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Что такое единый реестр практиков

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Около полугода назад, а именно летом 2018 года начал работать единственный в мире реестр практиков, во главе которого встала очаровательная женчина Алена Полынь. Она зарегистрировала союз «Империя Сильнейших Ведьм». В РФ это единственное сообщество, подтвержденное на государственном уровне, принятое на конгрессе в правительстве о легализации ведьм. Думой было принято решение о том, чтобы магия вышла на общественный уровень и люди начали с ней считаться. Нашему корреспонденту удалось встретиться с Аленой Полынь, чтобы узнать, почему магия вышла из тьмы, и каковы ее планы на дальнейшую жизнь.

Корр. Здравствуйте. Все ли маги и колдуны поддерживают ваш проект о легализации магии?

Алена Полынь. Мастера, серьезно занимающиеся магией на моей стороне. Но есть мошенники, которые обманывают людей и поэтому им невыгоден мой реестр. Они не понимают, что это уже не остановить. С моей помощью ведовство вышло на новый уровень, который называется силой.

Корр. Как вы смогли повести за собой людей, вы ведь работаете не только с россиянами?

Алена Полынь. Я веду за собой людей, они идут по моим следам оттого им и легко. Люди чувствуют Силу, которая направляет и оберегает, и тянутся именно за этой Силой. Недавно вышла книга «Мать ведьм», где я рассказываю о том, как меняется и развивается мир, в частности магия.

Корр. А как выведение магии из тьмы влияет на людей?

Алена Полынь. Люди со временем будут возвращаться к тому, о чем позабыли сотни лет назад. Поднимется образование и медицина. Ведь сегодня все держится на оккультистах.

Корр. Почему люди говорят о магии как о вымысле или о новом способе заработка?

Алена Полынь. Аферисты были всегда, именно они порочат имя магии, для своей наживы продолжают обманывать людей, которые им верят. Но одно меня радует, что образование постепенно возвращается к истокам, об этом я заметила, побывав недавно на выставке кукол. В современном обществе люди боятся магии, а тот, кто не боится, просто не верит в нее. Но магия – везде, ибо никакой наукой вы не объясните жизнь на Земле, Космос и все, что живет и не живет, любые процессы.

Корр. Основная задача реестра – это вытеснить с рынка аферистов? К вам попасть может не каждый человек, кто называет себя магом? Но даже если вы их не примете к себе они смогут дальше принимать людей на своей территории. Как с этим быть?

Алена Полынь. Спрос на мошенников будет до той поры, пока люди не поймут, что настоящие маги только в едином реестре.

Корр. А правда ли что вы получили поддержку от Антона Палеева и что он предложил создать черный список колдунов, которые обманывают людей.

Алена Полынь. Мой юр. отдел сейчас занимается разработкой этого перечня. И только в 2019 году появятся публикации с жалобами от настоящих людей.

Корр. Магия – это неизведанное направление. Почему депутаты так легко поддержали вас, да еще и принимают участие в развитии вашего дела.

Алена Полынь. Власть всегда почтительно относилась к Силе ведьм и ведунов.

Корр. Не могу не спросить, что сподвигло вас на открытие международного университета магов?

Алена полынь. Полноценного высшего образования по магии нет, а именно магия вообще-то и является высшим образованием, хотя для многих это непонятно. Кто, как не ведьма — это и, конечно, университет должен был быть открыт именно мною, как главой ИСВ.

Корр. Благодарю вас Алена, за то, что уделили мне пару минут своего драгоценного времени.

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30.12.2018
Теги: Алена Полынь

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