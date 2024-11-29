Зубы темнеют: паниковать или не стоит?

Бывает так, что человек всячески старается сделать свои зубы белее, а они наоборот – темнеют. Почему это происходит, и можно ли как-то с этим справиться? А может быть, потемнение является вполне естественным процессом, на который не стоит даже обращать внимания? Квалифицированный ответ на эти вопросы даст стоматолог-гнатолог Вячеслав Минко.





Потемнение зубной эмали – это сигнал о том, что в работе организма происходит какой-то сбой. Этот сбой необязательно связан с качеством ухода за полостью рта или же со здоровьем самих зубов. Вполне возможно, что таким образом организм реагирует на прием лекарственных препаратов или же на течение хронических заболеваний. В любом случае нужно понимать, что естественным процессом это не является. Паниковать, конечно же, не стоит, а вот обратиться за консультацией к врачу нужно обязательно.

В первую очередь нужно проконсультироваться со стоматологом, особенно это важно, если темнеет не один зуб, а весь зубной ряд. Возможно, потемнее связано с отложениями зубного камня, который появился вследствие неправильной гигиены полости рта. Также причиной может являться курение, злоупотребление кофе и чаем. Врач проведет необходимое обследование и диагностирует имеющиеся проблемы. Не стоит стесняться обсудить с врачом процесс чистки зубов в домашних условиях – практика показывает, что многие люди делают это неправильно, по факту не очищая зубы, а заталкивая частички пищи глубоко между зубами. Специалист обязательно пояснит, как правильно ухаживать за зубами, порекомендует зубную нить, пасту и ирригатор. Зубной налет и отложения зубного камня можно удалить в условиях стоматологического кабинета (дома это сделать не получится). Вообще профессиональную чистку зубов рекомендуется делать на регулярной основе, это является своеобразной профилактикой потемнения зубов, укрепляет эмаль, позволяет долго сохранять зубы здоровыми и красивыми.





Потемнение одного зуба (а не всего ряда) может указывать на заболевание именно этого зуба. Например, на скрытый кариес. При скрытом кариесе зуб разрушается изнутри, при этом снаружи может вообще не быть никаких видимых повреждений. Кариес также может возникнуть в случае, если при установке пломбы между ней и дентином осталось пустое пространство (то есть, пломба была установлена неправильно). В пустой полости начинаются разрушительные процессы, что провоцирует потемнение зуба.

Также потемнение зуба может вызвать пульпит, периодонтит, травматические процессы. Все это стоматолог может диагностировать при осмотре. По результатам осмотра врач составит план лечения и даст все необходимые рекомендации.

Если пациент страдает каким-то хроническим заболеванием или же находится на лечении (например, в процессе химиотерапии), то зубы могут темнеть именно вследствие этих факторов. Среди причин, которые могут вызвать потемнение зубов, можно также отметить:

– прием антибиотиков

– заболевания органов желудочно-кишечного тракта

– общее снижение иммунитета на фоне болезней

– скудный рацион питания

– недостаток витаминов и минералов

Справиться с последствиями заболеваний и лечения поможет терапевт (или онколог, если пациент лечится от онкологического заболевания). Врач подскажет, какие продукты нужно включить в рацион питания, порекомендует витаминно-минеральные комплексы.