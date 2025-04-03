Канье Уэст заявил, что Бьянка Цензори ушла от него

Один из самых обсуждаемых союзов шоу-бизнеса снова оказался в центре внимания. Канье Уэст выпустил песню под названием BIANCA, в которой впервые откровенно заговорил о напряженных отношениях с Бьянкой Цензори. Артист дал понять, что в их паре наступил переломный момент.

Судя по содержанию композиции, инициатором разрыва стала сама Бьянка. Устав от бурных высказываний супруга в социальных сетях, она покинула общий дом. Рэпер признает, что эмоциональное состояние жены ухудшилось на фоне постоянных скандалов и публичных заявлений, в том числе касающихся спорных тем, затронутых Уэстом на своей странице.

В тексте он упоминает, что супруга ушла в неизвестном направлении, а он понял это лишь после того, как заметил изменения в ее геолокации через приложение. Также Уэст делится ощущением, что семья Бьянки оказывает давление и якобы желает изолировать его от общества.

Кроме того, Канье проводит параллели между своими отношениями и историей другой звездной пары, связывая это с недавним судебным разбирательством вокруг Пи Дидди и Кэсси Вентуры. Такая ассоциация вызвала волну обсуждений среди поклонников, ведь она может намекать на то, что Уэст опасается возможных заявлений от Бьянки в будущем.

Ранее появлялись слухи о том, что отношения супругов начали ухудшаться после появления модели на церемонии "Грэмми" в откровенном наряде, что, по мнению многих, было продиктовано не ее личным выбором, а указанием Канье. После этого в СМИ даже обсуждалась возможная компенсация в размере нескольких миллионов долларов в случае развода. Однако позже появилась информация, что пара собиралась провести День святого Валентина вместе, что дало фанатам надежду на примирение.

Тем не менее, сам рэпер признает в песне, что скучает по жене и хочет вернуть ее. Заключительная часть трека звучит как личное обращение к Бьянке с просьбой вернуться. Пока же официального подтверждения ни расставания, ни примирения от представителей пары не поступало.