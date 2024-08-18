Куда сходить в Москве: афиша c 18 по 25 апреля

ПРОЕКТ

"Шесть персонажей с вопросами к автору"

Этот экспериментальный проект, перформанс на стыке литературы и театра дает возможность переосмысления романа средствами театрального искусства. 1 режиссер, 1 автор и 6 героев новых произведений известных современных писателей (в исполнении артистов театра) получат возможность задать автору вопросы и попробуют разобраться в сюжетах своих литературных судеб. Во время первой встречи в формате следственного эксперимента предстоит обсудить роман Яны Вагнер "Тоннель". Режиссер: Ирина Васильева. В ролях: Наталья Коренная, Виктор Довженко, Константин Константинов, Максим Разумец, Иван Ковалюнас, Валерия Куликова.

19 апреля, Театр им. Вл. Маяковского (Малая сцена).

ТЕАТР

"Номер 13"





На сцене разворачиваются нешуточные страсти: помощник премьер-министра Великобритании Ричард Уилли снимает номер в отеле, чтобы провести ночь с юной секретаршей. Но именно в это время они находят в окне своего номера "мужское тело средних лет", от которого нужно немедленно избавиться, чтобы избежать публичного скандала. Однако не все так просто в историю вечно вмешиваются то обслуживающий персонал, то нетрезвая жена Ричарда, то ревнивый муж секретарши… В ролях: Олег Тарасов, Павел Васильков, Артем Ермак, Мария Монич, Юлия Малинина и другие.

25 и 26 апреля, Московский театр иллюзии (Сцена на Перовской).

"Тетка Чарлея"

Вы точно знаете историю Тетки Чарлея по фильму "Здравствуйте, я ваша тетя!". Студенты Оксфорда – Чарли и Джек хотят очаровать возлюбленных – Эмми и Китти. Чтобы произвести приятное впечатление, они решаются на безумство и просят друга предстать в образе тети Чарли из Бразилии. Казалось бы, все идет по плану, пока не приезжает настоящая Донна Люция… Режиссер: Дмитрий Астрахан. В ролях: Джульетта Шабанова, Вадим Колганов, Александр Овчинников, Иван Мамонов, Анатолий Шалухин и другие.

19 апреля, Театр на Трубной.

"С кем поведешься"





Мария Аронова, Алексей Маклаков, Сергей Рост, Владислав Гандрабура переносят нас в Петербург конца XIX века. При ближайшем рассмотрении оказывается, что юмор, эмоции и ход мысли людей с тех времен абсолютно не изменились. Отдельно стоит отметить режиссуру Романа Самгина, ученика Марка Захарова: он смог привнести в эту постановку "ленкомовский" дух с его иронией и феерией.

22 апреля, "Театриум".

"Парфюмер"

Этот спектакль, словно по волшебству, переносит в Париж XVIII века, наполненный утонченными ароматами, сильными эмоциями и философскими размышлениями. В основе сюжета – жизнь Жана-Батиста Гренуя, человека с уникальным даром парфюмера, чье обоняние не знает границ, но душа лишена обычных человеческих чувств. Трагическая судьба гения ставит перед каждым зрителем важные вопросы о природе таланта, пределах морали и цене, которую приходится платить за одержимость своей идеей. В главной роли – Дмитрий Ермак.

27 апреля, "Театриум".

ВЫСТАВКИ

Превью к Арт Москве в Галерее Ордынка Арт





В галерее ОРДЫНКА АРТ развернулась выставка "ПРЕВЬЮ к Арт Москва".

Представлены экспрессивные работы художников, выходцев из старинного города Переяславль-Залесский – Валентина Федорова, Ирины Митриковой и Оксаны Винарчук.

Оксана Винарчук работает в технике современного романтического реализма. Она часто обращается к библейским темам и использует символические театральные образы: Ноев ковчег, дары Волхвов и светлые образы материнства.

Валентин Федоров, выросший в Переяславле-Залесском, создает работы в сдержанной, почти графической манере. Его цикл работ "Туманы. Лодки" – отражение ретроспективы воспоминаний, откликающихся в нашем сознании и находящих ассоциации в настоящем.

Ирина Митрикова, вдохновляясь творчеством Константина Коровина, определяет свой стиль, как "Импрессия". Красота света, своеобразные цветовые гаммы: яркие цвета, авторские линии и смелые колористические решения.

Кураторы выставки Ирина Мухамедшина и Дмитрий Стречин подготовили ее и для дальнейшего экспонирования от галереи Ордынка Арт на ярмарке "Арт Москва".

До 10 мая, Ордынка Арт

Москва, Большой Ордынский переулок, д.4, стр.4