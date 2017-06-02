Астрология и развитие личности. Июнь-2017

До 16 июня Солнце будет находиться в знаке зодиака Близнецы.

Девиз этого знака: Информации много не бывает!

Знак зодиака Близнецы дает такие качества как умение легко и непринужденно общаться с людьми, не концентрироваться на негативе, переключаться с одного дела на другое, «не залипать» на неконструктивных отношениях или негативных ситуациях. Также ему присуще умение обрабатывать большие объемы информации и заниматься несколькими делами одновременно.

123RF/macchia

В этом месяце вы можете многое сделать для расширения круга общения с людьми, завязывания новых полезных и приятных контактов.

Начинайте учить новые языки, общайтесь с людьми с широким кругозором. Сейчас для этого прекрасные условия!

Также до 16 июня особо благоприятны занятия, развивающие головной мозг. Логические игры, квесты помогут вам тренировать извилины.

Основная Стихия этого Знака Зодиака — Воздух.

Что полезно читать:

Любые статьи, журналы.

С кем общаться:

С носителями других языков, работниками СМИ.

Благоприятные дни для общения:

2, 14, 19, 25, 29 июня

Дни, благоприятные для развития женской красоты и женских качеств:

10, 11, 20, 21, 25, 29, 30 июня.

В эти дни почаще улыбайтесь, выберите и приобретите что-то новенькое для гардероба.

123RF/Iulia Iun

Дни, благоприятные для работы со сновидениями

(в этот период во сне с большей вероятностью придет ответ на вопрос)

Со 6 на 7 июня, с 11 на 12 июня, с 16 на 17 июня, с 24 на 25 июня.

Дни для энергетической чистки пространства

(дома, психики, наведения порядка в делах)

5, 9, 10, 19, 27 июня.

Конфликтные дни:

2, 3, 10, 18 июня.

Обычно в такие дни люди могут раздражаться без причины, легко идут на конфликт.

Старайтесь быть корректными с окружающими вас людьми, включая близких, и сохраняйте спокойствие.

Рекомендации на каждый день по Луне:

Луна — символ эмоций и перемещения энергии в нашей жизни имеет дополнительное влияние на возможность самосовершенствования.

Неблагоприятные дни для важных дел (Луна без курса)

В это время все принятые решения имеют малую силу, важные разговоры не будут иметь ожидаемых последствий. (время по Москве)

3 июня (00:48 — 03:04)

5 июня (11:57 — 13:46)

7 июня (03:35) — 8 июня (01:59)

10 июня (09:20 — 14:36)

12 июня (21:45) — 13 июня (02:45)

15 июня (08:40 — 13:17)

17 июня (14:33 — 20:55)

19 июня (22:42) — 20 июня (00:53)

21 июня (07:26) — 22 июня (01:44)

23 июня (21:45) — 24 июня (01:07)

25 июня (21:44) — 26 июня (01:06)

28 июня (00:12 — 03:41)

29 июня (23:34) — 30 июня (10:02)

Для более полной консультации обратитесь к опытному астрологу.