаков , в которой Стас и приглашённые звёздные эксперты делятся личным опытом и правилами настоящего ЗОЖ.

По будням в 6.00, 7.00, 8.00, 9.00

Фитнес по-взрослому с Еленой Санжаровской



Елена Санжаровская – популярный блогер, ей 54 года, она счастливая мама и бабушка, фитнес-тренер и просто красивая женщина. «Фитнес по-взрослому» - это авторский курс познавательных тренировок, в ходе которых Елена раскроет темы, волнующие каждую женщину. Как правильно питаться, как сделать фигуру подтянутой и сексуальной, как избавиться от целлюлита, сохранить молодость и красоту, приобрести уверенность в себе? Об этом и о многом другом легко и непринужденно вам расскажет опытный тренер со стажем Елена Санжаровская.

По будням в 18.30

Фитнес-бутик



Хотите узнать, какие упражнения являются универсальными для домохозяек, для офисных работников и даже для шопоголиков? Тренеры фитнес-бутика ICON разработали уникальные тренировки для различных групп населения. Следите за эфиром, вас ждут эффективные тренировочные комплексы от звёзд проекта «ТАНЦЫ» на ТНТ - Пены и Юлианы Бухольц.

По будням в 17.30

PROТАНЦЫ Kids



Уникальная программа на российском телевидении, где ребенок-ведущий дает сложные танцевальные связки популярных направлений waacking, vogue, contemporary, dancehall. Наша ведущая – звезда шоу ТАНЦЫ на ТНТ Ева Уварова. Еве 13 лет, несмотря на свой юный возраст, она – настоящий профессионал и дает мастер-классы на уровне опытного взрослого танцора. Становитесь звездой танцпола вместе с Евой Уваровой и программой PROТАНЦЫ Kids.

По будням в 15.30

Утренний заряд с Димой Брагиным



Для того чтобы день был бодрым и продуктивным, вполне достаточно начать его с 13-тиминутной зарядки с тренером международного класса Димой Брагиным. Несложные упражнения даются в различных модификациях для любого уровня подготовки.

По будням: 6.30, 7.30, 8.30, 9.30

Завтраки дома с Еленой Чазовой



Что нужно для отличного начала дня? Энергичная зарядка и правильный завтрак! Вкусный и полезный завтрак – теперь не проблема, благодаря быстрым и несложным рецептам от шеф-повара Елены Чазовой. Елена – убежденный ЗОЖник, но это не мешает ей вкусно и разнообразно питаться. Ее рецепты способны перевернуть ваши представления о правильном и диетическом питании.

По будням: 6.45, 7.45, 8.45, 9.45

Кундалини-йога с Алексеем Меркуловым. Обрети счастье



Эксклюзивный проект от гуру кундалини-йоги Алексея Меркулова. Занятия под руководством мастера проходят на берегу реки Ганг, на родине йоги городе Ришикеш. Курс практик нацелен на приобретение гармонии с собой и чувства счастья. Хотите стать счастливыми? Окунитесь в мир кундалини-йоги вместе с Алексеем Меркуловым.

По будням в 16.00

Боди-балет



Боди-балет – новая дисциплина на телеканале «ЖИВИ!». В основе боди-балета лежат облегченные варианты упражнений из балета и классической хореографии, которые дополняются техниками из пилатеса. Это адаптированный вариант фитнеса, который подходит для любого уровня подготовки. «Балетная фигура» редко дается от природы, над ней нужно усердно и тщательно работать. А как именно надо над собой работать, чтобы выглядеть так же изящно, как балерины - смотрите в программе «Боди-балет» на телеканале «ЖИВИ!».

По будням в 17.00

Латинский квартал



Настоящие кубинцы Юльет Санчес и Джексон Пьер буквально за считанные минуты научат вас красиво двигаться под латинские ритмы. Зажигательная музыка и лучезарные ведущие никого не оставят равнодушным. 30-минутный урок покажется вам увлекательным путешествием на удивительный Остров Свободы, где всегда царят хорошее настроение, отличная погода и никогда не заканчиваются горячие кубинские танцы.

По будням в 18.00

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