Астрология и развитие личности. Октябрь-2017

До 23 октября Солнце будет находиться в знаке зодиака Весы.

Девиз этого знака: Красота и гармония правят миром!

Утонченность во всем, чувство такта, гармонии и красоты делают людей, рожденных под знаком зодиака Весы, настоящими гурманами. Они всегда стремятся разделить удовольствие и радость с людьми, которых считают достойными. Стремление к партнерству делает таких людей прекрасными спутниками жизни.

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Весы – Знак Воздуха по первоэлементам, поэтому родившиеся в этот период люди имеют склонность к общению, обмену мнениями, часто спорам.

Обостренное чувство справедливости, свой кодекс чести - это и дар и проклятье для представителей Весов. Если после длительных колебаний, размышлений и проверок оцениваемому человеку выносится «приговор», то в дальнейшем отменить его будет тяжело. Весы не покажут своего отношения к другому и могут никому не сказать о вынесенном решении. Обычно они дистанцируются и сводят отношения к формальным.

Что полезно читать в этот период:

Книги по искусству, эстетике, диспутам, а так же литературу, посвященную улучшению коммуникации между людьми.

С кем общаться:

Юристы, специалисты по праву, дизайнеры, художники и другие люди искусства.

Благоприятные дни для общения:

10, 15, 20, 26 октября

Дни, благоприятные для развития женской красоты и женских качеств:

8, 13, 17, 18, 23, 28, 29 октября

В эти дни почаще улыбайтесь, выберите и приобретите что-то новенькое для гардероба.

123RF/lightfield studios

Дни, благоприятные для работы со сновидениями

(в этот период во сне с большей вероятностью придет ответ на вопрос)

Со 2 на 3 октября, с 7 на 8 октября, с 11 на 12 октября, с 20 на 21 октября, с 30 на 31 октября.

Дни для энергетической чистки пространства

(дома, психики, наведения порядка в делах)

2, 6, 15, 19, 24, 29 октября.

Конфликтные дни:

3, 4, 10, 24, 25 октября.

Обычно в такие дни люди могут раздражаться без причины, легко идут на конфликт.

Старайтесь быть корректными с окружающими вас людьми, включая близких и сохраняйте спокойствие.

Неблагоприятные дни для важных дел (Луна без курса)

В это время все принятые решения имеют малую силу, важные разговоры не будут иметь ожидаемых последствий (время по Москве)

2 октября (14:13 — 17:26)

4 октября (10:19 — 23:40)

7 октября (01:38 — 02:56)

8 октября (16:45) — 9 октября (04:44)

11 октября (01:24 — 06:38)

13 октября (07:00 — 09:41)

15 октября (08:27 — 14:19)

17 октября (14:27 — 20:35)

19 октября (22:12 ­— 04:41)

22 октября (14:35 — 14:57)

24 октября (19:44) — 25 октября (03:12)

27 октября (08:22 — 15:59)

29 октября (19:22) — 30 октября (02:46)

Для более полной консультации обратитесь к опытному астрологу.