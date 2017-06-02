Астрология и развитие личности. Июнь-2017
До 16 июня Солнце будет находиться в знаке зодиака Близнецы.
Девиз этого знака: Информации много не бывает!
Знак зодиака Близнецы дает такие качества как умение легко и непринужденно общаться с людьми, не концентрироваться на негативе, переключаться с одного дела на другое, «не залипать» на неконструктивных отношениях или негативных ситуациях. Также ему присуще умение обрабатывать большие объемы информации и заниматься несколькими делами одновременно.
123RF/macchia
В этом месяце вы можете многое сделать для расширения круга общения с людьми, завязывания новых полезных и приятных контактов.
Начинайте учить новые языки, общайтесь с людьми с широким кругозором. Сейчас для этого прекрасные условия!
Также до 16 июня особо благоприятны занятия, развивающие головной мозг. Логические игры, квесты помогут вам тренировать извилины.
Основная Стихия этого Знака Зодиака — Воздух.
Что полезно читать:
Любые статьи, журналы.
С кем общаться:
С носителями других языков, работниками СМИ.
Благоприятные дни для общения:
2, 14, 19, 25, 29 июня
Дни, благоприятные для развития женской красоты и женских качеств:
10, 11, 20, 21, 25, 29, 30 июня.
В эти дни почаще улыбайтесь, выберите и приобретите что-то новенькое для гардероба.
123RF/Iulia Iun
Дни, благоприятные для работы со сновидениями
(в этот период во сне с большей вероятностью придет ответ на вопрос)
Со 6 на 7 июня, с 11 на 12 июня, с 16 на 17 июня, с 24 на 25 июня.
Дни для энергетической чистки пространства
(дома, психики, наведения порядка в делах)
5, 9, 10, 19, 27 июня.
Конфликтные дни:
2, 3, 10, 18 июня.
Обычно в такие дни люди могут раздражаться без причины, легко идут на конфликт.
Старайтесь быть корректными с окружающими вас людьми, включая близких, и сохраняйте спокойствие.
Рекомендации на каждый день по Луне:
Луна — символ эмоций и перемещения энергии в нашей жизни имеет дополнительное влияние на возможность самосовершенствования.
Неблагоприятные дни для важных дел (Луна без курса)
В это время все принятые решения имеют малую силу, важные разговоры не будут иметь ожидаемых последствий. (время по Москве)
3 июня (00:48 — 03:04)
5 июня (11:57 — 13:46)
7 июня (03:35) — 8 июня (01:59)
10 июня (09:20 — 14:36)
12 июня (21:45) — 13 июня (02:45)
15 июня (08:40 — 13:17)
17 июня (14:33 — 20:55)
19 июня (22:42) — 20 июня (00:53)
21 июня (07:26) — 22 июня (01:44)
23 июня (21:45) — 24 июня (01:07)
25 июня (21:44) — 26 июня (01:06)
28 июня (00:12 — 03:41)
29 июня (23:34) — 30 июня (10:02)
Для более полной консультации обратитесь к опытному астрологу.
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